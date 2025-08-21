F1 tým musí kvůli pravidlům změnit název pro GP Nizozemska

Kvůli místním předpisům nebude tým Stake F1 závodit pod svým obvyklým názvem během Velké ceny Nizozemska na okruhu Zandvoort. Tým tak dočasně upraví své označení, aby vyhověl regulacím platným v zemi pořadatele.
Tým Sauber bude muset pro nadcházející Velkou cenu Nizozemska v Zandvoortu závodit pod jiným názvem. Důvodem jsou přísná nizozemská pravidla týkající se reklamy, která zakazují propagaci sázkových společností během sportovních akcí.
Problém spočívá v hlavním sponzorovi týmu, společnosti Stake, která působí v oblasti online hazardu. Nová legislativa v Nizozemsku zakazuje takovým firmám propagaci prostřednictvím sponzorství sportovních týmů. „Reklama online sázkových společností už není povolena na oděvech sportovců ani během sportovních událostí,“ uvádí nizozemský úřad pro hazardní hry.
Tým, oficiálně známý jako Stake F1 Team Kick Sauber, je běžně označován jen jako Stake F1. Pro závodní víkend v Zandvoortu tak nebude mít jinou možnost než dočasně změnit své označení. Sponzor Kick se podle zpráv objeví na voze výrazněji než doposud.
„Toto není poprvé, co se tým s tímto problémem setkal,“ připomínají odborníci. Již loni před GP Nizozemska úřad vyzval tým, aby nepoužíval název Stake, přesto tehdy tým pod tímto jménem závodil. Podobný precedens byl letos v Belgii, kde Nico Hülkenberg a Gabriel Bortoleto závodili pod upraveným názvem.
Sauber momentálně zažívá velmi silnou formu. Stake F1 momentálně zaujímá sedmou příčku v Poháru konstruktérů, pouhý bod za Aston Martinem. Oba jezdci se prezentují vynikajícími výsledky. Hülkenberg si připsal svůj první F1 pódiový výsledek ve Silverstonu, zatímco Bortoleto obsadil šestou pozici v Maďarsku.
Ferrari zřejmě naivně očekávalo, že se Lewis Hamilton v Maranellu rychle a bez problémů aklimatizuje. Přechod do italského týmu se však ukazuje jako náročnější, a to i pro zkušeného mistra světa.
Film Brada Pitta z prostředí F1 by se měl podle zpráv objevit na digitálních platformách ještě tento měsíc. Fanoušci tak dostanou příležitost sledovat očekávaný titul online.
Čtyřnásobný mistr světa Alain Prost během Festivalu rychlosti v Goodwoodu otevřeně chválil Oscara Piastriho.
Liam Lawson si splnil sen stát se jezdcem Red Bullu, ale po dvou závodech byl rychle přeřazen. Otázkou zůstává, zda dostane šanci vrátit se a znovu ukázat svůj potenciál.
Valtteri Bottas je blízko návratu do Formule 1, když se podle zpráv dohodl na spolupráci s Cadillacem. Americká značka plánuje vstup do šampionátu v roce 2026 a zkušený Fin by měl být jedním z klíčových jezdců projektu.
Toto Wolff čelí kritice ohledně svého přístupu k jednáním s jezdci, kdy prý někdy na chvíli zmizí. On sám ale trvá na tom, že vždy jedná spravedlivě a snaží se vcítit do druhé strany.
Šéf McLarenu Andrea Stella pochválil úsilí celého týmu a přiznal, že ho překvapila jejich dosavadní dominance v sezoně 2025.
Spekuluje se, že Gabriel Bortoleto ze Sauberu by mohl v budoucnu nahradit Lewise Hamiltona ve Ferrari. Mladý Brazilec předvádí stabilní výkony a představuje pro Scuderii zajímavou investici do budoucí generace jezdců.
Mladý jezdec Haasu tvrdí, že úpravy vozu VF-25 během Velké ceny Británie výrazně posílily jeho sebevědomí za volantem F1. Podle něj mu nové technické vylepšení umožnilo lépe ovládat vůz a cítit se jistěji při náročných manévrech na trati.
Charles Leclerc byl první z tří bratrů, který usedl do vozu F1, a nyní si stejný sen splnil i jeho nejstarší bratr Lorenzo, jenž byl zároveň blízkým přítelem Julese Bianchiho.
Ferrari i Red Bull letos čelí vlně spekulací, zatímco McLaren se jim dokázal vyhnout. Podle Frédérica Vasseura je právě tato schopnost klíčovou silou britského týmu.