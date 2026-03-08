Oscar Piastri havaroval při nájezdu na startovní rošt Velké ceny Austrálie, což domácí fanoušky rozhodně nepotěšilo. Australský jezdec následně prozradil, co způsobilo tuto nečekanou chybu ještě před samotným startem úvodního závodu nové éry.
Oscar Piastri nezačal sezonu 2026 podle představ. V Melbourne nedokázal odstartovat svůj domácí závod, přestože se kvalifikoval na pátém místě, protože havaroval cestou na startovní rošt.
Piastri ztratil kontrolu nad svým McLarenem MCL40 při výjezdu ze čtvrté zatáčky a narazil do bariéry pravou přední částí vozu. „Šok a překvapení,“ popsal okamžik, kdy se auto začalo otáčet dříve, než mohl reagovat.
Australský jezdec přiznal, že k chybě přispěl neočekávaný nárůst výkonu vozu. „Měl jsem asi 100 kilowattů navíc, které jsem nečekal, a to rozhodně není zanedbatelné,“ řekl po závodě.
Piastri ale zdůraznil, že hlavní zodpovědnost nesl sám. „Velká část byla na mě. Studené pneumatiky a výjezd z obrubníku, který jsem celý víkend používal, tentokrát nebyl nutný,“ vysvětlil.
Kombinace faktorů – studených pneumatik a přebytku výkonu – podle něj situaci výrazně ztížila. „Bylo těžké to přijmout, protože všechno ostatní fungovalo normálně. Kdyby šlo jen o pneumatiky, bylo by to snadnější, ale další faktor to komplikoval,“ dodal.
Po neúspěšném startu Piastri přiznal zklamání a frustraci. „Jednoduše zklamání. Taková situace by se neměla stát. Je mi líto pro všechny, kdo přišli a chtěli mě podpořit,“ řekl.
Australan si uvědomoval, že havárie se stala tak rychle, že neměl šanci zareagovat. „Všechno se stalo dřív, než jsem vůbec stihl reagovat. Všechno proběhlo velmi rychle,“ dodal a připomněl tak dramatickou povahu moderní F1.
Havárie navázala na loňské zklamání, kdy při domácím závodě 2025 havaroval v dešti při boji o vítězství. Piastri se tak musí vyrovnat s opakovanými domácími nezdary, které zatím komplikují začátek sezony.
Jezdec se ale snaží zachovat pozitivní přístup a poučit se pro další závody. „Snažím se z toho vyvodit co nejvíc, i jen sledováním závodu. Loňský víkend měl i pozitivní momenty, přestože výsledek nebyl ideální,“ uvedl.
Piastri zdůraznil, že až do incidentu vše fungovalo dobře. „Tréninky i kvalifikace byly komfortní a cítil jsem, že se do toho postupně dostávám. Ta zkušenost není zase tak odlišná od předchozího roku,“ dodal.
Další závod se jede už příští týden na Šanghaji, kde bude moci napravit nepříjemný start sezony a získat první body sezony 2026.
Max Verstappen po australském víkendu sdílel své názory na nová pravidla 2026 a diskutoval o výzvách, kterým čelí ve startovním poli. Zdůraznil potřebu, aby závodění zůstalo napínavé a atraktivní pro jezdce i fanoušky.
Výborný start Isacka Hadjara v Melbourne se nakonec neproměnil v bodový zisk. I přes skvělý výkon ho jeho vůz týmu Red Bull Racing zradil technickou poruchou.
Fred Vasseur po Velké ceně Austrálie vysvětlil rozhodnutí Ferrari nepovolat své jezdce do boxů během virtuálních safety carů a zdůraznil, že strategie vycházela podle plánu.
Lewis Hamilton po Velké ceně Austrálie uvedl, že Ferrari stále potřebuje zapracovat, aby mohlo držet krok s Mercedesem. Přesto věří, že tým dokáže rozdíl sblížit a postupně se přiblížit konkurenci.
Oscar Piastri havaroval při nájezdu na startovní rošt Velké ceny Austrálie, což domácí fanoušky rozhodně nepotěšilo. Australský jezdec následně prozradil, co způsobilo tuto nečekanou chybu ještě před samotným startem úvodního závodu nové éry.
George Russell získal vítězství v Austrálii a Mercedes slaví 1–2, zatímco Ferrari doplatilo na riskantní strategii během VSC. Charles Leclerc skončil třetí, Lewis Hamilton čtvrtý.
Isack Hadjar zahájil sezonu 2026 sebevědomě a během kvalifikace předvedl klidný a vyrovnaný výkon, který mu umožnil postupně zlepšovat tempo a držet si kontrolu nad situací. Red Bull tak může být s francouzským talentem spokojený.
Lando Norris po kvalifikaci v Melbourne obsadil šestou pozici a otevřeně přiznal, že ho nové pravidla F1 zatím nenadchla. Podle něj komplikují nastavení vozu a ztěžují držet krok s konkurencí.
Charles Leclerc varoval, že i přes tradičně rychlé starty Ferrari nebude tato zbraň stačit na překonání výrazné rychlostní převahy Mercedesu v Melbourne.
Max Verstappen po kvalifikaci v Melbourne znovu ostře kritizoval nová pravidla Formule 1 pro rok 2026. Nizozemský jezdec přiznal, že ho nové vozy nebaví, označil současný směr vývoje za „anti-závodní“ a po havárii v Q1 zároveň vysvětlil okolnosti svého incidentu.
Světový šampion Lando Norris je skeptický ohledně nových pravidel Formule 1 pro sezonu 2026. Nové vozy zatím rozdělují názory jezdců.
George Russell ovládl kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie a zajistil si první pole position nové technické éry Formule 1. Britský jezdec Mercedesu neponechal nic náhodě a jasně ukázal, že tým je připraven vést pole hned na startu sezony.