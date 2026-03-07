George Russell ovládl kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie a zajistil si první pole position nové technické éry Formule 1. Britský jezdec Mercedesu neponechal nic náhodě a jasně ukázal, že tým je připraven vést pole hned na startu sezony.
Úvodní kvalifikace sezony 2026 na okruhu Albert Park v Melbourne nabídla napínavý start nové technické éry Formule 1. George Russell z Mercedesu předvedl suverénní výkon, zajistil si pole position a jasně ukázal, že jeho tým je připraven od začátku diktovat tempo na trati.
Q1 přinesla dramatické okamžiky hned od začátku. Max Verstappen při svém prvním rychlém kole ztratil kontrolu nad vozem poté, co se mu zadní brzdy zasekly, a tvrdě narazil do bariéry. Holandský mistr světa vyvázl bez vážného zranění, jeho kvalifikace však tímto okamžikem skončila.
Napětí panovalo i u dalších jezdců. Nico Hülkenberg a Alex Albon vyjeli první, zatímco Kimi Antonelli zůstal v garáži – mechanici Mercedesu museli rychle opravit jeho W17 po havárii z FP3. Williams mezitím pracoval na voze Carlose Sainze a Lance Stroll zatím neměl ani jedno odjeté kolo kvůli problémům s ERS.
George Russell rychle nastavil tempo s časem 1:19,840, šest desetin před Arvidem Lindbladem, zatímco Isack Hadjar držel třetí příčku. Charles Leclerc a Oscar Piastri se postupně posouvali vzhůru, což naznačovalo vyrovnanou bitvu o postup do Q2.
Po Verstappenově nehodě byla kvalifikace přerušena červenou vlajkou. Holanďan sice držel volant, ale jeho pravá ruka byla ochromená, což vyvolalo obavy o jeho schopnost pokračovat. Restart session přinesl příležitost Antonellimu, který se po opravě W17 vrátil na trať, zatímco Sainz a Stroll zůstali mimo hru.
Ve druhé části kvalifikace se George Russell opět ujal vedení a jeho první čas pod 1:19 sekund jasně ukázal, kdo je pánem trati. Oscar Piastri držel druhou pozici, Kimi Antonelli byl třetí, zatímco Lewis Hamilton po chybě na prvním kole musel měnit pneumatiky a Charles Leclerc klesl až na sedmé místo. Ferrari tak ztratilo rytmus oproti Q1.
Napětí vyvrcholilo ke konci Q2, kdy se téměř stala kolize na vstupu do boxů mezi jezdci týmu Racing Bulls. Gabriel Bortoleto zpomalil, Liam Lawson se musel vyhnout a Arvid Lindblad projel velmi blízko. Nakonec Bortoleto postoupil do Q3, krátce poté však odstoupil kvůli technickému problému s vozem.
Q3 začala napínavě, když z Antonelliho vozu spadly dvě části chladiče a na trať se dostaly úlomky, do kterých narazil Lando Norris. Následně byla vyvěšena červená vlajka, během níž tým McLaren rychle zkontroloval jeho přední křídlo. Kvalifikace poté mohla pokračovat bez dalších přerušení.
V závěrečném pokusu zajel Antonelli čas 1:18.811, který mu krátce zajistil vedení. George Russell však rychle reagoval a časem 1:18.518 potvrdil svou pole position pro Mercedes.
Oscar Piastri a Charles Leclerc se střídali na třetí a čtvrté pozici, zatímco první desítku doplnili Lando Norris, Lewis Hamilton, Arvid Lindblad a Liam Lawson. Antonelli bude vyšetřován kvůli incidentu v boxech a nebezpečnému vypuštění vozu na dráhu.
Kvalifikace naznačila, co nás čeká v nedělní Velké ceně Austrálie. Mercedes potvrdil svou rychlost a spolehlivost, Ferrari a McLaren slibují napínavou bitvu, zatímco Red Bull bude muset rychle řešit problémy s Verstappenem a jeho RB22.
Výsledky kvalifikace na GP Austrálie:
1. George Russell – Mercedes – 1:18.518
2. Kimi Antonelli – Mercedes – 1:18.811
3. Isack Hadjar – Red Bull – 1:19.303
4. Charles Leclerc – Ferrari – 1:19.327
5. Oscar Piastri – McLaren – 1:19.380
6. Lando Norris – McLaren – 1:19.475
7. Lewis Hamilton – Ferrari – 1:19.478
8. Arvid Lindblad – Racing Bulls – 1:19.994
9. Liam Lawson – Racing Bulls – 1:21.247
10. Gabriel Bortoleto – Audi – bez času
11. Nico Hülkenberg – Audi – 1:20.303
12. Oliver Bearman – Haas – 1:20.311
Esteban Ocon – Haas – 1:20.491
Pierre Gasly – Alpine – 1:20.501
Alex Albon – Williams – 1:20.941
Franco Colapinto – Alpine – 1:21.270
Fernando Alonso – Aston Martin – 1:21.969
Sergio Perez – Cadillac – 1:22.605
Valtteri Bottas – Cadillac – 1:23.244
Max Verstappen – Red Bull – bez času
Carlos Sainz – Williams – bez času
Lance Stroll – Aston Martin – bez času
