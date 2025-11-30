Oscar Piastri zatím v Kataru ovládl všechny tréninky i kvalifikaci a potvrzuje návrat do vrcholné formy. McLaren připisuje jeho dominantní výkon kombinaci talentu jezdce a vozu dobře padnoucího k vysokopřilnavému okruhu.
Andrea Stella, šéf týmu McLaren, vnímá návrat Oscara Piastriho do formy v Kataru jako potvrzení své teorie o australském jezdci a jeho přirozeném nadání na okruzích s vysokou přilnavostí. Podle Stelly jsou rozdíly v jeho výkonu čistě technické a nijak nesouvisí s jeho psychikou nebo motivací, informuje Motorsport.com.
„I když jsme komentovali, že Oscar někdy trochu zápasil, vždy jsem zdůrazňoval, že hodně záleží na technických aspektech, tedy na tom, jak jezdci dokážou využít dostupnou přilnavost a potenciál vozu,“ vysvětlil Stella. „V Kataru se vracíme k okruhům s vysokou přilnavostí. A právě na těchto tratích je Oscar ve své přirozené jízdní poloze a dokáže z vozu skutečně vytěžit maximum.“
Australan svůj návrat do formy korunoval impozantním výsledkem. Vyhrál všechny tréninkové seance, sprintovou kvalifikaci, sprint a získal pole position pro hlavní závod. Jde o jeho první pole position od závodu v Zandvoortu na konci srpna a jasný signál, že se jeho forma z předchozích závodů, kde zaostával za týmovým kolegou Landem Norrisem, vrátila.
Stella také upozornil, že okruhy s nízkou přilnavostí, jako Austin nebo Mexiko, vyžadují úplně jiný styl jízdy. „Na tratích jako Mexiko nebo Austin, zejména při brzdění a rotaci vozu, je potřeba víc pracovat se zadní nápravou. Jde skoro o jinou techniku řízení vozu Formule 1, kterou Oscar teprve rozvíjí, zatímco Lando v těchto podmínkách exceluje,“ vysvětlil šéf týmu.
McLaren zdůrazňuje, že problémy Oscara Piastriho nebyly psychologické. „Nemyslím si, že to souvisí s jeho psychikou. Oscar byl po mentální stránce velmi silný, problém byl čistě technický. Ve vrcholovém sportu může i drobná technická chyba, jen jedno procento, stát několik pozic, protože konkurence je obrovská,“ vysvětlil Andrea Stella, šéf týmu.
Katar přinesl několik překvapení i z pohledu samotného vozu McLaren. „Největším překvapením není, že máme rychlý vůz, to jsme čekali, ale způsob, jakým jsme získali náskok nad Red Bullem a Mercedesem,“ uvedl Stella.
Obvyklou silnou stránkou McLarenu jsou dlouhé a středně rychlé zatáčky, kde Red Bull často ztrácí. „V Kataru jsme ale byli nejrychlejší v extrémně rychlé závěrečné části, zatímco Red Bull a hlavně Mercedes drželi krok spíše ve středně rychlých úsecích a prvních dvou zatáčkách,“ dodal šéf týmu.
„Očekávali jsme, že trať bude vyhovovat našim silným stránkám, ale způsob, jakým jsme rychlí, není přesně to, co jsme čekali. Hodně času získáváme v zatáčkách čtyři a pět a pak v rychlé části, zejména v posledním sektoru, kde jsme vždy nejrychlejší. Přitom jsem čekal rychlost spíš ve středně rychlých zatáčkách,“ vysvětlil Stella.
Podle něj hrál klíčovou roli také vývoj vozu a nastavení. „Určitě jsme udělali práci na zlepšení chování vozu při vysokých rychlostech a zároveň si myslím, že Red Bull šel opačnou cestou, když kompromitoval některé silné stránky v rychlosti, aby získal výkon v pomalejších úsecích,“ doplnil.
„Ve středně rychlých zatáčkách je v Kataru nejlepší vůz Mercedes. Ve skutečnosti je ale vše velmi vyrovnané. Myslím, že to dobře ukazuje, že regulace jsou vyspělé a všichni se nyní hodně sbližují,“ uzavřel Stella a naznačil, že souboj na trati bude velmi napínavý.
