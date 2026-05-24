Kimi Antonelli vyzval Mercedes k vyjasnění pravidel týmových soubojů po kontroverzní bitvě s Georgem Russellem ve sprintu v Kanadě. Incident v první zatáčce ho poslal na trávu, ztratil pozici a následně reagoval emotivně v rádiu, situaci uklidňoval Toto Wolff.
Kimi Antonelli po sprintu přiznal, že si situaci s Georgem Russellem bude muset s týmem ujasnit, zejména co se týče pravidel týmových soubojů. Incident mezi oběma jezdci přišel v úvodních kolech, kdy se Antonelli pokusil zaútočit kolem vnější strany v první zatáčce.
V rozhodujícím momentu Antonelli zkusil projet vnější stopu v první zatáčce s cílem získat výhodu do druhé zatáčky. Manévr ale nevyšel, skončil mimo trať na trávě a propadl se za Landa Norrise. Tento okamžik výrazně ovlivnil jeho šance ve sprintu.
Italský jezdec následně v rádiu označil Russellovu obranu za „velmi zákeřnou“. „Tohle bylo opravdu hodně nefér,“ znělo jeho emotivní hodnocení situace. Týmový šéf Toto Wolff ho však okamžitě uklidňoval slovy: „Soustřeď se na řízení, ne na stížnosti do rádia.“
Antonelli po závodě uvedl, že před každým závodem probíhají týmové schůzky, kde se definují pravidla soubojů. Přiznal ale, že v dané situaci mohl jejich význam pochopit odlišně. „Byl jsem v tu chvíli hodně naštvaný, ale musíme si to znovu vyjasnit,“ řekl.
Dodal také, že po přezkoumání situace s týmem věří, že vše bude v pořádku. „Probíráme to a určitě si to vyjasníme. Pak to bude v pořádku,“ uvedl mladý jezdec Mercedesu.
Zároveň zdůraznil, že klíčové pro Mercedes je vyhnout se kolizi mezi týmovými kolegy. „Nejdůležitější je, abychom se srazili. Nikdo nechce havarovat se svým týmovým kolegou,“ vysvětlil Antonelli.
George Russell mezitím obhajoval svůj manévr jako legitimní závodění. Uvedl, že stejný přístup by zvolil proti jakémukoli soupeři, nejen proti týmovému kolegovi. „Nedal jsem Kimiho do nebezpečné situace,“ řekl po sprintu.
Russell zároveň dodal, že mezi týmovými kolegy je vždy snaha o tvrdé, ale férové závodění bez kontaktu. „Vždy je cílem jet na hraně, ale bez kolize,“ vysvětlil britský jezdec.
Díky vítězství ve sprintu navíc Russell stáhl náskok Antonelliho v šampionátu, který i přes porážku stále vede. Situace tak přidává další napětí do interního souboje Mercedesu o titul, který se stále více vyostřuje.
