Zak Brown: Max Verstappen v Mercedesu je znepokojivá představa

Zak Brown, šéf McLarenu, znovu vstoupil do debat o budoucnosti Maxe Verstappena a přiznal, že představa nizozemského šampiona za volantem Mercedesu je „docela snadno představitelná“ a zároveň dost znepokojivá. Ve svém nejnovějším vyjádření pro podcast The Sports Agents připustil, že by raději viděl Verstappena zůstat v Red Bullu, než aby posílil konkurenci v Brackley. Přesto nelze přehlédnout, že sám Brown je jedním z těch, kteří svými komentáři přispívají k pokračujícím spekulacím.

Zak Brown zdůraznil, že Max Verstappen je pro Red Bull naprosto nepostradatelný. Podle něj by tým bez jeho výkonů v šampionátu zaostával dokonce i za svým juniorským celkem Racing Bulls. Tím poukázal na to, jak klíčový je Verstappen pro úspěchy celé stáje. Jeho případný odchod by Red Bull zasáhl nejen sportovně, ale i z hlediska strategie a morálky týmu.

Zájem Mercedesu o Maxe Verstappena už není žádným tajemstvím. I když zatím není jasné, zda by případná dohoda platila od roku 2026 nebo až 2027, právě změna technických pravidel by mohla být pro Verstappena ideální příležitostí ke změně týmu. Zak Brown v této souvislosti označil Mercedes za tým, který je na vzestupu, a připomněl, že podobná změna pravidel v roce 2014 odstartovala jejich dominantní éru v turbohybridní éře. Podle něj by nový motorový cyklus mohl být pro stříbrné šípy dalším zlomem.

Pro Brownův McLaren by však Verstappenův přestup k Mercedesu představoval hned dvojí hrozbu. Nejenže by přímý konkurent získal nejsilnějšího jezdce na startovním roštu, ale navíc se stále častěji spekuluje, že právě Mercedes může mít technologický náskok pro rok 2026. Jako zákazník jejich pohonných jednotek by tak McLaren mohl čelit velmi komplikované situaci, pokud by v Brackley kombinovali silný motor s výjimečným jezdcem.

Současně McLaren sám usiluje o návrat na absolutní vrchol. Po loňském titulu mezi konstruktéry má tým z Wokingu našlápnuto k dalšímu úspěšnému roku a jakýkoliv posun rovnováhy sil směrem k Mercedesu by mohl ohrozit jeho ambice. I proto Brown otevřeně přiznává, že Verstappen v Mercedesu je scénář, který mu není příjemný.

Na závěr pak šéf McLarenu připomněl, že Red Bull by bez Verstappena čelil skutečné krizi. „Byla by to pro ně katastrofa,“ uvedl jednoznačně. A i když sám není součástí jednání mezi Verstappenovým táborem a Mercedesem, jeho slova odrážejí obavy, které aktuálně panují napříč paddockem. Pokud Red Bull o Maxe přijde, může se tím zásadně proměnit celá mocenská mapa Formule 1.