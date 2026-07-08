Fernando Alonso mírní spekulace. O jeho budoucnosti nerozhodne jen Maďarsko

Budoucnost Fernanda Alonsa ve Formuli 1 zůstává otevřená. Španěl odmítl, že o jeho dalším působení rozhodne pouze modernizace Aston Martinu pro VC Maďarska. Zdůraznil, že zvažuje více faktorů. Připustil také, že po F1 ho láká Rallye Dakar i návrat do vytrvalostních závodů.
Fernando Alonso odmítl spekulace, že jeho rozhodnutí o pokračování ve Formuli 1 bude záviset výhradně na novém balíčku úprav, který Aston Martin nasadí při Velké ceně Maďarska. Přestože Adrian Newey označil připravované změny za velmi důležité, samotný jezdec upozorňuje, že při úvahách o své budoucnosti bude hrát roli celá řada dalších okolností.
Alonso má smlouvu s Aston Martinem pouze do konce sezony 2026. V zákulisí Formule 1 proto sílí spekulace o jeho možném návratu do týmu Alpine, kde by se mohl znovu spojit s Flaviem Briatorem. Několik zahraničních médií uvádí, že právě Briatore patří mezi hlavní zastánce Alonsova návratu od roku 2027, oficiálně však žádná dohoda potvrzena nebyla, informuje PlanetF1.
Důvodem nejistoty jsou především výsledky Aston Martinu. Tým zažívá jednu z nejtěžších sezon své novodobé historie a vůz AMR26, na jehož vývoji pracoval Adrian Newey, zatím nenaplnil očekávání. Alonso dosud získal jediný mistrovský bod a britská stáj se pohybuje na chvostu startovního pole.
Právě proto Aston Martin připravuje rozsáhlý modernizační balíček, který představí na Hungaroringu. Nové úpravy zahrnují snížení hmotnosti vozu, přepracovanou aerodynamiku, nový nos i změny zadního zavěšení. Newey věří, že právě tento balíček může znamenat zásadní obrat celé sezony.
Adrian Newey nedávno prohlásil, že modernizace je velmi důležitá také z pohledu Alonsovy budoucnosti. „Je to velmi důležité. Fernando se na modernizaci opravdu těší a pokud bude fungovat, doufáme, že bude sedět v našem kokpitu i příští sezonu,“ uvedl.
Alonso však jeho slova částečně korigoval. „Nemohu říct, že je to skutečně propojené. Ať bude vůz dobrý nebo špatný, existují i další věci, o kterých musím přemýšlet,“ vysvětlil během víkendu v Silverstonu. Zdůraznil, že samotná výkonnost monopostu nebude jediným kritériem jeho rozhodování.
Španěl připustil několik možných scénářů. „Možná bude auto skvělé, ale já budu mít pocit, že se sport ubírá špatným směrem. Nebo se vůz v Budapešti příliš nezlepší, ale přijde další modernizace, nový koncept pro příští rok nebo se změní atmosféra v týmu, což mě přesvědčí pokračovat ještě několik let.“ Tím dal jasně najevo, že hodnotí nejen technickou stránku projektu, ale i dlouhodobou perspektivu celé stáje.
Přesto Alonso uznává, že úspěšný závod v Maďarsku by mohl mít pozitivní psychologický efekt. „Určitě to pomůže. Když prvního srpna odjedu na dovolenou, bude příjemné mít za sebou dobrý závod v Budapešti, ale nebude to jediný rozhodující faktor.“
Pokud by se Alonso rozhodl ve Formuli 1 nepokračovat, rozhodně by se od motorsportu nevzdálil. Přiznal, že má před sebou několik velkých výzev. „Chci vyhrát Dakar. Už jsem mnohokrát říkal, že bych chtěl vyhrávat i v jiných disciplínách nebo se znovu vrátit do vytrvalostních závodů, zvlášť pokud by tam jednou závodil i Max Verstappen.“ Připomněl tak své předchozí starty na Rallye Dakar, v závodě Indianapolis 500 i dvě vítězství ve čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans.
Alonso zároveň zdůraznil, že i po skončení závodní kariéry chce zůstat součástí Aston Martinu. „Ve Formuli 1 jsem už 26 let a myslím, že týmu mohu pomoci. Jsem pravděpodobně druhým nebo třetím nejzkušenějším člověkem v týmu. Raději své zkušenosti využiji pro jeho rozvoj, než abych seděl doma a díval se na televizi.“ Jeho slova potvrzují, že budoucnost nemusí nutně znamenat odchod od Aston Martinu, ale může pokračovat v jiné roli.
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Budoucnost Fernanda Alonsa ve Formuli 1 zůstává otevřená. Španěl odmítl, že o jeho dalším působení rozhodne pouze modernizace Aston Martinu pro VC Maďarska. Zdůraznil, že zvažuje více faktorů. Připustil také, že po F1 ho láká Rallye Dakar i návrat do vytrvalostních závodů.
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