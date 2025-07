Martin Brundle rozebírá konec Christiana Hornera: Podcenění odchodů klíčových lidí byl začátek konce

Martin Brundle, bývalý pilot Formule 1 a respektovaný analytik Sky Sports, se vyjádřil k nedávnému odvolání Christiana Hornera z čela týmu Red Bull. Podle něj sehrála klíčovou roli Hornerova snaha zlehčovat odchody důležitých postav, které stály za dlouhodobou dominancí stáje.

Christian Horner byl 9. července oficiálně odvolán z pozice týmového šéfa i výkonného ředitele Red Bullu, a to po dvaceti letech ve vedení. Jeho místo zaujal Laurent Mekies, dosavadní šéf Racing Bulls. Hornerovo odvolání přichází v turbulentním období, kdy tým čelí nejen výsledkovému propadu, ale i hlubším strukturálním otřesům.

Red Bull, který ještě v roce 2023 působil neporazitelným dojmem, když vyhrál 21 z 22 závodů, se letos potýká s odchodem několika klíčových osobností. Mezi nimi je legendární technický génius Adrian Newey, sportovní ředitel Jonathan Wheatley, hlavní designér Rob Marshall a stratég Will Courtenay. Ačkoliv Courtenay zůstává smluvně vázán u Red Bullu až do roku 2026, tým mu zabránil v nástupu do nové role u McLarenu.

Martin Brundle si myslí, že Christian Horner udělal velkou chybu, když se snažil veřejnosti namluvit, že odchod klíčových lidí z Red Bullu není problém. Tvrdil, že jejich role už nebyla tak důležitá a tým má za ně dostatečně schopné náhrady. Podle Brundla to ale nebyla pravda a právě tento přístup se Hornerovi nakonec vymstil.

„Jeho chyba byla, že se snažil přesvědčit sebe i ostatní, že ti lidé už vlastně nic moc nedělali a že tým má lepší náhrady. To ale nebyla pravda,“ uvedl Brundle v podcastu Sky Sports F1, informuje RacingNews365. „Nešlo o katastrofu, Red Bull pořád sbírá body, ale nahromadilo se příliš mnoho problémů, které Hornera stáhly dolů.“

Brundle rovněž připomněl, že Hornerovo postavení bylo dlouhodobě oslabováno vnitřními spory i tlakem z okolí, včetně vyšetřování vedeného Red Bull GmbH kvůli obviněním z nevhodného chování. „Od začátku loňské sezony v Bahrajnu se stal spíš pasažérem. Situaci už neřídil – spíš ji jen pozoroval,“ dodal Brundle.

Sílící vliv Verstappenova tábora, ztráta důvěry některých členů týmu a nakonec i vytrácející se podpora ze strany thajského spolumajitele Chalerm Yoovidhyi podle něj nevyhnutelně vedly k Hornerovu konci.