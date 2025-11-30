Ferrari opět bojuje s výkonem, Charles Leclerc a Lewis Hamilton jsou zklamaní

Lewis Hamilton i Charles Leclerc během celého víkendu v Kataru zápasí s tím, jak z Ferrari SF-25 vyždímat jeho potenciál. Vůz, který na papíře sliboval rychlost a stabilitu, se na trati ukázal jako nepředvídatelný.
Ferrari má za sebou další bolestivý kvalifikační víkend sezony 2025. V Kataru se Charles Leclerc probojoval jen na desáté místo a Lewis Hamilton skončil až osmnáctý, což znovu potvrdilo hlubokou krizi, v níž se tým z Maranella ocitl. Stáj, která ještě před pár týdny věřila v obrat, schytala další ránu do už tak pošramocených ambicí.
Utrpení Ferrari se naplno projevilo už ve sprintu. Výsledek byl téměř shodný s kvalifikací: oba piloti vyrazili z hlubokého středu pole a dojeli jen na 13. a 17. místě. Nejvíce to bylo vidět u Leclerca, který bojoval se svým SF-25 doslova v každé zatáčce. Vůz se mu neustále vzpíral, vytrhával se z kontroly a Monačan s ním zápasil spíše jako s nevycválaným zvířetem než jako s technikou, která má jezdcům umožňovat rychlou a jistou jízdu.
Hamilton se dokonce rozhodl odstartovat sprint z boxové uličky poté, co se tým zoufale pokusil změnami nastavení zakrýt největší slabiny auta. Výsledek byl ale přesně opačný. Podle zkušeného Brita se vůz choval ještě hůř než dřív: „klouzal, poskakoval, vyhazoval zadek a trpěl nedotáčivostí“, popsal situaci po sprintu.
„Je to boj, jak byste nevěřili,“ řekl sedminásobný mistr světa pro Sky Sports F1. Z jeho slov i výrazu bylo patrné, že trpělivost naráží na svou hranici a současný stav vozu piloty vyčerpává nejen fyzicky, ale i psychicky.
Ani sobotní večerní kvalifikace nepřinesla světlo na konci tunelu. Leclerc se sice díky jediné setině sekundy probojoval do Q3, jenže radost byla nulová. V mix zóně působil sklíčeně, sotva pár minut po tom, co se v rychlém kole dostal mimo limity vozu a nevyhnul se nekontrolovanému smyku.
„Neuvěřitelně těžký den, neuvěřitelně těžký víkend,“ hodnotil s viditelnou únavou pro F1 TV. „Nevím, co k tomu říct. Je extrémně složité tenhle vůz vůbec udržet na trati. Zkouším všechno, co jde, abych z něj dostal aspoň něco, ale zdá se, že víc z něj zatím prostě nedostaneme.“ Leclerc působil, jako by na svých bedrech nesl tíhu celého týmu, který v Kataru znovu narazil na své limity.
Když se později vracel k riskantnímu momentu v Q3, mluvil zcela otevřeně. Přiznal, že tentokrát zašel dál, než bylo rozumné. „Šel jsem do toho s hloupě velkým rizikem, jako v každé zatáčce v Q3, abych zkusil urvat P8 nebo P9. Tentokrát to ale bylo prostě moc.“ Jeho slova vyzněla jako kombinace frustrace a bezmoci, což u něj nebývá příliš obvyklé.
Ferrari nyní upíná naděje alespoň k závodu, jenže ani tam není prostor pro odvážnější strategii. FIA nařídila povinné dvě zastávky kvůli obavám z extrémního opotřebení pneumatik, což týmu výrazně omezuje možnosti taktiky. Víkend, který už tak vypadal složitě, se tím ocitl téměř ve slepé uličce.
Leclerc proto otevřeně přiznal, že v neděli bude spoléhat především na zásah štěstí v podobě safety caru. Bez něj podle svých slov pochybuje, že dokáže vybojovat alespoň jeden bod. „Jsem optimista do zítřka? Nejsem, což je u mě opravdu neobvyklé,“ uvedl pro F1 TV. „Normálně jsem hodně pozitivní, ale teď musím říct, že v tomhle autě není vůbec žádný výkon.“
Obdobně sklíčený byl i Hamilton. Když se ho F1 TV zeptala, jakou zprávu chce poslat fanouškům v této těžké fázi sezony, Brit dlouho hledal slova. „Momentálně žádnou zprávu nemám…“ odpověděl tiše.
