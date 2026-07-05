Náročný víkend Maxe Verstappena v Británii zakončila nehoda. Poté přišla emotivní reakce

Max Verstappen zažil v Silverstone náročný víkend zakončený havárií, technickými problémy a frustrací nad rozhodnutími Red Bullu. Podle médií šlo o kombinaci nespolehlivé pohonné jednotky, nefunkčního nastavení vozu a strategických neshod mezi jezdcem a týmem.
Max Verstappen od začátku víkendu bojoval s chováním vozu RB22 a především s pohonnou jednotkou Red Bull Powertrains, kterou opakovaně kritizoval jako nestabilní a neodpovídající standardnímu chování. Už po kvalifikaci byl velmi ostrý a situaci označil slovy: „Tohle je katastrofa. Neuvěřitelné.“
Ještě před závodem se snažil přesvědčit tým, aby mu umožnil start z boxové uličky, což by otevřelo možnost zásadních změn na voze mimo režim parc fermé. Red Bull však tento návrh odmítl, což Verstappen nesl velmi těžce a nesouhlasil s tímto rozhodnutím.
Do médií následně uvedl, že by raději změnil kompletní nastavení vozu, než aby pokračoval v aktuální konfiguraci. Jeho slova byla velmi přímočará: „Pokud necháme auto stejné, nemá smysl závodit. Raději bych změnil všechno, jinak budeme jen jezdit dokola a možná ztratíme další pozice.“
Tým Red Bull se nakonec rozhodl vůz ani pohonnou jednotku před startem neupravovat. Verstappen toto rozhodnutí komentoval pro Sky Italia s tím, že by postupoval jinak a že by bylo lepší se ptát týmu, proč se rozhodl tímto směrem.
V samotném závodě se mu podařilo získat jednu pozici hned po startu a následně se zapojil do soubojů o páté místo. Postupně se dostal do boje s Isackem Hadjarem i jezdci Mercedesu včetně George Russella a Lewise Hamiltona.
Postupem času se ale začaly zhoršovat problémy s ovládáním vozu, zejména při řazení a dodávce výkonu. Verstappen přes týmové rádio opakovaně vyjadřoval nespokojenost a situaci popisoval velmi emotivně, když říkal, že podřazování nefunguje správně a že chování vozu není normální.
V závěrečné fázi závodu se stále držel na páté pozici, ale tlak soupeřů i technické problémy zvyšovaly jeho nejistotu. Bojoval o udržení tempa, ale vůz se stal čím dál hůře ovladatelným.
Rozhodující moment přišel v zatáčce Stowe, kde v závěru závodu ztratil kontrolu nad zadní částí vozu. Následoval smyk, který už nedokázal vyrovnat, a Verstappen skončil v kačírku, čímž pro něj závod definitivně skončil.
Po havárii dal najevo extrémní frustraci i přes rádio, kde situaci komentoval velmi ostře slovy: „Jsem zaseknutý, sakra to auto, to je neuvěřitelné.“ Jeho odstoupení znamenalo další ztrátu důležitých bodů v šampionátu.
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Max Verstappen zažil v Silverstone náročný víkend zakončený havárií, technickými problémy a frustrací nad rozhodnutími Red Bullu. Podle médií šlo o kombinaci nespolehlivé pohonné jednotky, nefunkčního nastavení vozu a strategických neshod mezi jezdcem a týmem.
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