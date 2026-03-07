Nová pravidla prověřují všechny týmy, McLaren není výjimkou, přiznává Lando Norris

Lando Norris po kvalifikaci v Melbourne obsadil šestou pozici a otevřeně přiznal, že ho nové pravidla F1 zatím nenadchla. Podle něj komplikují nastavení vozu a ztěžují držet krok s konkurencí.
Melbourne přineslo první ostrý test nových pravidel Formule 1 a Lando Norris si rychle uvědomil, že adaptace na změny nebude jednoduchá. Britský pilot McLarenu během sobotní kvalifikace obsadil šesté místo a otevřeně mluvil o problémech, které mu přinesly nové regulace pohonných jednotek. Norris upozornil, že ztráta i pouhých několika kol v tréninku nyní znamená výraznou nevýhodu pro každého jezdce.
„Určitě to nebyl jednoduchý víkend, málo kol a spousta problémů,“ přiznal Norris médiím, informuje RacingNews365. „Už to není jako dřív, kdy jste se mohli jen posadit do auta a jet, co jste znali. Tenhle vůz je prostě zvláštní a vyžaduje úplně jiný přístup.“
Hlavním problémem byla ztráta času v prvním tréninku kvůli potížím s převodovkou. Britský jezdec tak začal víkend na Albert Parku v nevýhodě a celý víkend se musel učit, jak efektivně využívat energii, baterii a brzdy, což jsou klíčové oblasti, které se u nových vozů zásadně změnily.
„Jen dostat se do rytmu zrychlování a brzdění je teď hodně náročné,“ vysvětloval Norris. „Musíte používat převody, které byste normálně nevolili, a pochopit, že když víc zvedáte plyn, brzdíte později, ale musíte méně. Díky tomu jsou kola dnes cennější než kdy dřív.“
V kvalifikaci Norris obsadil šesté místo, za sebou nechal nejen týmového kolegu Oscara Piastriho, ale zároveň ztratil téměř celou sekundu na George Russella, který si zajistil pole position. Výsledek potvrzuje, že McLaren stále nemá tempo, aby soupeřil s Mercedesem v Melbourne.
„Nejsme dost rychlí, Mercedes odvedl opravdu skvělou práci,“ řekl Norris. „Myslím, že jsme tam, kde jsme očekávali, takže žádné překvapení. Rozdíl je samozřejmě velký, takže si zaslouží chválu. Ale fakt, že jsme v kontaktu s Ferrari a Red Bullem, je pozitivní znamení.“
Podle úřadujícího šampiona už ztráta jednoho tréninku není tak neškodná jako dříve. „Dříve, když jste prošvihli FP1, nebylo to velké omezení. Vždycky jsem si věřil, že se rychle dostanu zpět do tempa. Teď, když zmeškáte pár kol, musíte nejen rychle přijít na to, co auto potřebuje, ale motor se také nenaučí, co má dělat, a hned jste v nevýhodě,“ vysvětlil britský jezdec.
I přes problémy si Norris udržel pozitivní pohled na výkon McLarenu. „Takže nakonec jsem s P6 docela spokojený. Nepůsobí to skvěle vzhledem k tomu, na co jsme zvyklí, ale mohlo to být mnohem horší. Jsem rád za zlepšení, kterého jsme dosáhli během session.“
Australská zkušenost podle Norrise ukázala, že nové regulace kladou vyšší nároky jak na jezdce, tak na inženýry. Každé kolo teď hraje mnohem větší roli než dříve a ztráta času na trati se okamžitě promítá do nevýhody, kterou je těžké dohnat.
„Každé kolo je nyní důležitější než kdy předtím,“ dodal Norris. „Musíte se naučit, jak správně hospodařit s energií, kdy brzdit a kdy zrychlovat. Pokud zmeškáte pár kol, hned se dostanete do skluzu.“
Přesto Lando zůstává optimistou a věří, že McLaren postupně dožene ztrátu. Vylepšení nastavení vozu by podle něj mohlo přinést lepší výsledky v dalších závodech. „Vidím, že tým směřuje správným směrem. Na začátku sezony jsme byli označeni za čtvrtý tým a být v kontaktu s Red Bullem a Ferrari je velmi slibné,“ uzavřel Norris.
Isack Hadjar zahájil sezonu 2026 sebevědomě a během kvalifikace předvedl klidný a vyrovnaný výkon, který mu umožnil postupně zlepšovat tempo a držet si kontrolu nad situací. Red Bull tak může být s francouzským talentem spokojený.
Lando Norris po kvalifikaci v Melbourne obsadil šestou pozici a otevřeně přiznal, že ho nové pravidla F1 zatím nenadchla. Podle něj komplikují nastavení vozu a ztěžují držet krok s konkurencí.
Charles Leclerc varoval, že i přes tradičně rychlé starty Ferrari nebude tato zbraň stačit na překonání výrazné rychlostní převahy Mercedesu v Melbourne.
Max Verstappen po kvalifikaci v Melbourne znovu ostře kritizoval nová pravidla Formule 1 pro rok 2026. Nizozemský jezdec přiznal, že ho nové vozy nebaví, označil současný směr vývoje za „anti-závodní“ a po havárii v Q1 zároveň vysvětlil okolnosti svého incidentu.
Světový šampion Lando Norris je skeptický ohledně nových pravidel Formule 1 pro sezonu 2026. Nové vozy zatím rozdělují názory jezdců.
George Russell ovládl kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie a zajistil si první pole position nové technické éry Formule 1. Britský jezdec Mercedesu neponechal nic náhodě a jasně ukázal, že tým je připraven vést pole hned na startu sezony.
Třetí trénink před Velkou cenou Austrálie přinesl dramatický moment pro Kimiho Antonelliho, který po nehodě nedokončil svou jízdu. Nejrychlejší čas session zajel jeho týmový kolega George Russell.
Charles Leclerc po FP2 poznamenal, že Mercedes postupně odhaluje svůj potenciál. Tým obsadil dvě z prvních tří příček, což podle něj naznačuje, že jejich tempo může být během víkendu ještě silnější.
Max Verstappen přiznal, že tým má před sebou ještě práci, ale současná situace ho nijak nepřekvapuje. Zdůraznil také, že jeho přístup zůstává klidný a realistický.
Adrian Newey přiznal, že Fernando Alonso prochází těžkým obdobím kvůli problémům Aston Martinu a motoru Honda.
Domácí hvězda Oscar Piastri nadchla fanoušky, když v pátečním druhém tréninku na GP Austrálie zajela nejrychlejší kolo. Zároveň se ukázalo, že tlak na výkon a nové nastavení monopostů přineslo řadu problémů pro ostatní jezdce.
Úvodní trénink sezóny Formule 1 2026 nabídl souboj o nejrychlejší čas mezi Charlesem Leclercem a Maxem Verstappenem, zatímco konečné výsledky patřily Ferrari, které obsadilo první dvě příčky.