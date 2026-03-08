George Russell získal vítězství v Austrálii a Mercedes slaví 1–2, zatímco Ferrari doplatilo na riskantní strategii během VSC. Charles Leclerc skončil třetí, Lewis Hamilton čtvrtý.
Sezona 2026 začala v Albert Park Circuit dramatickým závodem, v němž nakonec triumfoval George Russell. Jezdec Mercedesu využil nejen silného tempa, ale také strategických chyb Ferrari a v cíli porazil týmového kolegu Kimi Antonelli, zatímco třetí příčku obsadil Charles Leclerc.
Ještě před samotným startem však závod nabral dramatický směr. Oscar Piastri během zahřívacího kola ztratil kontrolu nad svým McLarenem na obrubnících ve čtvrté zatáčce a tvrdě narazil pravou stranou do bariéry. „Jsem v pořádku,“ hlásil do vysílačky, ale jeho domácí Grand Prix skončila dříve, než vůbec začala.
Další komplikace potkaly také Nica Hülkenberga. Pilot Audi nedokázal dokončit ani cestu na startovní rošt, když jeho monopost zastavil při nájezdu do poslední zatáčky.
Na start úvodního závodu šampionátu Formule 1 2026 se tak postavilo dvacet jezdců. Z pole position vyrážel Russell před Antonellim, zatímco druhou řadu doplňovali Isack Hadjar a Leclerc.
Start ale patřil Ferrari. Leclerc vystřelil kupředu a agresivním manévrem se protlačil do čela před Russella už v první zatáčce. Za nimi se odehrával další posun, když Lewis Hamilton získal třetí místo po souboji s Arvidem Lindbladem.
Russell však reagoval okamžitě. Už ve druhém kole se díky silnému zrychlení na rovince dostal zpět do vedení, jenže Leclerc si o kolo později pomohl energetickým boostem a místo získal zpět v rychlé šikaně. Mezi oběma jezdci se tak rozhořela intenzivní taktická bitva o využití baterie.
Zatímco se dvojice v čele opakovaně předjížděla, Hamilton se k nim postupně přibližoval a čekal na svou šanci. Vedoucí trojice si zároveň začala vytvářet náskok před čtvrtým Hadjarem.
Dramatický moment přišel ve 12. kole. Hadjarův Red Bull náhle zachvátily plameny a Francouz musel svůj vůz odstavit u trati. Následně byl vyhlášen virtuální safety car.
Právě tato chvíle se ukázala jako klíčová. Mercedes okamžitě reagoval a oba jeho jezdci zamířili do boxů, zatímco Ferrari zůstalo na trati. Hamilton s rozhodnutím týmu nesouhlasil a do vysílačky poznamenal: „Jeden z nás měl zajet do boxů.“
Po restartu sice Leclerc a Hamilton drželi první dvě místa, ale jejich náskok se rychle zmenšoval kvůli starším pneumatikám. Další virtuální safety car po odstoupení Valtteriho Bottase přitom Ferrari znovu nevyužilo k zastávce.
Když Leclerc nakonec ve 26. kole zamířil do boxů pro tvrdé pneumatiky, propadl se až na čtvrté místo. Russell tak postupně získal kontrolu nad závodem a po předjetí Hamiltona si vzal zpět vedení.
„Jedna zastávka je možná,“ oznámil Russell svému týmu, když začal věřit, že jediná zastávka bude stačit. Antonelli na strategii reagoval opatrněji: „To bude odvážné.“
V závěru už Mercedes závod kontroloval. Russell si udržel náskok a projel cílem s náskokem 2,9 sekundy před Antonellim, čímž získal své první vítězství sezony i první vedení v šampionátu kariéry. Leclerc pro Ferrari zachránil alespoň třetí místo, zatímco Hamilton skončil čtvrtý před Landem Norrisem a Maxem Verstappenem.
První závod sezony přinesl mnoho překvapení a napínavých momentů. Akce bylo víc než dost a i když se styl závodění letos mírně liší od toho, na co jsme byli doposud zvyklí, diváci se rozhodně nenudili a máme skvělý přislib na další závody sezony. Ten další se jede hned příští víkend v Číně, který bude zároveň sprintový.
Výsledky GP Austrálie 2026:
1. George Russell – Mercedes
2. Kimi Antonelli – Mercedes +2,9 s
3. Charles Leclerc – Ferrari +15,5 s
4. Lewis Hamilton – Ferrari +16,1 s
5. Lando Norris – McLaren +51,7 s
6. Max Verstappen – Red Bull +54,6 s
7. Oliver Bearman – Haas +1 kolo
8. Arvid Lindblad – Racing Bulls +1 kolo
9. Gabriel Bortoleto – Audi +1 kolo
10. Pierre Gasly – Alpine +1 kolo
11. Esteban Ocon – Haas +1 kolo
12. Alex Albon – Williams +1 kolo
13. Liam Lawson – Racing Bulls +1 kolo
14. Franco Colapinto – Alpine +2 kola
15. Carlos Sainz – Williams +2 kola
16. Sergio Perez – Cadillac +2 kola
17. Lance Stroll – Aston Martin +12 kol
Nedokončili:
Fernando Alonso – Aston Martin, motor
Valtteri Bottas – Cadillac, motor, 18. kolo
Isack Hadjar – Red Bull, motor, 12. kolo
Nico Hulkenberg – Audi, technická závada, nestartoval
Oscar Piastri – McLaren, havárie, nestartoval
