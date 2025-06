Brad Pitt pilotem F1 jen na plátně? S Mclarenem navštívil Austin

Po premiéře filmu „F1“ v New Yorku zamířil Brad Pitt do Austinu, kde údajně absolvoval svůj první oficiální test s monopostem Formule 1 na okruhu COTA.

Brad Pitt hraje ve svém nadcházejícím letním blockbusteru řidiče Formule 1, ale reálně za volant skutečného závodního monopostu F1 usedl až nyní. McLaren nedávno uspořádal soukromý test na okruhu Circuit of the Americas, kde herec dostal příležitost vyzkoušet si jízdu v jednom z jejich předchozích monopostů, potvrdil tým serveru Motorsport.com.

„Byl to Sonnyho den v Austinu,“ uvedl McLaren na sociálních sítích spolu se snímkem závodního obleku s Pittovými iniciály. Brad Pitt, který ve filmu ztvárňuje fiktivního bývalého jezdce Sonnyho Hayese, přijel do Texasu hned po zářivé premiéře v New Yorku.

Pilot Mclarenu Lando Norris také dorazil na závodní okruh po gala akci v New Yorku, zatímco Oscar Piastri premiéru vynechal a zamířil přímo do Texasu na testovací den. Pitt se údajně poprvé posadil za volant McLarenu MCL60 z roku 2023, přičemž Norris mu před jízdou poskytl potřebné instrukce.

Zajímavé je, že jeho první zkušenost s monopostem Formule 1 byla právě s McLarenem, zatímco Mercedes, který byl nejvíce zapojený do natáčení filmu, nehrál v této fázi přímou roli. Ve filmu totiž Pitt a jeho herecký kolega Damson Idris jezdí ve vozech F2 upravených právě Mercedesem.

Mercedes měl v projektu hluboké zapojení – kromě spoluprodukce, které se účastnil i Lewis Hamilton, se na filmu podílelo i mnoho zaměstnanců týmu a sám Toto Wolff si zahrál menší roli. „Mluvil jsem s režisérem Joe Kosinskim před pár týdny a čekal jsem, že mi řekne, že je v Hollywoodu, ale on řekl, že je ve svém bytě v Brackley,“ žertoval Wolff.

Wolff také prozradil, že Mercedes pomáhal filmu s realistickými detaily: „Snažili jsme se být nápomocní s garážemi, pit wall i návrhy, aby všechno působilo co nejvěrohodněji.“ Pitt dokonce absolvoval v rámci příprav i školu jízdy ve Francii, kde začínal na vozech Formule 4, což mu mělo pomoci lépe pochopit techniku závodění.

Tento vztah s Mercedesem a Wolffem přetrvává i přes to, že Hamilton během natáčení přestoupil do Ferrari. Pittovo zapojení do světa F1 tak má hloubku, která výrazně přesahuje hranice filmového plátna.