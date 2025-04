Ztráta místa v Red Bullu nemusí znamenat konec: Sergio Pérez promluvil o svém návratu

Sergio Pérez se po konci minulého roku ocitl bez místa na startovním roštu, když přišel o své místo v týmu Red Bull. Po sezoně, která byla pro mexického pilota plná problémů, to bylo poprvé, co po 281 startovaných závodech chyběl na gridu, odkdy poprvé debutoval v roce 2011.

Po této změně, kdy se jeho místo v Red Bull rychle zaplnilo, se o Pérezovi dlouho nemluvilo, ale s příchodem spekulací, že nový tým Cadillac by mohl cílit na jeho služby v roce 2026, se jezdec rozhodl potvrdit, že obdržel nabídky od několika týmů. "Jsem v kontaktu s několika týmy, kteří mají zájem," řekl Pérez pro oficiální web Formule 1.

V rozhovoru se také vyjádřil k tomu, co by ho mohlo přesvědčit o návratu na startovní rošt. "Pokud najdu projekt, který mě bude opravdu motivovat, kde tým věří ve mně a oceňuje mou kariéru, mé zkušenosti a to, co mohu týmu přinést, bylo by to velmi atraktivní," uvedl mexický jezdec pro Sky Sports. "Dávám si minimálně šest měsíců na zvážení všech možností a rozhodnutí o tom, co udělám dál s mou kariérou."

Pérez, který zažil těžkou sezonu v Red Bullu, přiznal, že pozice druhého jezdce nebyla vůbec jednoduchá. "Myslím, že lidé si teď uvědomují, jak náročné bylo řídit ten vůz. Když jsem se připojil k Red Bullu, byli tu skvělí jezdci, kteří se také potýkali, jako Alex Albon nebo Pierre Gasly. Dlouho jsem byl v Red Bull, a lidé zapomněli, jak těžké je to auto řídit," řekl Pérez.

I přesto, že se v některých ohledech potýkal s obtížemi, zdůraznil, že nečeká na selhání svých nástupců. "Chci, aby to dělali dobře," řekl k novým jezdcům, včetně Yukiho Tsunody, který nahradil Liama Lawsona. "Yuki má talent, rychlost, a co je ještě důležitější, má správnou mentalitu a postoj, aby to zvládl."