Max Verstappen po kvalifikaci v Melbourne znovu ostře kritizoval nová pravidla Formule 1 pro rok 2026. Nizozemský jezdec přiznal, že ho nové vozy nebaví, označil současný směr vývoje za „anti-závodní“ a po havárii v Q1 zároveň vysvětlil okolnosti svého incidentu.
Max Verstappen z Red Bullu znovu otevřeně kritizoval nové předpisy Formule 1 pro sezonu 2026 a přiznal, že s novými vozy se vůbec nebaví. „Určitě nemám z těchto aut žádnou radost, vůbec to není zábava,“ řekl Verstappen po kvalifikaci v Melbourne. Podle něj nová pravidla ohledně pohonných jednotek posunula sport směrem, který je „anti-závodní“.
Podle Verstappena je hlavním problémem elektrický systém motorů, který je nyní výrazně omezený. „Musíte neustále zpomalovat, zvedat plyn a sbírat energii. Auto ztrácí rychlost na rovinkách, protože se aktivuje režim super-clipping,“ vysvětloval mistr světa. Tyto nové požadavky mění styl jízdy a nutí jezdce k tzv. lift-and-coast technice, která podle něj výrazně mění pocit ze závodění.
V Melbourne se Verstappenův pesimismus proměnil v dramatický okamžik, když ho při Q1 zradila zadní náprava a on narazil do bariéry. „Stačilo, že jsem sešlápl plyn, a zadní náprava úplně zamrzla. Je to opravdu zvláštní, nikdy jsem nic podobného nezažil,“ popsal. Po incidentu zamířil do lékařského centra, protože ho bolela obě zápěstí, ale zranění neutrpěl. „Nic není zlomené. Jen jsem držel volant při nárazu, ale vše je v pořádku,“ ujistil.
Verstappen dále vysvětlil, že nehodu způsobil problém při podřazování. „Šlápl jsem na pedál a podřazoval, ale brzdy už byly na maximálním tlaku. Někdy jsou tyto vozy opravdu zvláštní,“ dodal v rozhovoru pro Sky Sports F1.
I přes problémy a kritiku Verstappen přiznal, že výsledek kvalifikace v Melbourne, kde Mercedes dominoval a George Russell získal pole position, ho příliš nepřekvapil. „Říkal jsem už v Bahrajnu, počkejme na Melbourne a uvidíme, jak rychlí jsou. Rozdíl osm desetin je pořád hodně velký. Musíme pracovat na voze, abychom se mohli přiblížit Mercedesu. Naší ambicí není být třetí nebo šestý, jsme tady, abychom vyhráli,“ uvedl.
Jeho kritický postoj k novým pravidlům je známý už od testů v Bahrajnu a během pátečního briefingu jezdců jej znovu zopakoval. „Řekl jsem, co si o tom myslím. Tato auta prostě nejsou zábavná,“ dodal.
FIA sice naznačila, že je připravena pravidla v případě potřeby upravit, aby některé problémy zmírnila, Verstappen je však skeptický. „Tím se toho moc nevyřeší. Můžete jen zpomalit auta, aby byla rychlostní křivka trochu normálnější, ale pořád to bude pomalejší. Ta formule prostě není ideální a to se těžko mění,“ vysvětlil.
Ohledně případných úprav vozu pro zítřejší závod přiznal: „Upřímně ani nevím, co bych měl měnit. Bude to dlouhá sezona.“
Jeho slova tak naznačují, že nová éra Formule 1 pro rok 2026 sice přináší technologické inovace, ale zároveň i řadu výzev a frustrací pro samotné jezdce. Melbourne navíc ukázalo, že přechod na nová pravidla nebude jednoduchý a některé problémy se nevyřeší během jediného závodního víkendu.
