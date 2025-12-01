Andrea Kimi Antonelli při závodě v Kataru přišel o čtvrté místo po chybě v deváté zatáčce, což umožnilo Landu Norrisovi získat cenné body v boji o titul. Mladý Ital popsal co se stalo.
Andrea Kimi Antonelli po závodě v Kataru popsal okamžik, který jej připravil o čtvrté místo a zároveň přinesl cenné body Landu Norrisovi v boji o titul. Situace se odehrála v samotném závěru závodu, kdy nováček Mercedesu útočil na podium a zároveň čelil tlaku zezadu.
Mladý Ital v tu chvíli stahoval náskok Carlose Sainze a dostával se do vzdálenosti umožňující DRS. Právě tehdy však přišla chyba, která změnila celý výsledek. „S tvrdou směsí jsem tlačil opravdu hodně a postupně jsem se dostával do DRS na Carlose,“ popsal Antonelli. „Ale v deváté zatáčce jsem měl obrovský moment a málem havaroval.“
Po krátkém výjezdu mimo trať přišel zásadní trest, Norris situace využil a převzal čtvrtou pozici. Antonelli se tak ocitl pod palbou kritiky, zejména ze strany Helmuta Marka a Gianpiera Lambiaseho, kteří upozornili, jak důležité mohou být i zdánlivě malé chyby v boji o titul jejich jezdce Maxe Verstappena.
Když byl Antonelli dotázán, zda šlo o jeho chybu nebo problém s vozem, přiznal, že na odpověď ještě potřebuje data. „Musím to zkontrolovat. Najel jsem tam o něco rychleji než kolo předtím a samozřejmě s dirty air je auto méně předvídatelné, máte méně přítlaku a pneumatiky se více přehřívají,“ uvedl. „Najel jsem o trochu rychleji a najednou jsem ztratil zadní část.“
Tím ale problémy nekončily. „Nečekal jsem to a při tak vysoké rychlosti jsem vyjel ven. A v další zatáčce jsem pak kvůli nabráněné špíně měl další obrovský moment a opět vyjel,“ dodal. Frustrace byla na mladém jezdci znát, ztracené body znamenaly i ztracenou příležitost ukázat svůj potenciál na maximum.
Antonelli zároveň zdůraznil, že nebýt chyby, Norris by se k němu vůbec nedostal. „V dirty air neměl šanci mě předjet,“ prohlásil. Podle jeho slov měl situaci pod kontrolou, dokud nepřišel kritický okamžik v deváté zatáčce.
Podium však podle Antonelliho nebylo úplně nereálné. „Bylo to velmi těžké,“ uznal, „ale na Carlose jsme hodně získávali a v posledním sektoru jsme byli výrazně silnější.“ To mu dávalo naději na dramatický závěr závodu.
„S dvěma koly do konce bychom určitě měli DRS a možná i šanci v posledním kole,“ dodal. „Ale nakonec se to nestalo, protože jsem vyjel mimo trať a už jsem tu příležitost nedostal.“ Z jednoho drobného zaváhání se tak stal moment, který může mít v kontextu sezony mnohem větší význam, než se na první pohled zdá.
