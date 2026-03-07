Světový šampion Lando Norris je skeptický ohledně nových pravidel Formule 1 pro sezonu 2026. Nové vozy zatím rozdělují názory jezdců.
Světový šampion Lando Norris otevřeně kritizoval nové technické předpisy Formule 1 pro sezonu 2026. Podle něj změnily charakter vozů k horšímu. „Přešli jsme od nejlepších aut, jaká kdy F1 měla, k pravděpodobně těm nejhorším. Je to náročné, ale musíme se s tím smířit,“ řekl britský jezdec McLarenu po kvalifikaci v Melbourne.
Norris upozornil hlavně na velký důraz, který nová pravidla kladou na sběr energie a řízení baterií. „Musíte zpomalovat před zatáčkami a zvedat plyn, aby byl akumulátor na správné úrovni. Pokud není, jste v háji. Jízda s tím není příjemná,“ dodal. Nové vozy jsou sice lehčí a obratnější, ale na technicky náročných úsecích, například mezi zatáčkami 9 a 10 v Albert Parku, se výrazně zpomalují.
Dramatické momenty se objevily i během Q3, kdy Norris najel na úlomky z Antonelliho vozu, který vyjel s ještě připojenými chladicími zařízeními. „Díval jsem se na volant a musel sledovat rychlost a správný moment k brzdění. Proto jsem úlomky neviděl,“ vysvětlil. Podle něj nová auta vyžadují neustálou pozornost a rychlá rozhodnutí každé tři sekundy, jinak hrozí vyjetí mimo trať.
Další jezdci, například Max Verstappen a Isack Hadjar z Red Bullu, sdílí Norrisovy obavy a otevřeně přiznávají, že nejsou příznivci nového systému pohonných jednotek. Naopak George Russell pravidla hájí a vyzdvihuje zejména zlepšení podvozku vozů.
„Auta jsou teď agilnější, více jezdíte bokem a snáze ztratíte zadek, což je zábavnější,“ řekl George Russell po kvalifikaci. „Působí více jako motokára než minulý rok, kdy se auto chovalo jako poskakující autobus. Z pohledu pravidel je to krok vpřed po osmi letech.“
Russell připustil, že nový systém sběru energie není dokonalý. „Není to úplně klasické závodění, ale jakmile si na to zvyknete, stane se to normou. Melbourne je pravděpodobně nejnáročnější okruh pro tyto motory a FIA bude dělat úpravy.“
Pro McLaren a Landa Norrise je situace obtížnější. Optimalizace výkonu baterií a pohonných jednotek zatím převládá nad tradičním pocitem z jízdy. „Při každém kole musíte myslet na všechno, brzdit, sledovat výkon i stav baterie. Je to psychicky náročné,“ vysvětlil britský jezdec.
Kvalifikace v Melbourne tak odhalila nejen aktuálně nejrychlejší jezdce, ale také otevřela diskusi o tom, zda nová pravidla skutečně zlepšují závodění, nebo jen ztěžují život pilotům. Skutečnou odpověď přinese až zítřejší Velká cena, která odstartuje v 5:00 našeho času.
Isack Hadjar zahájil sezonu 2026 sebevědomě a během kvalifikace předvedl klidný a vyrovnaný výkon, který mu umožnil postupně zlepšovat tempo a držet si kontrolu nad situací. Red Bull tak může být s francouzským talentem spokojený.
Lando Norris po kvalifikaci v Melbourne obsadil šestou pozici a otevřeně přiznal, že ho nové pravidla F1 zatím nenadchla.
Charles Leclerc varoval, že i přes tradičně rychlé starty Ferrari nebude tato zbraň stačit na překonání výrazné rychlostní převahy Mercedesu v Melbourne.
Max Verstappen po kvalifikaci v Melbourne znovu ostře kritizoval nová pravidla Formule 1 pro rok 2026. Nizozemský jezdec přiznal, že ho nové vozy nebaví, označil současný směr vývoje za „anti-závodní“ a po havárii v Q1 zároveň vysvětlil okolnosti svého incidentu.
George Russell ovládl kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie a zajistil si první pole position nové technické éry Formule 1. Britský jezdec Mercedesu neponechal nic náhodě a jasně ukázal, že tým je připraven vést pole hned na startu sezony.
Třetí trénink před Velkou cenou Austrálie přinesl dramatický moment pro Kimiho Antonelliho, který po nehodě nedokončil svou jízdu. Nejrychlejší čas session zajel jeho týmový kolega George Russell.
Charles Leclerc po FP2 poznamenal, že Mercedes postupně odhaluje svůj potenciál. Tým obsadil dvě z prvních tří příček, což podle něj naznačuje, že jejich tempo může být během víkendu ještě silnější.
Max Verstappen přiznal, že tým má před sebou ještě práci, ale současná situace ho nijak nepřekvapuje. Zdůraznil také, že jeho přístup zůstává klidný a realistický.
Adrian Newey přiznal, že Fernando Alonso prochází těžkým obdobím kvůli problémům Aston Martinu a motoru Honda.
Domácí hvězda Oscar Piastri nadchla fanoušky, když v pátečním druhém tréninku na GP Austrálie zajela nejrychlejší kolo. Zároveň se ukázalo, že tlak na výkon a nové nastavení monopostů přineslo řadu problémů pro ostatní jezdce.
Úvodní trénink sezóny Formule 1 2026 nabídl souboj o nejrychlejší čas mezi Charlesem Leclercem a Maxem Verstappenem, zatímco konečné výsledky patřily Ferrari, které obsadilo první dvě příčky.