Max Verstappen v ohrožení? Andrea Stella odhalil šance McLarenu

Sprintová kvalifikace v Austinu přinesla dramatické chvíle a potvrzení návratu výkonu Red Bullu, když Max Verstappen získal pole position pro sobotní sprint. Andrea Stella, šéf McLarenu, ale zůstává optimistický a věří, že i jeho tým má v Texasu své šance.
V prvních dvou segmentech kvalifikace na středně tvrdých pneumatikách dokázal Lando Norris držet vedení před Verstappenem. Ve finální rozhodující fázi o top 10 na měkkých pneumatikách se však Verstappen prosadil a získal pole position s těsným náskokem pouhých 0,071 sekundy před Norrisem. Šampionát vedoucí Oscar Piastri ztrácel na třetí pozici ještě více.
„Myslím, že tohle dobře ukazuje, jak vyrovnané je pole na špici“ řekl Stella pro Sky Sports F1. „Potvrzuje to, že Red Bull své auto výrazně zlepšil. Jsou nyní konkurenceschopní a mohou bojovat o vítězství i o pole position na jakémkoliv okruhu.“
Stella zároveň vyzdvihl výkon McLarenu. „Je pozitivní vidět, že naše auto je zde konkurenceschopné, zejména ve srovnání s některými okruhy, kde jsme měli potíže. Není to výsledek, který jsme si přáli, samozřejmě chceme pole position, ale myslím, že je to dobrý základ pro sprint a také pro další dolaďování výkonu s cílem zítra zkusit pole získat.“
S teplotami vzduchu přes 30 stupňů Celsia a teplotou trati přes 40 stupňů Stella upozornil, že Circuit of the Americas je náročný okruh, kde může být klíčová schopnost McLarenu zvládat opotřebení pneumatik a jejich teplotu. „V Austinu bychom měli vidět více degradace pneumatik,“ vysvětlil. „Podmínky jsou velmi horké. Pocházíme z závodů, kde degradace pneumatik nebyla velká, takže tady může být závod nebo sprint zajímavější a proměnlivější. Normálně je naše auto docela dobré, když dochází k degradaci pneumatik.“
Norris se i přes nepatrnou ztrátu na Verstappena necítil zklamaně. „Není pro nás překvapením být o něco pomalejší než Red Bull poslední dobou,“ řekl. „Celou sezónu jsme měli problémy s kvalifikačním tempem, hlavně když je to těsné. Proto si nemyslím, že bychom měli být překvapeni. Na závod však máme naději, že se dostaneme zpět do čela. Obvykle máme lepší závodní tempo.“
Naopak Oscar Piastri působil po kvalifikaci rozpačitě. Ve svém prvním sektoru ztratil na Norrise tři desetiny a na Verstappena čtyři. „Upřímně řečeno, kolo bylo poměrně chaotické, prostě jsem to moc nedal dohromady,“ přiznal lídr šampionátu. „V jistých ohledech mám pocit, že je štěstí, že jsem třetí.“
Piastri však dodal, že tempo auta je stále dobré a že kvalifikace nebyla katastrofou. „Auto jede dobře, nebyl to katastrofální den. Jen kolo bylo trochu nepřehledné a doufám, že ho zítra zvládnu lépe.“
