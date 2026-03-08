Oscar Piastri vysvětluje okolnosti, které ho stály jeho start v Austrálii

Oscar Piastri
Oscar Piastri, foto: McLaren
Josef Mráček DNES 09:24
Oscar Piastri havaroval při nájezdu na startovní rošt Velké ceny Austrálie, což domácí fanoušky rozhodně nepotěšilo. Australský jezdec následně prozradil, co způsobilo tuto nečekanou chybu ještě před samotným startem úvodního závodu nové éry.

Oscar Piastri nezačal sezonu 2026 podle představ. V Melbourne nedokázal odstartovat svůj domácí závod, přestože se kvalifikoval na pátém místě, protože havaroval cestou na startovní rošt.

Piastri ztratil kontrolu nad svým McLarenem MCL40 při výjezdu ze čtvrté zatáčky a narazil do bariéry pravou přední částí vozu. „Šok a překvapení,“ popsal okamžik, kdy se auto začalo otáčet dříve, než mohl reagovat.

Australský jezdec přiznal, že k chybě přispěl neočekávaný nárůst výkonu vozu. „Měl jsem asi 100 kilowattů navíc, které jsem nečekal, a to rozhodně není zanedbatelné,“ řekl po závodě.

Piastri ale zdůraznil, že hlavní zodpovědnost nesl sám. „Velká část byla na mě. Studené pneumatiky a výjezd z obrubníku, který jsem celý víkend používal, tentokrát nebyl nutný,“ vysvětlil.

Kombinace faktorů – studených pneumatik a přebytku výkonu – podle něj situaci výrazně ztížila. „Bylo těžké to přijmout, protože všechno ostatní fungovalo normálně. Kdyby šlo jen o pneumatiky, bylo by to snadnější, ale další faktor to komplikoval,“ dodal.

Souboj George Russella a Charlese Leclerca v Austrálii

GP Austrálie: Úvodní závod nové éry vyhrál George Russell, Ferrari doplatilo na strategii

Po neúspěšném startu Piastri přiznal zklamání a frustraci. „Jednoduše zklamání. Taková situace by se neměla stát. Je mi líto pro všechny, kdo přišli a chtěli mě podpořit,“ řekl.

Australan si uvědomoval, že havárie se stala tak rychle, že neměl šanci zareagovat. „Všechno se stalo dřív, než jsem vůbec stihl reagovat. Všechno proběhlo velmi rychle,“ dodal a připomněl tak dramatickou povahu moderní F1.

Havárie navázala na loňské zklamání, kdy při domácím závodě 2025 havaroval v dešti při boji o vítězství. Piastri se tak musí vyrovnat s opakovanými domácími nezdary, které zatím komplikují začátek sezony.

Jezdec se ale snaží zachovat pozitivní přístup a poučit se pro další závody. „Snažím se z toho vyvodit co nejvíc, i jen sledováním závodu. Loňský víkend měl i pozitivní momenty, přestože výsledek nebyl ideální,“ uvedl.

Piastri zdůraznil, že až do incidentu vše fungovalo dobře. „Tréninky i kvalifikace byly komfortní a cítil jsem, že se do toho postupně dostávám. Ta zkušenost není zase tak odlišná od předchozího roku,“ dodal.

Další závod se jede už příští týden na Šanghaji, kde bude moci napravit nepříjemný start sezony a získat první body sezony 2026.

Oscar Piastri McLaren GP Austrálie (Melbourne)
