Fred Vasseur otevřeně: Lewis Hamilton není Carlos Sainz, změna týmu není snadná

Tým Ferrari si uvědomil, že adaptace Lewise Hamiltona nebude vůbec jednoduchá. Šéf týmu Fred Vasseur přiznal, že tým „naivně“ předpokládal, že sedminásobný mistr světa se do Maranella zapojí stejně hladce jako jeho předchůdce Carlos Sainz.
„Když se ohlédnu zpět, musím přiznat, že jsme, myslím tím já a Lewis, podcenili změnu prostředí,“ řekl Vasseur v rozhovoru pro Auto Motor und Sport. „Strávil 18 let v jednom týmu, pokud mohu McLaren a Mercedes nazvat domovem. Ferrari je úplně jiné prostředí než Mercedes, rozdíl je mnohem větší než mezi Mercedes a McLaren.“
Vasseur upozornil, že Hamilton není „jako Carlos Sainz, který pravidelně mění týmy a je zvyklý na adaptaci“. Naopak Hamilton musel překonat úplně novou kulturu a zároveň poprvé v kariéře jezdit s motorem, který není od Mercedesu.
„Trvalo mu čtyři až pět závodů, než se dostal do tempa,“ pokračoval Vasseur. „Od Velké ceny Kanady už je skutečně na trati.“ Přesto výsledky zatím nepřinesly očekávaný úspěch, Hamilton zaostává o 42 bodů za týmovým kolegou Charlesem Leclercem a stále čeká na první pódiové umístění v sezoně.
V Maďarsku před letní přestávkou Hamilton zažil nepříjemný okamžik. Po vyřazení v Q2, zatímco jeho týmový kolega Leclerc získal pole position, sám sebe označil za „bezvýznamného“ a naznačil, že ve Ferrari „něco v pozadí není ideální“.
„Zůstaňte klidní,“ reagoval Vasseur na dotaz, jak tým může Hamiltonovi zajistit pohodlí. „Budujte na tom, že už udělal první krok. Nenechte se odradit tím, co se stalo v Budapešti. Lewis je velmi sebekritický. Vždy reaguje extrémně. Někdy je příliš tvrdý na auto, někdy na sebe. Chce vytěžit maximum ze sebe i z týmu. Musíte ho uklidnit a vysvětlit mu, že v Q2 byl jen desetinu za jezdcem, který pak zajel pole position. To není žádná tragédie.“
Hamilton podepsal s Ferrari dlouhodobou smlouvu, která má podle všeho platit až do konce F1 2026. S výraznými změnami pravidel pro sezonu 2026 by mohla přijít jeho šance znovu bojovat o rekordní osmý titul mistra světa, pokud se adaptace do červeného monopostu podaří dotáhnout k dokonalosti.
