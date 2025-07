Toto Wolff o McLarenu: Možná to nebylo nejchytřejší rozhodnutí

Zatímco McLaren slaví velkolepý návrat na vrchol, Mercedes se musí smířit s tím, že jejich zákaznický tým letos září víc než tovární stáj. Spolupráce, která měla původně poskytnout stabilní technické zázemí ambicióznímu soupeři, se teď pro Tota Wolffa stává mírně řečeno rozporuplnou.

McLaren využívá motory Mercedesu od sezony 2021, kdy po turbulentním období s Hondou znovu navázal na historickou spolupráci. Ačkoliv tehdy šlo o logický krok – tým byl na konci startovního pole – dnešní situace je úplně jiná. Zatímco McLaren ovládl konstruktérský šampionát 2024 a míří k titulu i v roce 2025, Mercedes zaostává.

Tovární tým z Brackley od zavedení nových aerodynamických pravidel v roce 2022 vyhrál jen šest závodů. Výrazně na něj doléhá stoupající forma konkurence, především právě z Wokingu. Ironií osudu je, že to jsou právě jejich motory, které dnes pohánějí nejdominantnější monoposty na startovním roštu.

Toto Wolff si to uvědomuje a během rozhovoru pro Sky Italia zavtipkoval, že zpětně možná nešlo o nejchytřejší rozhodnutí jeho kariéry. „Když jsme se tehdy dohodli s týmem, který byl osmnáctý, vypadalo to jednoduše. Dnes už bych možná volil jinak,“ přiznal s úsměvem. Dodal ale, že obdivuje McLaren za to, jak brilantně dokázal zúročit své technické zázemí.

Rozdíl mezi oběma týmy letos není jen symbolický – po dvanácti závodech má McLaren náskok 250 bodů. Mercedesu se zatím povedlo vyhrát jediný závod, a to díky Georgi Russellovi v Kanadě. Ten navíc přiznal, že šance na vyrovnání se McLarenu v letošní sezoně jsou mizivé.

Přesto partnerství mezi McLarenem a Mercedesem pokračuje dál – minimálně do roku 2030. Se změnou pravidel v roce 2026 se otevře nová kapitola. Zda v ní bude McLaren dál předskakovat svého dodavatele, nebo se Mercedes dokáže vrátit na špici, zůstává jednou z nejzajímavějších otázek příštích let.