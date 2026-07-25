FIA potrestala Lewise Hamiltona za incident s Oscarem Piastrim

Lewis Hamilton dostal po kvalifikaci v Maďarsku tří místnou penalizaci za blokování Oscara Piastriho. Jezdec Ferrari klesne ze druhého na páté místo. Charles Leclerc se posune na startovní rošt vedle Landa Norrise, Kimi Antonelli a Piastri si polepší o jednu pozici.
Lewis Hamilton přišel o druhé místo na startu Velké ceny Maďarska poté, co mu sportovní komisaři FIA udělili tří místnou penalizaci za zdržování Oscara Piastriho během kvalifikace.
Jezdec Ferrari původně obsadil druhou pozici za Landem Norrisem, který získal pole position. Po skončení kvalifikace však Hamilton čelil vyšetřování kvůli incidentu s druhým vozem McLarenu v závěrečných pokusech Q3.
Komisaři po posouzení záznamů, telemetrie, týmové komunikace a kamerových záběrů rozhodli, že Hamilton Piastriho v rychlém kole zbytečně zablokoval.
Hamilton se na trati pohyboval výrazně pomalejší rychlostí v závodní stopě před první zatáčkou, zatímco Piastri přijížděl ve svém ostrém kole. Australan musel vyjet mimo ideální stopu a své kolo nakonec přerušit.
Ve zprávě komisařů FIA stálo: „Jezdec vozu číslo 44 vysvětlil, že právě dokončil rychlé kolo a týmovou zprávu o přijíždějícím voze číslo 81 obdržel až ve chvíli, kdy byl Piastri už velmi blízko.“
Hamilton zároveň uvedl, že kvůli pozici svého vozu na trati Piastriho neviděl ve zpětných zrcátkách. Komisaři ale dospěli k závěru, že jeho vůz Oscara Piastriho během kvalifikace zbytečně omezil.
Na základě pravidel FIA a běžných sankcí za podobné přestupky dostal Hamilton trest v podobě ztráty tří míst na startovním roštu.
Po udělení penalizace se Hamilton propadl z druhého na páté místo. Naopak Charles Leclerc se posunul na druhou startovní pozici a vedle Landa Norrise odstartuje z první řady.
Kimi Antonelli, který byl po kvalifikaci rovněž vyšetřován kvůli dvěma incidentům, se posunul na třetí místo. Oscar Piastri se díky Hamiltonově trestu posunul na čtvrtou pozici.
Hamilton ještě před rozhodnutím komisařů vysvětloval, že problém vznikl kvůli pozdní informaci od Ferrari. Podle něj tým upozornil na Piastriho až ve chvíli, kdy už byl Australan těsně za ním.
„Bylo mi řečeno doslova ve chvíli, kdy byl za mnou v apexu zatáčky. Neměl jsem tušení, že přijíždí,“ popsal Hamilton situaci po kvalifikaci.
„Všichni vyjeli za mnou, byl jsem první na trati, takže jsem si myslel, že už všichni dokončili svá kola. Pokud jsem věděl, za mnou byl při výjezdu z boxů Charles,“ dodal britský jezdec.
Hamilton zdůraznil, že incident nebyl úmyslný a mrzelo ho, že po čisté kvalifikaci přišel trest. „Je to šílené, protože celá kvalifikace probíhala čistě a samozřejmě to nebylo záměrné,“ uvedl.
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