McLaren a Ferrari zaskočily Mercedes: George Russell mluví o obrovském progresu

George Russell přiznal, že nečekal tak výrazné zlepšení výkonu, jaké na Velké ceně Miami předvedly týmy McLaren a Ferrari. Podle něj ukazuje tempo jejich vývoje, jak rychle se může měnit konkurenceschopnost ve Formuli 1.
George Russell po sprintové kvalifikaci Velké ceny Miami přiznal, že ho zaskočil rozsah výkonnostního skoku, který předvedly týmy McLaren a Ferrari. Podle Brita se očekávalo srovnání sil, nikoliv však tak výrazné otočení pořadí.
„Docela překvapivé, jak velký skok McLaren a Ferrari udělaly, je to opravdu působivé. Věděli jsme, že nás pravděpodobně dotáhnou, ale byli rychlejší než my,“ uvedl Russell po kvalifikaci, ve které obsadil šesté místo se ztrátou 0,624 sekundy na Landa Norrise.
Mercedes přitom přijel do Miami po silném úvodu sezony, kdy ovládl první tři závody. Právě proto byl posun soupeřů o to výraznější. Norris získal pole position do sprintu, Kimi Antonelli skončil hned za ním, zatímco Oscar Piastri skončil třetí a Charles Leclerc čtvrtý, což výrazně promíchalo pořadí na špici.
Russell zároveň přiznal, že část problému byla i na jeho straně. „Z mé strany jsem se dnes trápil, Miami upřímně není trať, kterou bych měl rád, hlavně v těchhle horkých podmínkách. Ale je to jen sprintová kvalifikace, takže uvidíme, co přinese zítřek.“ řekl.
Podle jeho slov měl největší potíže v pomalé střední pasáži okruhu, kde docházelo k přehřívání pneumatik. „V té klikaté střední části jsem hodně přehříval pneumatiky a měl jsem problém najít správné vyvážení vozu. Vlastně k tomu není moc co dodat.“ doplnil.
Zároveň ale zdůraznil, že ho víc než vlastní výkon překvapil pokrok soupeřů. „Jak jsem říkal, docela mě zaskočil posun ostatních, ale zítra je další den,“ dodal George Russell.
Tým Mercedes přitom do Miami přivezl jen menší úpravy monopostu, zatímco McLaren a Ferrari nasadily rozsáhlejší balíčky vylepšení. Právě ty se podle dostupných informací měly projevit na výrazném rozdílu v kvalifikačním tempu, informuje Motorsport.com.
Russell zároveň přiznal, že v týmu počítali s tím, že soupeři zrychlí a stáhnou ztrátu, ale ne v takové míře. Podle něj to ukazuje, jak rychle se může během sezony měnit výkonnostní rozložení sil mezi jednotlivými týmy.
Do sprintového závodu nastoupí britský jezdec z méně výhodné pozice, přesto úplně nevylučuje posun vpřed. „Nejsem ve skvělé startovní pozici, sprinty obecně nenabízejí tolik možností, ale letos byl zajímavější třeba Čínský sprint, takže šance na závod tam je,“ uvedl.
Připomněl tak letošní sprint v Číně, který přinesl více předjíždění než bývá obvyklé a otevřel prostor pro strategické souboje i jezdcům ze zadnějších pozic.
Russell na závěr zdůraznil, že klíčový bude start a snaha neztratit další pozice: „Chci dobře odstartovat, ideálně neztratit žádná další místa a uvidíme, co se dá dělat.“
