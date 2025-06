Zlom Landa Norrise po nehodě: Co o něm řekl Jenson Button?

Bývalý mistr světa Formule 1 Jenson Button se zastal Landa Norrise po jeho kolizi s týmovým kolegou Oscarem Piastrim. Podle Buttona britský jezdec navzdory chybě ukázal duševní sílu a výrazný posun ve svém přístupu. Připomněl přitom, že podobné situace nejsou ve světě F1 ničím výjimečným, a odkázal na svou vlastní zkušenost s Lewisem Hamiltonem.

Button mluvil o Norrisovi na premiéře filmu F1: The Movie v New Yorku, pro Sky F1. Uvedl, že má k jezdcům McLarenu důvěru a souboj mezi nimi vnímá jako důkaz jejich ambicí. Ocenil zejména to, že bojují naplno a nebojí se riskovat, i když to někdy znamená chyby.

Video: Can Lando Norris bounce back after difficult Canadian GP? | Sky Sports F1

Incident se odehrál v závěru Velké ceny Kanady, kde Norris s Piastrim soupeřili o čtvrté místo. Norris zvolil odvážný manévr z vnější strany, ale nedostatečně odhadl prostor a poškodil si přední křídlo o zadní část Piastriho vozu. Závod tak musel předčasně ukončit. V depu byl vidět rozčarovaný a okamžitě se omluvil týmu.

Button připomněl, že podobně se srazil před 14 lety s Hamiltonem na stejné rovince v Montrealu. „Byla to chyba, ale to se prostě stává. V F1 je občas nutné jít na hranu, i když to nese následky,“ uvedl.

Podle něj je Norrisova ztráta v šampionátu, kde aktuálně zaostává o 22 bodů za Piastrim, dostatečnou cenou za tuto chybu. Zároveň však zdůraznil, že podobné souboje jsou přirozenou součástí boje o titul. „Je dobře, že jdou do toho tvrdě. Dělají chyby, ale právě tohle může být jejich životní příležitost,“ doplnil.

Button navíc věří, že Norris se díky tomu výrazně posunul v hlavě. „Myslím, že se opravdu dostal do bodu, kdy začíná důvěřovat sám sobě a nebojí se to ukázat. Jsem zvědavý, kam ho to posune dál.“

Sám Norris přiznal, že udělal chybu a že jej incident mrzí. „Litoval jsem toho a omluvil se. Ale tohle je závodění. Musím se z toho poučit a jít dál,“ uvedl pro Sky Sports. Dodal, že vidí i pozitivní věci, na kterých chce stavět: „Jakmile najdu rytmus, budu spokojený. Věřím, že se zlepším.“