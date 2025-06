Zklamaný Charles Leclerc: Šance na pole position zmařena

Charles Leclerc prožil frustrující závěr kvalifikace na Velkou cenu Kanady, když nedokázal proměnit slibné tempo ve výraznější výsledek. Ve třetím kvalifikačním segmentu měl dobře rozjeté kolo, ale chyba ve druhém sektoru ho připravila o šanci bojovat o čelo startovního roštu. Přestože měl ještě jeden pokus, na víc než osmé místo se už nedostal a po vystoupení z vozu bylo znát, jak moc ho situace rozladila.

„Naše tempo tam bylo,“ hodnotil Leclerc bez okolků pro F1.com. „Myslím, že auto mělo na pole position, ale úplně jsem to pokazil a jsem fakt naštvaný. Právě jsem vylezl z auta, takže emoce jsou ještě hodně čerstvé. Jsem hodně zklamaný.“ Podle Monačana nebyla ideální ani strategie výjezdu na trať. „Nevím, jestli bylo správné vyjet tak brzy, nakonec jsme měli Isacka Hadjara v šesté nebo sedmé zatáčce. Byl asi sto metrů přede mnou, ale s těmito auty a na takové trati ztratíte veškerý grip.“

Leclerc litoval především nevyužité příležitosti. „Je to škoda, protože do té doby to vypadalo opravdu dobře. Jasně, projel jsem jen sedm zatáček, ale myslím, že to bylo na pole. Dneska bylo auto výborné a my jsme z toho nevytěžili vůbec nic.“ Jeho frustraci ještě zvýšil fakt, že po havárii v prvním tréninku a vynechání druhého se mu v sobotním třetím tréninku podařilo zajet druhý nejrychlejší čas, což dávalo naději na silný výkon v kvalifikaci.

Když byl dotázán, zda mu sobotní zlepšení přece jen dodává víru do závodu, odpověděl jednoznačně: „Ne, to je teď irelevantní. Když tohle uděláte v kvalifikaci, nic vám nepřináší uspokojení.“

Na druhé straně garáže měl Lewis Hamilton o něco pozitivnější náladu. Ačkoliv ani jeho jízda nebyla bezchybná, s pátým místem na startu byl britský jezdec poměrně spokojen. „Na pole jsme dnes neměli, to je jasné,“ uznal sedminásobný šampion. „Mercedes přivezl nějaké vylepšení, aspoň jsem to slyšel, a jejich auto vždy tomuhle okruhu sedělo. Takže jim gratuluji.“

Hamilton přiznal, že se v SF-25 stále necítí zcela komfortně. „Necítím se s tím autem propojený. Letos jsem se tak necítil ani jednou.“ Kdyby k tomu mělo dojít, sám neví, jestli se to v průběhu sezony změní. „Nevím, jestli se to letos vůbec stane.“

Přesto chce v neděli zabojovat. „Bude to těžké, ale myslím, že to byl lepší výkon než to, co Ferrari předvedlo loni, a to je pozitivní. Zítra se pokusím konečně získat nějaké pódium, to je náš cíl.“