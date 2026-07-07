Ferrari po dvou vítězstvích ze tří posledních závodů znovu vyvolalo spekulace o boji o titul, šéf týmu Fred Vasseur ale brzdí očekávání. Scuderia se podle něj zlepšuje krok za krokem a musí svou výkonnost potvrdit i v dalších závodech, než začne mluvit o šampionátu.
Ferrari zažívá v posledních týdnech výrazné zlepšení výkonnosti. Velký modernizační balík nasazený během Velké ceny Španělska přinesl týmu nečekaný úspěch, když Lewis Hamilton získal své první vítězství v červeném monopostu. O několik týdnů později se ve Velké Británii dočkal také Charles Leclerc, který prolomil náročné období plné zklamání a smůly.
Dvě vítězství ze tří posledních závodů okamžitě obnovila spekulace o tom, zda by Ferrari ještě mohlo zasáhnout do boje o titul. Hamilton se v šampionátu jezdců přiblížil na rozdíl pouhých 32 bodů ke Kimimu Antonellimu, který po britském závodě nebodoval. V Poháru konstruktérů však Ferrari stále ztrácí výrazně více – na vedoucí pozici musí stáhnout přibližně 78 bodů.
Šéf Ferrari Fred Vasseur ale odmítá předčasné nadšení a upozorňuje, že výkonnost týmu je stále proměnlivá. Podle něj není možné dělat velké závěry na základě jednoho povedeného víkendu. Ferrari sice udělalo krok vpřed, ale stále musí dokazovat svou konkurenceschopnost závod po závodě.
„Po Barceloně jsem slyšel komentáře typu: ‚Ferrari je zpátky v boji o titul.‘ Řekl jsem ne. O týden později jste mi říkali, že Ferrari je úplně mimo. Také jsem řekl ne,“ uvedl Vasseur pro Autosport.com. „Budu mít stejný přístup i uvnitř týmu. Řeknu: Kluci, měli jsme dobrý víkend. Teď se musíme soustředit na Spa. Neznamená to, že jsme šampioni. Stejně tak nejsme mimo hru. Zlepšujeme se krok za krokem. Taková je realita.“
Vasseur zároveň zdůraznil, že nechce měnit přístup týmu podle jednotlivých výsledků. „Nikdy se nesnažím dělat závěry po jednom závodě, dvou závodech, dobrém výsledku nebo špatném výsledku. Soustředím se jen na to, abychom pokračovali v práci a byli lepší. Platí to pro mě i pro všechny v továrně. O šampionátu je vaše práce mluvit, ale já jsem to nikdy nedělal,“ dodal.
Ferrari podle Vasseura stále čeká náročná práce, zejména kvůli konkurenci Mercedesu. Ačkoli Scuderia v posledních závodech dokázala německý tým porazit, Vasseur stále považuje Mercedes za nejsilnější celek z pohledu celkového výkonu vozu i pohonné jednotky.
„Myslím, že Mercedes má upřímně stále malou výhodu v čisté výkonnosti. Když se podíváte na šest nebo sedm tréninkových a závodních částí tohoto víkendu, pravděpodobně byli pětkrát před námi,“ vysvětlil šéf Ferrari.
Další velkou zkouškou bude Velká cena Belgie ve Spa-Francorchamps. Přestože má okruh podobný charakter jako Silverstone, dlouhé rovinky a specifické požadavky na rekuperaci energie představují pro nové pohonné jednotky zcela jinou výzvu. Ferrari proto nechce spoléhat na předchozí úspěch a očekává nový začátek.
„Příští týden bude ve Spa další výzva. Především počasí bude výrazně jiné. Musíme ale každý víkend začínat od nuly,“ uvedl Vasseur. Podle něj neexistuje žádné jednoduché řešení, které by Ferrari během jednoho závodu posunulo o několik desetin sekundy dopředu.
„Není v tom žádná magie. Nemůžeme očekávat, že během jednoho víkendu získáme pět nebo šest desetin sekundy. Rozhodnou malé zisky ve všech oblastech, které se postupně sčítají,“ dodal.
Ferrari tak po zlepšeních zůstává ve hře, ale vedení týmu nechce podlehnout euforii. Vasseur zdůrazňuje, že cílem není oslavovat jednotlivá vítězství, ale vytvořit stabilní výkonnost, která umožní pravidelně bojovat o nejvyšší příčky. O skutečné síle Scuderie napoví až další závody na tratích s odlišnými charakteristikami.
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