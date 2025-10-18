Nico Hülkenberg ohromil všechny, včetně sebe samotného

Nico Hülkenberg překvapil výborným výkonem a zajistil si nejlepší startovní pozici sezóny ve Sprintu během víkendu Velké ceny USA.
Nico Hülkenberg zajel nejlepší kvalifikaci, když se poprvé letos dostal mezi nejlepší desítku a zajel čtvrtý nejrychlejší čas. V sobotním Sprintu tak odstartuje za Maxem Verstappenem, Landem Norrisem a Oscarem Piastrim.
„Jsem spokojený, šťastný, jak si asi dokážete představit,“ řekl Hülkenberg po sprintové kvalifikaci pro F1.com. „Už v prvním tréninku to vypadalo dobře, ale připadalo nám to skoro až moc dobré, takže jsme nevěděli, jestli je to realita, nebo jen strategie ostatních. Ale podařilo se nám pokračovat v tomto trendu.“
Německý jezdec také ocenil pocit z vozu. „Auto sedělo celkem dobře. Samozřejmě pocit z kokpitu se nemusí vždy přesně shodovat s časy, ale stopky nelžou a celý den to vypadalo velmi slibně. Jsme spokojeni a doufáme, že to udržíme i o víkendu.“
Hülkenberg také přiznal, že tým konečně našel ideální nastavení vozu. „Bude náročné držet za sebou tradiční favority. I ve Sprintu je spousta rychlých aut s obvykle lepší degradací pneumatik, ale budeme bojovat a uvidíme, co vydrží. Doufám, že to přinese zaslouženou odměnu.“
Pozitivní náladu v garáži Sauberu trochu pokazily problémy Gabriela Bortoletta. Po zrušení jeho prvního pokusu v SQ1 kvůli překročení limitů tratě nestihl odjet druhý pokus před koncem kvalifikace, a proto bude na Sprint startovat poslední.
„První kolo bylo kvůli překročení tratě, ale stejně to nebylo dost dobré,“ vysvětloval Brazilec. „Druhé kolo jsme nestihli, vyjeli jsme pozdě a ani jsme se nedostali na trať, takže není co dodat. Odjel jsem jen jedno kolo a to kvůli tratě.“
I přesto si Bortoleto chválil pocit z vozu: „Auto necítilo špatně. Je škoda, protože myslím, že by to mohlo být dobré. Připravujeme se ale na zítřejší hlavní kvalifikaci.“
Sauber tak ukazuje, že Hülkenberg je zpět ve formě a schopný bojovat s předními týmy, zatímco Bortoleto bude mít šanci napravit své chyby během hlavní kvalifikace.
Tým kombinuje optimismus z Hülkenbergova výkonu s potřebou větší konzistence, aby mohl ve Sprintu i v závodě naplno využít potenciál vozu.
Max Verstappen ovládl chaotický sprint před Velkou cenou USA 2025. Oba jezdci McLarenu přitom skončili hned v první zatáčce po úvodní kolizi.
