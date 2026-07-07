Budoucnost Maxe Verstappena u Red Bullu je podle zákulisních informací stále nejistější. Ačkoli McLaren spekulace o možném přestupu veřejně odmítá, jednání mezi oběma stranami mají být podle dostupných zpráv v pokročilé fázi. Klíčovou roli hraje výstupní klauzule ve Verstappenově smlouvě, narušená důvěra v Red Bull i rozsáhlé personální změny uvnitř týmu.
Po Velké ceně Velké Británie se situace kolem Maxe Verstappena výrazně změnila. Kvůli technickým problémům s monopostem nezískal žádné body a podle informací z paddocku už nemůže být před letní přestávkou mezi nejlepšími dvěma jezdci průběžného pořadí šampionátu. Právě tato skutečnost má být jednou z podmínek pro aktivaci výstupní klauzule v jeho smlouvě, která by mu umožnila jednat s jinými týmy navzdory kontraktu platnému až do konce sezóny 2028.
Podle PlanetF1 i nizozemského deníku De Limburger probíhají mezi Verstappenem a McLarenem intenzivní rozhovory již několik týdnů. Obě strany údajně řeší poslední detaily možné tříleté smlouvy a několik zdrojů z prostředí Formule 1 tvrdí, že dohoda může být velmi blízko. Oficiálně sice žádná ze stran jednání nepotvrdila, zákulisní informace ale naznačují opak.
Napětí mezi Verstappenem a Red Bullem údajně zesílilo už během červnové schůzky v sídle společnosti v Rakousku. Tam se nizozemský jezdec setkal s hlavními akcionáři Markem Mateschitzem a Chalermem Yoovidhyou. Red Bull se podle dostupných informací snažil přesvědčit Verstappena, aby ze své smlouvy odstranil výstupní klauzuli. Verstappen to však odmítl, což mělo vedení týmu značně rozladit.
Zahraniční média uvádějí, že část vedení Red Bullu začíná pochybovat o budoucnosti vzájemné spolupráce. Mark Mateschitz údajně není spokojený s tím, že Verstappen stále odmítá dát jasný závazek ohledně své budoucnosti. Naopak generální ředitel Oliver Mintzlaff má podle dostupných informací stále zájem udržet čtyřnásobného mistra světa minimálně do roku 2030.
Jedním z hlavních důvodů ochlazení vztahů má být ztráta důvěry Verstappenova okolí ve směřování Red Bullu. Přestože tým po odchodu Christiana Hornera provedl rozsáhlé změny ve vedení, pokračují další personální odchody. Inženýr Paul Monaghan má údajně zamířit ke Cadillacu a dlouholetý Verstappenův závodní inženýr Gianpiero Lambiase by měl po sezóně přestoupit právě do McLarenu. Verstappen podle zákulisních zdrojů velmi intenzivně vnímá postupný rozpad týmové atmosféry a rodinného prostředí, které v Red Bullu panovalo od jeho příchodu v roce 2016.
Po neúspěšných jednáních a praktickém uzavření možnosti přestupu do Mercedesu se McLaren stal podle zákulisních informací hlavním kandidátem na získání služeb Maxe Verstappena. Mercedes by měl podle britských médií pokračovat v současné jezdecké sestavě s Georgem Russellem a Kimim Antonellim, čímž se dveře pro příchod nizozemského šampiona téměř uzavřely.
McLaren však spekulace o Verstappenově příchodu veřejně odmítá. Generální ředitel týmu Zak Brown uvedl, že současná jezdecká dvojice má jeho plnou podporu a místo pro Verstappena aktuálně nevidí. „Upřímně jsem o tom nepřemýšlel, protože mám v kokpitech dva závodníky. To jediné, co mu nemohu nabídnout, je místo v mém závodním voze. McLaren je skvělý tým, stejně jako Red Bull, Alpine nebo Ferrari. Máme jedinečné prostředí a myslím, že je to skvělé místo pro práci, ať už jste jezdec, šéf týmu nebo mechanik,“ řekl Brown.
Přesto se podle několika zdrojů právě místo Oscara Piastriho stalo hlavním tématem možného příchodu Verstappena. Pozice Landa Norrise má být podle zákulisních informací pevně zajištěná, zatímco Piastriho situace je údajně méně jistá kvůli poklesu formy v posledních závodech. McLaren by navíc podle některých spekulací mohl mít ve smlouvě možnost změnit jezdecké složení.
Piastri však podobné zprávy nebere jako rozptýlení. Po Velké ceně Velké Británie uvedl: „Pro mě to neznamená vůbec nic. Max je mimořádně talentovaný jezdec, ale já jsem tam, kde chci být. Tým mi několikrát řekl, že je se mnou spokojený, a já mu věřím. Navíc mám platnou smlouvu. Soustředím se pouze na to, abych navázal na úspěchy, kterých jsem dosáhl.“
Ani platný kontrakt nemusí být vždy definitivní zárukou setrvání jezdce v týmu. Příkladem je situace z roku 2022, kdy McLaren ukončil spolupráci s Danielem Ricciardem ještě před vypršením jeho smlouvy a uvolnil místo právě Oscarovi Piastrimu.
