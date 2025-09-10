Alpine o budoucnosti v F1: Renault přišel s dlouhodobou vizí

Nový generální ředitel Renaultu, Francois Provost, potvrdil dlouhodobý plán automobilky Formuli 1 prostřednictvím týmu Alpine.
Nový generální ředitel Renaultu, Francois Provost, v Monze během své první návštěvy paddocku potvrdil dlouhodobou oddanost automobilky Formuli 1 prostřednictvím týmu Alpine. „Mým cílem je hlavně potvrdit, že zůstáváme ve Formuli 1. Zůstáváme ve Formuli 1 dlouhodobě,“ uvedl Provost pro francouzskou stanici Canal+.
Provost převzal vedení Renaultu koncem července po Lucovi de Meovi a nastoupil do role v době, kdy budoucnost francouzské automobilky ve F1 byla pod drobnohledem. De Meo totiž rozhodl ukončit interní program vývoje pohonných jednotek v Viry-Chatillon, a Alpine se tak od roku 2026 stane zákazníkem Mercedesu.
Nový CEO se zároveň ujímá funkce v náročném období pro Renault. Za první polovinu roku 2025 automobilka vykázala ztrátu 11,2 miliardy eur, včetně odpisu 9,3 miliardy za japonskou značku Nissan, a akcie firmy v polovině července propadly až o 18 procent po nečekaném varování ohledně zisku.
Provost zdůraznil, že přesto automobilka nechystá odchod z F1. Jako důkaz stability vyzdvihl prodloužení smlouvy hlavního jezdce Alpine, Pierra Gaslyho, do roku 2028. „To je také velmi pozitivní signál,“ řekl. „Vstupujeme do nové éry, která bude nejen o výkonech, ale hlavně o stabilitě. Gaslyho závazek to dobře ilustruje.“
Dalším krokem k posílení týmu je jmenování Steva Nielsena do role generálního ředitele, který nastoupil 1. září a přichází s dlouholetou spoluprací s Flaviem Briatorem. „Jmenování Steva do této funkce je dobrým příkladem,“ dodal Provost. „Vidíte, že jsme udělali mnoho kroků kupředu.“
Alpine má letos za sebou náročnou sezónu a momentálně je na posledním místě Poháru konstruktérů. Tým totiž už během roku ukončil vývoj současného vozu a soustředí se na přípravu nových pravidel platných od roku 2026.
Gasly dosud nasbíral 20 bodů, což je méně než polovina toho, co získal tým Haas, a druhé auto Alpine s Francem Colapintem zatím zůstává bez bodů po převzetí sedadla od Jacka Doohana. Provost však zdůrazňuje, že kroky k stabilitě a dlouhodobé strategii jsou nyní prioritou.
