Omluva Yukimu Tsunodovi je na místě, přiznal Laurent Mekies po sprintové kvalifikaci

Yuki Tsunoda v Austinu
Yuki Tsunoda v Austinu, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček VČERA 12:52
Laurent Mekies přiznal, že tým udělal chybu ve strategii výjezdů na trať a zdůraznil, že Yuki Tsunoda si zaslouží omluvu.

Red Bull přijal plnou odpovědnost poté, co Yuki Tsunoda nepostoupil ze SQ1 během sprintové kvalifikace na Velké ceně USA na Circuit of The Americas. Týmový šéf Laurent Mekies přiznal, že chyba v plánu výjezdů připravila japonského jezdce o šanci na druhé rychlé kolo.

„Ano, udělali jsme to špatně, upřímně,“ přiznal Mekies v rozhovoru pro Sky Sports F1. „Omlouváme se Yuki. Program byl trochu příliš napjatý.“

Francouz dále vysvětlil, že tým se rozhodoval mezi tím zůstat na trati a ochladit pneumatiky nebo se vrátit do garáže, aby měly vozy lepší podmínky pro další pokus. „Mysleli jsme si, že budeme mít čas vrátit se do garáže a znovu vyjet, ale to bylo možné jen pro několik vozů a my jsme zůstali pozadu. Takže Yukimu dlužíme omluvu.“

Tsunoda nakonec obsadil v SQ1 osmnáctou příčku poté, co kvůli hustému provozu na trati nestihl vyjet na své poslední rychlé kolo. S odkazem jen na svůj první pokus nedokázal zvýšit tempo a v sobotním sprintu tak bude startovat z zadních pozic.

Lewis Hamilton v Austinu

Ferrari znovu selhalo: Lewis Hamilton neskrýval zklamání

Na předních příčkách se dařilo Maxovi Verstappenovi, který si zajistil pole position pro sprint před McLarenem Lando Norrisem a jeho týmovým kolegou Oscarem Piastrim. Kvalifikace byla těsná a rozhodovala o detailech každého kola.

„Upřímně, tým a Max odvedli úžasnou práci,“ pokračoval Mekies. „V Q1 a Q2 jsme byli trochu pozadu za McLarenem, asi o desetinu až patnáctinu. Věděli jsme, že to bude těsné. Lando zajel velmi silné kolo v Q3 a bylo těžké ho překonat. Max byl s Landem line-for-line po většinu kola, ale v závěrečných zatáčkách opravdu poslal auto a udělal ten nejmenší rozdíl, který jsme potřebovali k pole position.“

Mekies zdůraznil, že v současné F1 je klíčové načasování kol spíše než samotná výkonnost vozu. „Myslím, že je fér říct, že kdo se trefí do správného okna mezi námi, McLarenem a Mercedesem, má dostatečný potenciál získat pole position. Je skvělé začínat víkend s nejistotou, kdo to dokáže.“

„Dnes Red Bull a Max odvedli skvělou práci a všechno bylo nesmírně těsné,“ dodal Mekies. „Jsme všichni velmi, velmi blízko sebe. Taková konkurence je fantastická pro celý sport.“

Tsunoda a Red Bull nyní čeká náprava v závodě, kde japonský jezdec bude muset bojovat z pozadí a tým se musí poučit z chyb v plánování, aby minimalizoval podobné situace v budoucnu.

Témata:
Júki Cunoda (Yuki Tsunoda) Red Bull Mekies, Laurent GP USA (Austin)
