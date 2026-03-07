Isack Hadjar zatím potvrzuje svůj talent. Red Bull může být spokojený

Isack Hadjar zahájil sezonu 2026 sebevědomě a během kvalifikace předvedl klidný a vyrovnaný výkon, který mu umožnil postupně zlepšovat tempo a držet si kontrolu nad situací. Red Bull tak může být s francouzským talentem spokojený.
Isack Hadjar vstoupil do sezony 2026 výrazně a sebevědomě. Francouzský jezdec Red Bullu se stal prvním pilotem od Daniela Ricciarda v roce 2017, který dokázal v kvalifikaci porazit Maxe Verstappena. Částečně k tomu přispěla Verstappenova chyba v Q1 způsobená technickým problémem, který tým Red Bull stále zkoumá. „Stále se snažíme plně pochopit, co se stalo,“ uvedl šéf týmu Laurent Mekies. Přesto Hadjar potvrdil, že je připraven zvládnout tlak hlavního týmu a zajistil si třetí místo na startu za nedostižnými vozy Mercedesu.
„Upřímně, byla to velmi klidná session,“ řekl Hadjar. „Pro mě tu nebyla žádná dramatická situace. Poprvé v mé krátké kariéře jsem kolo za kolem nacházel čas, i na použitých pneumatikách. Prostě jsem se jen rozjížděl. Udělali jsme skvělou práci s konzistentním využíváním energie během kola, což bylo mnohem lepší než včera.“
Francouzský talent ocenil, že hladší průběh kvalifikace mu umožnil budovat si tempo a dělat menší chyby bez velkého tlaku. „Poprvé v kariéře bylo tak snadné dostat auto do top 10, takže celý proces byl mnohem jednodušší. Můžete si postupně budovat rytmus a dovolit si určité chyby. Z hlediska tlaku to nebylo vysoké, a to bylo velmi pozitivní.“
Hadjar ale zároveň vyjádřil lítost, že nemohl přímo porovnat své tempo s Verstappenem kvůli jeho brzkému výjezdu z dráhy. „Mohu být sice třetí, ale kdyby Max projel celou session, nevím, jestli bych tu byl. To je škoda. Chci se porovnat s nejlepšími, a dnes se to nestalo, takže to uděláme příště v Číně.“
Jeho výkon v kvalifikaci překvapil i samotného jezdce. „V Q1 a Q2 jsem byl pátý, takže boj o top tři nebyl reálný,“ připustil Hadjar. „Myslel jsem, že Ferrari a McLaren jsou přede mnou, ale postupně jsme se dostávali nahoru během celé kvalifikace a poslední kolo bylo opravdu dobré. V tuto chvíli známe naše slabiny. Auto je spolehlivé, což je pozitivní, ale momentálně nám chybí čisté tempo.“
Hadjar však měl jasno ohledně možností v závodě. Zaostal o 0,785 sekundy za polem George Russella, a jasná dominace Mercedesu znamená, že boj o vítězství je pro něj mimo realitu. „Mohl bych mít lepší start, ale oni jsou momentálně prostě příliš rychlí. Chci si udržet svou pozici. Druhé podium by bylo dobré, po mém třetím místě v minulém roce na GP Nizozemska,“ uvedl. „Ale prostě nemáme momentálně tempo na vítězství.“
Lando Norris po kvalifikaci v Melbourne obsadil šestou pozici a otevřeně přiznal, že ho nové pravidla F1 zatím nenadchla. Podle něj komplikují nastavení vozu a ztěžují držet krok s konkurencí.
Charles Leclerc varoval, že i přes tradičně rychlé starty Ferrari nebude tato zbraň stačit na překonání výrazné rychlostní převahy Mercedesu v Melbourne.
Max Verstappen po kvalifikaci v Melbourne znovu ostře kritizoval nová pravidla Formule 1 pro rok 2026. Nizozemský jezdec přiznal, že ho nové vozy nebaví, označil současný směr vývoje za „anti-závodní“ a po havárii v Q1 zároveň vysvětlil okolnosti svého incidentu.
Světový šampion Lando Norris je skeptický ohledně nových pravidel Formule 1 pro sezonu 2026. Nové vozy zatím rozdělují názory jezdců.
George Russell ovládl kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie a zajistil si první pole position nové technické éry Formule 1. Britský jezdec Mercedesu neponechal nic náhodě a jasně ukázal, že tým je připraven vést pole hned na startu sezony.
Třetí trénink před Velkou cenou Austrálie přinesl dramatický moment pro Kimiho Antonelliho, který po nehodě nedokončil svou jízdu. Nejrychlejší čas session zajel jeho týmový kolega George Russell.
Charles Leclerc po FP2 poznamenal, že Mercedes postupně odhaluje svůj potenciál. Tým obsadil dvě z prvních tří příček, což podle něj naznačuje, že jejich tempo může být během víkendu ještě silnější.
Max Verstappen přiznal, že tým má před sebou ještě práci, ale současná situace ho nijak nepřekvapuje. Zdůraznil také, že jeho přístup zůstává klidný a realistický.
Adrian Newey přiznal, že Fernando Alonso prochází těžkým obdobím kvůli problémům Aston Martinu a motoru Honda.
Domácí hvězda Oscar Piastri nadchla fanoušky, když v pátečním druhém tréninku na GP Austrálie zajela nejrychlejší kolo. Zároveň se ukázalo, že tlak na výkon a nové nastavení monopostů přineslo řadu problémů pro ostatní jezdce.
Úvodní trénink sezóny Formule 1 2026 nabídl souboj o nejrychlejší čas mezi Charlesem Leclercem a Maxem Verstappenem, zatímco konečné výsledky patřily Ferrari, které obsadilo první dvě příčky.