Od monopostů k superbikům: Max Verstappen a Lewis Hamilton pokukují po MotoGP

Po odchodu z Formule 1 se Guenther Steiner přesouvá do MotoGP, kde převezme roli CEO stáje Tech3. Jeho krok zároveň rozpoutal spekulace o dalších hvězdách F1. Max Verstappen a Lewis Hamilton nyní údajně zvažují možnost investic do nezávislých týmů.
Guenther Steiner po odchodu z Formule 1 oficiálně míří do MotoGP, kde od roku 2026 převezme roli CEO stáje Tech3. „Jsem rád, že se mi podařilo předběhnout ostatní zájemce. Tahle disciplína roste a s příchodem Liberty Media se otevírají velké možnosti,“ uvedl Steiner po své první návštěvě paddocku MotoGP.
Jeho krok okamžitě rozproudil spekulace o dalších investicích hvězd motorsportu. Podle Motorsport.com se o vstup do MotoGP aktivně zajímají i Lewis Hamilton a Max Verstappen, kteří údajně oslovili několik nezávislých týmů s dotazem na možnost odkupu.
Hamiltonova vášeň pro motocykly není novinkou. Už během působení u Mercedesu trávil čas na superbicích s inženýry a loni přiznal, že MotoGP vidí jako šanci s velkým růstovým potenciálem: „Zatím jsem to detailně neanalyzoval, ale rozhodně bych jednou chtěl být jeho součástí.“ Tehdy se spekulovalo o stáji Gresini, ale majitelka Nadia Padovani nabídku odmítla.
Verstappen je k možnému vstupu do MotoGP zatím opatrnější. Jeho manažer Raymond Vermeulen uvedl, že Max motorsport miluje, ale „o reálném odkupu se nyní nedá mluvit, muselo by vše perfektně zapadnout.“
Tech3 už není k dispozici a tovární týmy se neprodávají. Zůstávají menší nezávislé stáje, přičemž podle dostupných informací oba jezdci zvažují například LCR. Jednání nejsou uzavřená, ale potvrzují trend, že hvězdy F1 vidí v MotoGP nejen vášeň, ale i investiční příležitost.
Hamilton i Verstappen postupují opatrně. Hamilton loni uvedl: „Zajímám se o potenciál MotoGP, ale zatím jsem ho neanalyzoval do detailu. Vše je možné, ale zatím čekáme.“ Jeho tým stále hledá vhodný vstupní bod mezi dostupné privátní stáje.
Steinerův přesun do MotoGP otevírá cestu pro přechod velkých jmen z F1 a zároveň ukazuje rostoucí atraktivitu šampionátu. „S příchodem Liberty se otevírá mnoho nových možností a je to ideální čas investovat,“ dodal Steiner.
Nový generální ředitel Renaultu, Francois Provost, potvrdil dlouhodobý plán automobilky Formuli 1 prostřednictvím týmu Alpine.
Martin Brundle ocenil, že Lewis Hamilton působil během domácí Velké ceny Ferrari spokojeněji než obvykle. „Bylo vidět, že se opravdu baví a užívá si víkend,“ uvedl Brundle.
Po Velké ceně Itálie byl Lance Stroll při rozhovorech zcela zdrženlivý. Šéf Aston Martinu Mike Krack uvedl možné důvody jeho frustrace.
Toto Wolff nadále stojí za mladíkem Kimim Antonellim, ale zdá se, že tým už začíná měnit přístup a místo bezmezné ochrany nováčka před kritiky hledá vyváženější cestu jak ho připravit na realitu F1.
Williams po Monze stojí za Carlosem Sainzem, který projel cílem až na 11. místě, a zdůrazňuje potřebu týmové podpory. Šéf James Vowles věří, že se tým dokáže zlepšit v kvalifikaci a v Baku opět bodovat.
Damon Hill vtipně na adresu Mclarenu poznamenal, že se obává, že by po něm Renault mohl chtít, aby své vítězství na GP Itálie 1993 přenechal Alanu Prostovi. Jeho tehdejší týmový kolega totiž kvůli poruše motoru nedokončil závod a Hill zvítězil.
Šéf týmu Fred Vasseur věří, že Lewis Hamilton se ještě během sezony vrátí na pódiové umístění. Podle něj návrat Britovy radosti a motivace v Monze slibuje, že se sedminásobný mistr světa brzy znovu prosadí mezi nejlepšími.
Podle poradce Red Bullu se Max Verstappen znovu plně zapojil do Formule 1 díky rychlejšímu vozu, možnosti prosazovat vlastní nastavení a přesvědčivé výhře na Monze.
Christian Horner se po vítězství Maxe Verstappena v Monze ozval Martinu Brundlovi, aby ocenil jeho chladnokrevný výkon i práci celého týmu Red Bull.
Šéf Mercedesu Toto Wolff projevil výrazné rozhořčení nad výkonem svého týmu na Velké ceně Itálie. Podle něj výsledky nebyly podle očekávání a ukázaly, že tým má před sebou ještě mnoho práce, než bude konkurenceschopný na nejvyšší úrovni.
Max Verstappen se vyjádřil k týmovým příkazům McLarenu během Velké ceny Itálie. Čtyřnásobný mistr světa zdůraznil, že podobné situace nejsou jeho záležitostí a raději se soustředí na závod.