Po delší odmlce však přidal alespoň krátké poděkování. „Je mi to líto. Ale jsem neuvěřitelně vděčný za podporu, kterou mám celý rok. Bez ní bych to nezvládl.“ Jeho tón naznačoval, jak vyčerpávající tato sezona pro novou akvizici Ferrari skutečně je.
Italský tým tak znovu čelí rostoucímu tlaku. Šance na lepší než čtvrté místo v Poháru konstruktérů se rychle vytrácejí. Ztráta na třetí Red Bull činí 22 bodů a Max Verstappen navíc odstartuje hlavní závod z třetí pozice. Pro Ferrari to rozhodně nejsou povzbudivé vyhlídky.
Oscar Piastri zatím v Kataru ovládl všechny tréninky i kvalifikaci a potvrzuje návrat do vrcholné formy. McLaren připisuje jeho dominantní výkon kombinaci talentu jezdce a vozu dobře padnoucího k vysokopřilnavému okruhu.
Lewis Hamilton i Charles Leclerc během celého víkendu v Kataru zápasí s tím, jak z Ferrari SF-25 vyždímat jeho potenciál. Vůz, který na papíře sliboval rychlost a stabilitu, se na trati ukázal jako nepředvídatelný.
Oscar Piastri si zajistil pole position pro Velkou cenu Kataru před týmovým kolegou Landem Norrisem, který skončil druhý. Třetí místo obsadil obhájce titulu Max Verstappen, což připravuje napínavý souboj o vítězství v nedělním závodě.
Oscar Piastri ovládl sprint na Velké ceně Kataru Formule 1, když si po sebevědomém výkonu dojel pro vítězství. Lando Norris sice nedosáhl na čelo, ale připsal si cenné body a zároveň stáhl část náskoku Maxe Verstappena v šampionátu.
Oscar Piastri pokračuje ve svém návratu do boje o šampionát a v Kataru si zajistil pole position pro sprintový závod před Georgem Russellem.
Zak Brown promluvil o kontroverzním rozhodnutí z Las Vegas a nastínil, že i FIA měla k uloženému trestu určité výhrady. Šéf McLarenu přitom naznačil, že situace byla složitější, než by se na první pohled zdálo.
Oscar Piastri ovládl jediný trénink na Velkou cenu Kataru, když těsně porazil týmového kolegu Landa Norrise. McLaren tak naznačil, že v Kataru může očekávat další těsný souboj svých jezdců.
Lewis Hamilton zdůraznil, že přestup k Ferrari považuje stále za správné rozhodnutí, i když letošní rok pro něj není jednoduchý. V Kataru se vrátil k předchozím emotivním komentářům.
Lando Norris zdůraznil, že McLaren i po Las Vegas stále může riskovat a posouvat limity vozu, aby zůstal konkurenceschopný. Britský jezdec zároveň podtrhl, že tým je připraven bojovat až do konce sezony a využít každou příležitost k maximálnímu výkonu.
Šéf McLarenu Andrea Stella vysvětlil okolnosti, které vedly k diskvalifikaci obou vozů týmu, a popsal, jak tým situaci zvládl. Zdůraznil také dopad incidentu na šance Landa Norrise a Oscara Piastriho v boji o titul.
Šéf týmu Cadillac Formula 1 Graeme Lowdon přinesl první dojmy z testu Sergia Péreze, který poprvé usedl do vozu budoucí jedenácté stáje šampionátu. Lowdon zhodnotil Pérezovu úvodní jízdu a naznačil, jaké poznatky si tým z tohoto testu odnesl pro další vývoj projektu.
Adrian Newey, ikonický konstruktér F1, od začátku příští sezony převezme roli šéfa týmu Aston Martin. Tento krok je součástí rozšíření jeho současné pozice jako hlavního technického partnera.