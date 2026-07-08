Penalizace Kimiho Antonelliho v GP Velké Británie vyvolala debatu o pravidlech traťových limitů. Ital dostal pětisekundový trest po výjezdech mimo trať kvůli poškozenému Mercedesu. Martin Brundle kritizoval rozhodnutí a vyzval FIA k úpravě pravidel pro podobné situace.
Kimi Antonelli se během Velké ceny Velké Británie stal středem pozornosti nejen kvůli svému výkonu, ale také kvůli kontroverzní penalizaci. Jezdec Mercedesu dostal pětisekundový trest za porušení traťových limitů v závěru závodu, přestože se podle mnohých nejednalo o situaci, kdy by získal jakoukoli výhodu.
Incident přišel v momentě, kdy Antonelli bojoval o druhé místo a postupně se přibližoval vedoucímu Charlesovi Leclercovi. Na 41. kole z celkových 52 však jeho Mercedes W17 postihla technická komplikace – selhal kryt předního levého kola, což výrazně zhoršilo ovladatelnost vozu a zkomplikovalo Italovi závěr závodu.
Devatenáctiletý Ital se následně snažil udržet poškozený vůz na trati, ale kvůli problémům s řízením několikrát vyjel mimo trať. Celkem zaznamenal čtyři porušení traťových limitů, přičemž čtvrté automaticky znamenalo pětisekundový trest podle současných pravidel FIA.
Sportovní komisaři při rozhodování uznali, že Antonelli měl technický problém, ale zároveň uvedli, že porucha vozu nepředstavovala „ospravedlnitelný důvod“ pro opuštění tratě. Proto mu udělili standardní penalizaci, která ho v konečném pořadí výrazně poškodila.
Po zastávce v boxech Antonelli klesl pořadím a do cíle dorazil na devátém místě během období virtuálního nebo skutečného bezpečnostního vozu. Kvůli pětisekundové penalizaci však následně spadl až na 16. příčku konečné klasifikace.
Právě tento verdikt kritizoval bývalý pilot Formule 1 a současný komentátor Sky Sports F1 Martin Brundle. Podle něj současná pravidla nedokážou správně řešit situace, kdy jezdec nevyjíždí mimo trať kvůli získání výhody, ale kvůli technickému problému.
„Traťové limity jsou penalizace za výkon, ne penalizace za přežití,“ uvedl Brundle během vysílání Sky Sports F1. Tím chtěl zdůraznit rozdíl mezi jezdcem, který úmyslně projede zatáčku mimo trať rychleji, a jezdcem, který se pouze snaží dokončit závod s poškozeným vozem.
Brundle následně vyzval FIA k úpravě pravidel. „Toto pravidlo potřebuje změnu. Penalizace za traťové limity jsou určeny pro případy, kdy jezdec získá výhodu zkrácením zatáčky nebo jízdou mimo trať a může díky tomu jet rychleji,“ vysvětlil.
Komentátor zároveň připustil, že Antonelli mohl situaci částečně ovlivnit lepší komunikací s týmem. Ve své analýze napsal: „Bylo to pro něj srdcervoucí, ale je to další lekce. Při cestě do boxů neposkytl dost jasné informace o problémech, které měl s vozem.“
Mercedes se rozhodl proti trestu neodvolávat a přijal rozhodnutí komisařů, protože podle současného výkladu pravidel byla penalizace správně udělena. Incident však znovu otevřel širší debatu o tom, zda jsou pravidla traťových limitů dostatečně flexibilní pro nestandardní situace.
Brundle také upozornil, že bez pozdního výjezdu safety caru po havárii Maxe Verstappena by Antonelliho trest pravděpodobně neměl zásadní dopad na jeho výsledek. Podle něj měl Ital díky své rychlosti šanci penalizaci během závodu odmazat a udržet se před vozy Alpine.
„Jeho tempo bylo takové, že by se přes penalizaci dostal a stále by skončil před oběma Alpiny. Pak ale přišlo 48. kolo, kdy se Verstappenovi správně nezavřelo zadní křídlo a znovu, podruhé během osmi dnů, i když zřejmě z trochu jiných důvodů, skončil mimo trať,“ dodal Brundle.
Přestože Antonelli přišel na Silverstonu o výrazný počet bodů, jeho pozice v čele šampionátu zůstává pevná. Po závodě vede pořadí jezdců se 179 body, o 25 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem, který dokončil závod na druhém místě za vítězným Charlesem Leclercem. Třetí skončil Lewis Hamilton.
Penalizace Kimiho Antonelliho v GP Velké Británie vyvolala debatu o pravidlech traťových limitů. Ital dostal pětisekundový trest po výjezdech mimo trať kvůli poškozenému Mercedesu. Martin Brundle kritizoval rozhodnutí a vyzval FIA k úpravě pravidel pro podobné situace.
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