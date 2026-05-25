GP Kanady: Dramatický závod ovládl Kimi Antonelli, George Russell odstoupil kvůli poruše

Kimi Antonelli ovládl dramatickou Velkou cenu Kanady a připsal si čtvrté vítězství v řadě. Klíčovým momentem bylo odstoupení George Russella kvůli poruše motoru. Lewis Hamilton dojel druhý a získal nejlepší výsledek s Ferrari, Max Verstappen skončil třetí.
Velká cena Kanady na okruhu Gillese Villeneuvea se jela za chladného počasí a pod hrozbou deště, který však před startem ustal. Trať sice oschla natolik, aby většina jezdců mohla nasadit slicky, podmínky však zůstávaly velmi zrádné. Už před startem bylo zřejmé, že správná volba pneumatik a strategie budou hrát klíčovou roli v boji o vítězství.
Mercedes ovládl kvalifikaci a do závodu vstupoval z nejlepší možné pozice. George Russell startoval z pole position před týmovým kolegou Kimim Antonellim. McLaren naopak zvolil riskantní strategii, když oba jeho vozy vyjely na pneumatikách do přechodných podmínek. Oscar Piastri už během zaváděcího kola hlásil problémy s přilnavostí a později označil rozhodnutí týmu za chybu.
Start závodu navíc zkomplikovaly technické potíže Arvida Lindblada, jehož vůz Racing Bulls zůstal stát na startovním roštu. Organizátoři proto nařídili další zaváděcí kola a závod byl následně zkrácen. Jakmile se však pole konečně rozjelo, fanoušci byli svědky mimořádně atraktivní podívané.
Lando Norris po zhasnutí červených světel skvěle odstartoval a převzal vedení. Jeho náskok však neměl dlouhého trvání, protože po brzké zastávce v boxech se do čela dostali oba jezdci Mercedesu. Russell a Antonelli následně rozpoutali intenzivní souboj o první místo, během kterého si několikrát vyměnili vedení a předvedli několik odvážných manévrů kolo na kolo.
Do boje o stupně vítězů se postupně zapojili také Lewis Hamilton a Max Verstappen. Sedminásobný mistr světa si během závodu stěžoval na nedostatek výkonu se slovy: „Nemám výkon.“ Přesto se držel v kontaktu s vedoucí skupinou a čekal na svou příležitost. Verstappen mezitím využil své rychlosti a postupně se propracoval mezi nejlepší trojici.
Zcela opačný průběh měl závod pro McLaren. Norris nejprve řešil technické problémy a později musel odstoupit kvůli poruše převodovky. Piastri se navíc dostal do kontaktu s Alexem Albonem, za který obdržel desetisekundovou penalizaci. Britský tým tak během několika desítek kol přišel o jakoukoli šanci bojovat o vítězství nebo pódium.
Rozhodující okamžik závodu přišel ve 30. kole. George Russell, který byl stále zapojen do souboje s Antonellim o první místo, náhle zpomalil a odstavil svůj Mercedes vedle trati. Tým následně potvrdil selhání pohonné jednotky. Frustrovaný Brit po zastavení vozu odhodil opěrku hlavy z kokpitu a odcházel od svého monopostu s viditelným zklamáním. Později přiznal, že po takovém odstoupení jen těžko hledal slova.
Antonelli po Russellově odstoupení převzal vedení a dokonale využil období virtuálního safety caru k zastávce v boxech. Italský jezdec si následně vytvořil bezpečný náskok a kontroloval tempo závodu. Zahraniční média po závodě upozorňovala, že právě Russellova technická porucha může představovat jeden z klíčových momentů celého boje o mistrovský titul.
V závěrečných kolech se pozornost soustředila na souboj Hamiltona s Verstappenem. Pilot Ferrari dlouho hledal cestu před úřadujícího mistra světa, až šest kol před cílem zaútočil do první zatáčky po vnější straně. Odvážný manévr mu vyšel dokonale a posunul se na druhé místo. Verstappen se sice snažil odpovědět, ale Hamilton už svou pozici uhájil až do cíle.
Kimi Antonelli nakonec projel cílem jako vítěz a oslavil čtvrté vítězství v řadě. Lewis Hamilton dojel druhý a získal svůj nejlepší výsledek od příchodu do Ferrari, zatímco Max Verstappen vystoupil na stupně vítězů poprvé v této sezoně. Kanadská Grand Prix tak může představovat významný zlom v šampionátu, protože Antonelli nejen potvrdil svou mimořádnou formu, ale také výrazně zvýšil své šance na zisk premiérového titulu mistra světa Formule 1.
