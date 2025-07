Ralf Schumacher bije na poplach: Verstappenův konec v Red Bullu je na spadnutí

Z paddocku Formule 1 vanou nové větry a pokud má Ralf Schumacher pravdu, může to znamenat přelomovou změnu na samém vrcholu startovního pole. Někdejší pilot F1 a dnes televizní expert se nechal slyšet, že Max Verstappen je podle něj na nejlepší cestě k odchodu z týmu Red Bull Racing. Slova Ralfa Schumachera, pronesená v podcastu Backstage Boxengasse, mohou znít jako troufalá spekulace, nicméně pocházejí od muže, jenž se v zákulisí královské disciplíny stále pohybuje s otevřenýma očima.

„Co na to říct? V Salzburgu to asi neuslyší rádi, ale znamení nejsou zrovna příznivá,“ prohlásil Schumacher s narážkou na sídlo mateřské společnosti Red Bullu. Podle něj by měl Verstappen, chce-li nadále vítězit, začít hledat nové angažmá. A nejen to. Ralf rovnou ukázal prstem na konkrétní destinaci: Mercedes, informuje RacingNews365.

Změny v Red Bullu jsou nezpochybnitelné. Nejde jen o kolísavou výkonnost, která tým pronásleduje v posledních měsících, hlavní ranou bylo nedávné odvolání Christiana Hornera z funkce šéfa týmu. Takový krok by v minulosti působil jako sci-fi, dnes je to realita. A v této realitě si podle Schumachera musí i Verstappen položit otázku: kam dál?

„Nové motory přinesou do F1 úplně jiný svět. Kdo ví, co bude fungovat a co ne. Pokud chce Max zůstat na vrcholu, nebude mít na výběr,“ uvedl Schumacher.

Přesto si bývalý pilot Williamsu a Toyoty uvědomuje, že rozchod nebude lehký. „Max má k Red Bullu hluboký vztah. Víme, kolik mu ten tým dal, vždyť tam vyrůstal,“ připomíná. Ale i zde Ralf cítí jistotu: „Jeho manažerský tým a především jeho otec Jos, který má ve sportu dlouhé prsty, už dávno vědí, kam míří. Podle mě je to Mercedes.“

Slova Schumachera možná mnohé zaskočí, jiným potvrzují tichá podezření, která se v paddocku šeptem probírají už měsíce. Ať už je skutečnost jakákoli, jedno je jisté. Max Verstappen zůstává klíčovou figurou na přestupové šachovnici Formule 1. A jak to tak bývá, první tahy se odehrávají v zákulisí, daleko od kamer a mikrofonů.