F1 tým musí kvůli pravidlům změnit název pro GP Nizozemska

Kvůli místním předpisům nebude tým Stake F1 závodit pod svým obvyklým názvem během Velké ceny Nizozemska na okruhu Zandvoort. Tým tak dočasně upraví své označení, aby vyhověl regulacím platným v zemi pořadatele.

Tým Sauber bude muset pro nadcházející Velkou cenu Nizozemska v Zandvoortu závodit pod jiným názvem. Důvodem jsou přísná nizozemská pravidla týkající se reklamy, která zakazují propagaci sázkových společností během sportovních akcí.

Problém spočívá v hlavním sponzorovi týmu, společnosti Stake, která působí v oblasti online hazardu. Nová legislativa v Nizozemsku zakazuje takovým firmám propagaci prostřednictvím sponzorství sportovních týmů. „Reklama online sázkových společností už není povolena na oděvech sportovců ani během sportovních událostí,“ uvádí nizozemský úřad pro hazardní hry.

Tým, oficiálně známý jako Stake F1 Team Kick Sauber, je běžně označován jen jako Stake F1. Pro závodní víkend v Zandvoortu tak nebude mít jinou možnost než dočasně změnit své označení. Sponzor Kick se podle zpráv objeví na voze výrazněji než doposud.

„Toto není poprvé, co se tým s tímto problémem setkal,“ připomínají odborníci. Již loni před GP Nizozemska úřad vyzval tým, aby nepoužíval název Stake, přesto tehdy tým pod tímto jménem závodil. Podobný precedens byl letos v Belgii, kde Nico Hülkenberg a Gabriel Bortoleto závodili pod upraveným názvem.

Sauber momentálně zažívá velmi silnou formu. Stake F1 momentálně zaujímá sedmou příčku v Poháru konstruktérů, pouhý bod za Aston Martinem. Oba jezdci se prezentují vynikajícími výsledky. Hülkenberg si připsal svůj první F1 pódiový výsledek ve Silverstonu, zatímco Bortoleto obsadil šestou pozici v Maďarsku.