Výsledky Velké ceny Kanady:
1. Kimi Antonelli (Mercedes)
2. Lewis Hamilton (Ferrari) +10.768
3. Max Verstappen (Red Bull Racing) +11.276
4. Charles Leclerc (Ferrari) +44.151
5. Isack Hadjar (Red Bull Racing) +1L
6. Franco Colapinto (Alpine) +1L
7. Liam Lawson (Racing Bulls) +1L
8. Pierre Gasly (Alpine) +1L
9. Carlos Sainz (Williams) +1L
10. Oliver Bearman (Haas F1 Team) +1L
11. Oscar Piastri (McLaren) +2L
12. Nico Hülkenberg (Audi) +2L
13. Gabriel Bortoleto (Audi) +2L
14. Esteban Ocon (Haas F1 Team) +2L
15. Lance Stroll (Aston Martin) +4L
16. Valtteri Bottas (Cadillac) +4L
DNF Sergio Pérez (Cadillac)
DNF Lando Norris (McLaren)
DNF George Russell (Mercedes)
DNF Fernando Alonso (Aston Martin)
DNF Alexander Albon (Williams)
DNS Arvid Lindblad (Racing Bulls)
Kimi Antonelli vyzval Mercedes k vyjasnění pravidel týmových soubojů po kontroverzní bitvě s Georgem Russellem ve sprintu v Kanadě. Incident v první zatáčce ho poslal na trávu, ztratil pozici a následně reagoval emotivně v rádiu, situaci uklidňoval Toto Wolff.
Lewis Hamilton se po kvalifikaci na Velkou cenu Kanady vyhnul trestu za údajné blokování Pierra Gaslyho. FIA po vysvětlení obou jezdců rozhodla o uzavření případu bez postihu. Rušné odpoledne komisařů zároveň přineslo pokuty pro Aston Martin a varování pro Sergia Péreze.
George Russell znovu potvrdil svou formu, když v závěru napínavé kvalifikace na Velkou cenu Kanady získal druhou pole position v řadě. Rozhodující kolo přišlo až na poslední chvíli a v dramatickém finále sesadil z prvního místa konkurenty v těsném souboji o nejrychlejší čas.
George Russell si ve sprintu Velké ceny Kanady dojel pro důležité vítězství, které však zastínil vyhrocený souboj s týmovým kolegou Kimim Antonellim. Oba jezdci Mercedesu sváděli od prvních kol tvrdé bitvy o vedení a jejich vzájemný střet vyvolal řadu emocí i ostré reakce v týmovém rádiu.
Lando Norris patří ke kritikům letošních pravidel, kde je podle něj až příliš důležité řízení energie v baterii na úkor samotného závodění. Zvlášť v kvalifikaci a při pomalých kolech musí jezdci řešit složité energetické režimy. Přesto po úpravách McLarenu v Montrealu vidí zlepšení a posun vpřed.
Mercedes ovládl sprintovou kvalifikaci na Velkou cenu Kanady. George Russell získal pole position před týmovým kolegou Kimim Antonellim, který v závěru zajistil kompletní první řadu pro stříbrné šípy. Lewis Hamilton skončil za nimi, kvalifikaci ovlivnila i nehoda Fernanda Alonsa.
Formule 1 čeká klíčové jednání výrobců motorů o změně pravidel pro rok 2027, která má upravit poměr výkonu na 60:40 ve prospěch spalovacího motoru. FIA změnu schválila v principu, ale výrobci se neshodují na načasování. Diskuse v Montrealu mohou ovlivnit budoucnost F1.
Fernando Alonso upozorňuje, že Aston Martin stále ztrácí na špičku F1, i když zlepšil spolehlivost a převodovku AMR26. Hlavním problémem zůstává výkon a ovladatelnost pohonné jednotky Honda, která nedokáže smazat ztrátu několika sekund na kolo, potvrzují i zahraniční zdroje.
Max Verstappen podpořil plán F1 pro rok 2027 zvýšit podíl spalovacího motoru na 60 % oproti 40 % elektrické energie. Považuje to za správný krok pro lepší „produkt“ F1 a přiznal, že to zvyšuje šanci na jeho pokračování.
Lewis Hamilton se ostře vymezil vůči spekulacím o své budoucnosti ve Formuli 1. Reagoval na kritiku i výzvy k ukončení kariéry a dal jasně najevo, že ho podobné debaty neovlivňují. Sedminásobný mistr světa zároveň zdůraznil svou motivaci a odhodlání pokračovat v závodění.
Otmar Szafnauer věří, že Andrea Kimi Antonelli má před sebou ještě výrazný výkonnostní růst a že jeho nejlepší roky teprve přijdou. Podle něj se mladý jezdec Mercedesu bude s věkem nejen zlepšovat po stránce zkušeností, ale i mentální odolnosti, což z něj může v budoucnu udělat kandidáta na titul mistra světa.