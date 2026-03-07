Charles Leclerc varoval, že i přes tradičně rychlé starty Ferrari nebude tato zbraň stačit na překonání výrazné rychlostní převahy Mercedesu v Melbourne.
Sobotní kvalifikace v Melbourne naznačila, že Ferrari čeká na úvod sezony tvrdý boj. Zatímco stáj z Maranella během pátečních tréninků držela krok s konkurencí, rozhodující část víkendu patřila Mercedesu. Charles Leclerc proto před nedělní Velkou cenou Austrálie otevřeně přiznal, že tempo německého týmu bylo pro Ferrari nepříjemným překvapením.
Monačan odstartuje do závodu ze čtvrté pozice, přičemž na George Russella ztratil téměř osm desetin sekundy. Mercedes navíc obsadil kompletní první řadu, což podle Leclerca jasně ukazuje, jak silnou formu tým momentálně má.
Ferrari přitom v pátek působilo konkurenceschopně a společně s McLarenem patřilo mezi nejrychlejší týmy na trati. Sobotní třetí trénink však naznačil změnu poměru sil. Russell při kvalifikační simulaci zajel mimořádně rychlé kolo a už tehdy naznačil, že Mercedes může mít výraznou výkonnostní výhodu.
Leclerc přiznal, že tak velký rozdíl nečekal. „Myslím, že jsem včera říkal půl sekundy,“ uvedl po kvalifikaci před novináři. „Teď je to osm desetin, takže je to rozhodně víc, než jsem očekával.“
Už během posledního tréninku si přitom všiml, jak velký krok Mercedes udělal. „Už včera byl ten rozdíl opravdu výrazný. Dnes ráno mě ale hodně ohromil výkon, který předvedli ve třetím tréninku. Hlavně poslední kolo George bylo opravdu šíleně rychlé,“ dodal.
Když se později podíval na data z Russellova kola, byl dokonce přesvědčený, že musí jít o chybu. „Když jsem se na ta data podíval poprvé, musel jsem je nahrát znovu, protože jsem si myslel, že je v tom nějaký problém. Zdálo se mi to neuvěřitelné. Ale očividně tam žádná chyba nebyla,“ přiznal jezdec Ferrari.
Před nedělním závodem se zároveň hodně mluví o tradičně silných startech Ferrari. Italská stáj na testech několikrát předvedla silné starty, což by mohlo hrát roli zejména na relativně úzkém okruhu v Albert Parku.
Leclerc ale upozorňuje, že se kolem startů Ferrari vytváří přehnaná očekávání. „Myslím, že kolem startů panuje trochu mylná představa,“ vysvětlil. „Náš motor možná umožňuje o něco snazší dobrý start, ale pokud Mercedes všechno zvládne optimálně, rozdíl nebude nijak velký.“
Podle něj může být pro Mercedes jen o něco složitější dostat se při startu do ideálního provozního režimu. „Pro ně to může být jen o něco složitější trefit správné pracovní okno,“ dodal.
Ferrari navíc podle Leclerca v kvalifikaci neukázalo maximum svého potenciálu. Oba vozy měly v prostřední části kvalifikace problémy s nasazením energie, což zkomplikovalo přípravu na rozhodující pokus v závěrečné části. „Ve druhé části kvalifikace jsme měli u obou aut problémy s nasazením energie. V Q3 jsme pak museli dohánět to, co jsme kvůli tomu ztratili,“ vysvětlil.
Leclerc zároveň upozorňuje, že souboj o čelní pozice nebude záležitostí pouze Ferrari a Mercedesu. Do hry se podle něj mohou výrazně zapojit i Red Bull a McLaren, jejichž tempo je velmi vyrovnané. „Očekávám, že McLaren i Red Bull pojedou podobně rychle jako my. Není pro mě žádným překvapením, že se budou pohybovat v popředí,“ dodal Monačan.
