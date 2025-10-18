Singapur a jeho dopady: Martin Brundle komentuje, co může hrozit Landu Norrisovi

Zatímco McLaren drží pod pokličkou detaily ohledně „důsledků“, které čekají Landa Norrise, Martin Brundle poskytl svůj pohled na možné scénáře.
Před začátkem Velké ceny USA v Austinu se ve světle posledních událostí kolem McLarenu opět rozproudily spekulace ohledně napětí mezi jezdci. Lando Norris se otevřeně vyjádřil k „důsledkům“, které ho čekají až do konce sezóny, poté co se při startu Singapurské Grand Prix střetl s týmovým kolegou Oscarem Piastrim. Přesná podoba těchto opatření zůstává zahalena tajemstvím, a McLaren zatím odhalil pouze náznaky prostřednictvím svého šéfa Zaka Browna.
„Na začátku sezóny jsme si vytyčili, jak chceme závodit a jak chceme závodit mezi sebou. Papaya pravidla, o kterých všichni rádi mluví, se dají shrnout do jedné věty: nedotýkejte se a nenechávejte se vyjet z tratě,“ uvedl Brown na tiskové konferenci vedení týmů.
Brown zdůraznil, že cílem je, aby při tvrdé soutěži nedošlo ke kolizím, které by ohrozily tým. „To je riziko pro jezdce i pro tým, a proto jsme se s nimi dohodli už v zimní přestávce, jak budeme řešit určité situace. Pracovali jsme s různými následky pro různé situace. Tentokrát šlo o poměrně drobný incident, takže i důsledek je spíše symbolický.“
Na dotaz, co konkrétně důsledek pro Norrise znamená, Brown odpověděl: „Ne, nechceme to zveřejňovat. Je to soukromá záležitost mezi námi.“
Martin Brundle, expert Sky F1, poskytl svůj pohled na situaci v McLarenu. „Cokoliv tým rozhodne, zůstane uvnitř a nebude to mít vliv na souboj s ostatními týmy,“ vysvětlil.
Brundle ocenil, že McLaren umožňuje jezdcům závodit naplno, ale s jasnou podmínkou: nedotýkat se navzájem. „Kdyby vedle Norrise nebyl Piastri, tým by první zatáčky oslavoval. Jízda byla skvěle zvládnutá, jen se náhodou dotkl svého kolegy.“
Podle Brundla budou následky spíše interní, například kdo dostane nové díly dřív, nebo kdo má prioritu při využití slipstreamu v kvalifikaci. „Jde o týmové opatření, které nesmí dát výhodu jiným týmům,“ dodal.
Brundle také upozornil, že s postupujícím závodním víkendem a blížícím se koncem sezóny, kdy Max Verstappen rychlým Red Bullem stíhá konkurenci, může být vztah mezi Norrisem a Piastrim napjatější. „Šampionát je stále otevřený a oba mají fantastické auto. Max se rychle objevuje v zrcátkách. V mnoha ohledech je tento setup odsouzen k problémům. Dva nesmírně soutěživí jezdci v jednom týmu, vždycky to někdy zaskřípe. Otázkou je, jak to tým zvládne.“
Před startem Velké ceny USA Norris ztrácí na svého týmového kolegu a lídra šampionátu Piastriho 22 bodů, což přidává napětí do jejich vnitřního souboje. McLaren se snaží zajistit co nejférovější podmínky, ale Brundle varuje, že kombinace soutěživosti a tlaku šampionátu může vést k dalším interním třenicím.
