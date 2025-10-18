Fernando Alonso posílá konkurenci varování

Fernando Alonso si v kvalifikaci na okruhu Circuit of the Americas připsal jedno ze svých nejlepších letošních umístění. Přestože jej čeká náročný závodní víkend, zůstává odhodlaný a motivovaný bojovat.
Fernando Alonso zažil v kvalifikaci na okruhu Circuit of the Americas jeden ze svých nejlepších výsledků sezóny. Španělský jezdec Aston Martinu si zajistil šestou příčku, což je jeho nejlepší kvalifikační umístění od pátého místa z Maďarské Grand Prix.
„Jsem rozhodně spokojený. Šesté místo patří mezi naše nejlepší kvalifikační výsledky letošní sezóny,“ řekl Alonso pro F1 TV. „V Q1 a Q2 jsme zajistili čistá kola, abychom postoupili, a v Q3 jsme pak vytěžili maximum z naší šance.“
Na závod se Alonso dívá realisticky. „Zítra nás čeká těžký boj. Za námi jsou dva Williamsy a dvě Ferrari. Víme, že by měly být před námi, ale uděláme vše pro to, abychom je drželi za sebou co nejdéle.“
Dvojnásobný mistr světa se rovněž podělil o svůj pohled na aktuální sezonu Aston Martinu. „Osobně se cítím spokojený. Myslím, že letos odvádím dobré výkony, hlavně v kvalifikacích. V závodech se někdy vracíme do naší přirozené pozice, sezóna má své vzestupy i pády, a z hlediska bodů a výsledků to nebude sezóna, na kterou bychom dlouho vzpomínali.“
„Přesto stále tlačíme dopředu a cítím se svěží a motivovaný. Takovéto výsledky mi rozhodně dodávají další energii a povzbuzení,“ dodal Alonso.
Výsledek kvalifikace také potvrzuje, že Red Bull v posledních závodech výrazně zlepšil své tempo, i když by COTA teoreticky měla více vyhovovat McLarenu než jejich RB21. Max Verstappen nakonec získal pole position ve sprintové kvalifikaci těsně před Landem Norrisem, zatímco Oscar Piastri skončil třetí.
„Verstappen si udržuje náskok, ale my se budeme snažit získat co nejvíce bodů ve sprintu. Jasně, rozdíl ve šampionátu je zatím značný,“ řekl Alonso před začátkem Velké ceny USA.
Španěl rovněž přiznal, že stále sleduje šance ostatních jezdců na celkové vítězství sezóny a přemýšlí, kdo by mohl uspět při finále v Abú Zabí. „Je stále mnoho proměnných. Uvidíme, kdo si udrží formu až do konce a kdo bude mít sílu rozhodnout o šampionátu.“
Alonso tak potvrzuje, že i přes náročnou sezónu a složité podmínky v Austinu zůstává motivovaný a připravený bojovat.
