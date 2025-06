Z filmového plátna na závodní trať: Brad Pitt a jeho rychlostní zkouška v monopostu McLarenu

Hollywoodská hvězda Brad Pitt usedl za volant monopostu Formule 1 od McLarenu – stalo se tak těsně před uvedením filmu F1 do kin, v němž herec ztvárňuje hlavní roli. Produkce tím pokračuje v nevídaném propojení filmového světa s vrcholovým motorsportem.

Hollywoodský herec Brad Pitt usedl ve čtvrtek za volant monopostu McLaren MCL60 z roku 2023. Testovací jízda proběhla na okruhu Circuit of The Americas v texaském Austinu, dějišti Velké ceny USA. Pitt během ní dosáhl maximální rychlosti 197 mil za hodinu, tedy zhruba 317 kilometrů za hodinu, a jak s přiznal v rozhovoru pro BBC Radio 1, splnil přání Landa Norrise, aby to „nepokazil“.

Zážitek ho očividně naprosto pohltil. „Byl to Landův vůz z roku 2023. Po jízdě jsem nespal 36 hodin. Byl jsem z toho v euforii,“ prozradil Pitt a dodal s nadsázkou: „Zeptejte se mě, jestli jsem dosáhl dvoustovky. Ne, chyběly mi tři míle.“

Test byl součástí doprovodných aktivit k blížícímu se uvedení filmu F1, který do kin vstoupí 25. června. Brad Pitt v něm ztvárňuje Sonnyho Hayese, bývalého závodníka, který se po letech vrací na trať ve stylu velkého filmového comebacku. Na rozdíl od natáčecího vozu, který vycházel z konstrukce formule 2, si Pitt tentokrát vyzkoušel skutečný monopost formule 1.

Snímek vznikal v úzké spolupráci s organizací F1 i samotnými týmy. První klapky padly už při Velké ceně Velké Británie v roce 2023 a ve filmu se objeví i řada reálných jezdců. Přesto jde především o příběh Sonnyho Hayese, který má divákům přiblížit emoce, napětí a rychlost světa formule 1. Brad Pitt se o to zasadil nejen herecky, ale i osobně – rychlostí, která už není jen filmová.

Zatímco Brad Pitt se ve čtvrtek na okruhu v Austinu svezl v monopostu McLarenu, na dráze se v průběhu testovacího týdne objevili i další – a o poznání rychlejší – jezdci. Podle informací PlanetF1.com šlo o Landa Norrise a lídra šampionátu Formule 2 Alexe Dunnea, který je podporován právě McLarenem. Dunne odjel dvě půldenní jízdy, o které se podělil s Norrisem během úterního a středečního programu.

Sám Pitt později přiznal, že Norris od něj zázraky neočekával – a výsledky na časomíře jeho skepsi potvrdily. „Neměl ve mně moc víry,“ komentoval herec s nadhledem Norrisův postoj. „Upřímně, ten čas, co jsem zajel, nebyl ani zdaleka blízko tomu jeho. Ani náhodou.“

Přesto si Norris neodpustil stručnou, ale výstižnou radu před herecovým velkým výjezdem na trať: „Nepokaž to.“ Pitt s úsměvem přiznal, že to byla „naprosto férová rada“.

McLaren mezitím na závodní frontě potvrzuje roli lídra sezony. Po deseti odjetých závodech drží tým z Wokingu náskok 175 bodů na Mercedes a směřuje k druhému vítězství v Poháru konstruktérů v řadě.