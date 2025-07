Lewis Hamilton a Charles Leclerc zatlačili: Ferrari kromě zavěšení chystá další upgrade

Ve Ferrari zjevně naslouchají svým hvězdám. Po výtkách Lewise Hamiltona a Charlese Leclerca ohledně nejistého chování vozu SF-25 v rychlých zatáčkách začal tým z Maranella jednat. Výsledkem má být drobná, avšak významná úprava posilovače řízení, která by měla být připravena už pro Velkou cenu Maďarska. Cílem je zlepšit zpětnou vazbu a přesnost řízení, klíčové prvky pro sebevědomí pilotů zejména na technickém okruhu Hungaroringu.

Kritika od obou jezdců zazněla naplno během víkendu ve Velké Británii, kde se Ferrari i přes slibné momenty trápilo zejména v rychlých pasážích. Lewis Hamilton dokonce prohlásil, že SF-25 je nejhůře ovladatelným vozem, jaký kdy na Silverstonu řídil.

Ačkoli Ferrari od začátku sezony bojuje s problémy kolem světlé výšky a rychlého opotřebení skluznic, v poslední době se zdá, že se technici zaměřili i na další slabiny vozu. Jednou z nich je posilovač řízení, který byl podle všeho na úroveň top týmu až příliš necitlivý a nepřesný.

Ferrari mezitím testovalo nové komponenty při nedávném filmovacím dni na trati v Mugellu, kde se na voze poprvé objevil dlouho očekávaný upgrade zadního zavěšení. Tato novinka má pomoci lépe pracovat s výškou podlahy a umožnit agresivnější nastavení. Pokud bude kombinace s připravovaným vylepšením řízení fungovat, může Maďarsko představovat zlomový bod sezony.

A právě Hungaroring, trať plná zatáček a minimálních výjezdů na plný plyn, by mohl Ferrari sedět více než rychlé Silverstone nebo Spa. Charles Leclerc tam v minulosti zajížděl silné výsledky a Lewis Hamilton je s osmi vítězstvími nejúspěšnějším jezdcem historie této Grand Prix. Pokud tedy existuje místo, kde by Ferrari mohlo zlomit dosavadní sérii rozčarování, je to právě Budapešť.

Hamilton dal najevo, že by se rád více zapojil do vývoje vozu pro sezonu 2026 a upozornil, že některé problematické vlastnosti současného auta by se rozhodně neměly přenést do dalšího roku. I když se úprava posilovače řízení může ukázat jako poslední větší změna letošního vozu, Ferrari tím ukazuje, že i drobné vylepšení může sehrát klíčovou roli – právě takové detaily totiž často rozhodují, jestli tým zůstane v pozadí nebo zabojuje o vítězství.