Pro Verstappena by McLaren nemusel být lákadlem pouze díky konkurenceschopnému monopostu, ale také díky silnému technickému zázemí a stabilnímu vedení. Velkou výhodou by byla možnost znovu spolupracovat s bývalým kolegou z Red Bullu Robem Marshallem, který nyní působí jako technický ředitel McLarenu. Verstappen by se navíc mohl v budoucnu opět spojit s Gianpierem Lambiasem, jeho dlouholetým závodním inženýrem, který má podle spekulací zamířit právě do Wokingu.
Dalším faktorem může být širší působení McLarenu v motorsportu. Tým se kromě Formule 1 věnuje také dalším kategoriím, což by Verstappenovi mohlo nabídnout možnost závodit například ve vytrvalostním mistrovství světa WEC nebo s vozy kategorie hypercar.
Ačkoli McLaren oficiálně odmítá, že by o Verstappenově angažování jednal, informace z paddocku naznačují, že rozhovory mezi oběma stranami skutečně probíhají. Podle některých zdrojů by rozhodnutí mohlo padnout už v nejbližších týdnech.
Pokud by Verstappen skutečně zamířil do McLarenu, nejpravděpodobnějším scénářem by byl přesun Oscara Piastriho opačným směrem do Red Bullu. Ve hře však zůstávají i další možnosti – některé zdroje nevylučují ani Verstappenovu roční pauzu od Formule 1 nebo dokonce předčasný konec kariéry, přestože tato varianta zůstává méně pravděpodobná.
Penalizace Kimiho Antonelliho v GP Velké Británie vyvolala debatu o pravidlech traťových limitů. Ital dostal pětisekundový trest po výjezdech mimo trať kvůli poškozenému Mercedesu. Martin Brundle kritizoval rozhodnutí a vyzval FIA k úpravě pravidel pro podobné situace.
Budoucnost Fernanda Alonsa ve Formuli 1 zůstává otevřená. Španěl odmítl, že o jeho dalším působení rozhodne pouze modernizace Aston Martinu pro VC Maďarska. Zdůraznil, že zvažuje více faktorů. Připustil také, že po F1 ho láká Rallye Dakar i návrat do vytrvalostních závodů.
Ferrari po dvou vítězstvích ze tří posledních závodů znovu vyvolalo spekulace o boji o titul, šéf týmu Fred Vasseur ale brzdí očekávání. Scuderia se podle něj zlepšuje krok za krokem a musí svou výkonnost potvrdit i v dalších závodech, než začne mluvit o šampionátu.
Budoucnost Maxe Verstappena u Red Bullu je podle zákulisních informací stále nejistější. Ačkoli McLaren spekulace o možném přestupu veřejně odmítá, jednání mezi oběma stranami mají být podle dostupných zpráv v pokročilé fázi. Klíčovou roli hraje výstupní klauzule ve Verstappenově smlouvě, narušená důvěra v Red Bull i rozsáhlé personální změny uvnitř týmu.
Velká cena Británie skončila za safety carem po softwarové chybě, která mylně ukázala „Safety Car ending“. FIA potvrdila správný postup dle pravidel B5.13.5. Wolff i Russell rozhodnutí podpořili, i když závěr bez restartu znamenal zklamání fanoušků.
Red Bull letos překvapil, když jeho nová pohonná jednotka byla FIA v systému ADUO vyhodnocena jako nejlepší z celého pole. Christian Horner ocenil práci týmu i partnerů, ale zároveň platí zákaz dalšího vývoje motoru během sezóny, což dává soupeřům šanci postupně dotahovat.
Šéf Mercedesu Toto Wolff potvrdil, že monopost Kimiho Antonelliho bude po Velké ceně Británie kompletně rozebrán. Tým chce zjistit příčinu technické závady, která připravila mladého Itala o šanci bojovat o vítězství. První zjištění ukazují na problém v oblasti předního levého brzdového kanálu.
Max Verstappen zažil v Silverstone náročný víkend zakončený havárií, technickými problémy a frustrací nad rozhodnutími Red Bullu. Podle médií šlo o kombinaci nespolehlivé pohonné jednotky, nefunkčního nastavení vozu a strategických neshod mezi jezdcem a týmem.
Charles Leclerc ovládl VC Velké Británie 2026 na Silverstonu před Georgem Russellem a Lewisem Hamiltonem. Závod ovlivnily technické problémy Kimiho Antonelliho i nehoda Maxe Verstappena, po níž závěr neutralizoval safety car. Ferrari slavilo vítězství i pódium s Hamiltonem.
Kimi Antonelli získal pole position na GP Velké Británie v Silverstone časem 1:28.111. Porazil Leclerca (+0,175) i Hamiltona. Kvalifikaci ovlivnily chyby, žluté vlajky i nehoda Russella v Q1. Antonelli potvrdil silnou formu a jeden z nejlepších výkonů sezony.
Italský talent Kimi Antonelli ovládl sprint Formule 1 v Silverstonu. Po předjetí Lewise Hamiltona si dojel pro vítězství, zatímco Ferrari ve druhé polovině závodu ztratilo tempo. Jezdec Mercedesu navíc v posledním kole zajel nejrychlejší čas a potvrdil svou dominanci.
Lewis Hamilton ovládl sprintovou kvalifikaci na domácím Silverstonu a vybojoval pole position pro sobotní sprint. Pilot Ferrari porazil Kimiho Antonelliho o pouhých 0,011 sekundy, třetí skončil Max Verstappen. Překvapením bylo brzké vyřazení Bearmana, Alonsa i Péreze.