F1 film Brada Pitta míří na obrazovky: Datum vydání je potvrzeno

Film Brada Pitta z prostředí F1 by se měl podle zpráv objevit na digitálních platformách ještě tento měsíc. Fanoušci tak dostanou příležitost sledovat očekávaný titul online.
Podle nedávného reportu od When To Stream se očekává, že film F1 s Bradem Pittem dorazí na digitální streamovací služby ještě letos, přičemž oficiální oznámení by mělo být zveřejněno velmi brzy. Film režíruje Joseph Kosinski, produkci má na starosti Jerry Bruckheimer a spoluproducentem je sedminásobný mistr světa Formule 1, Lewis Hamilton.
Hlavní roli Sonnyho Hayese ztvárnil Brad Pitt, který se jako nomádský závodník vrací do F1, a po jeho boku se objeví Damson Idris v roli mladého nováčka Joshua Pearce. Hayes se nechá přesvědčit svým bývalým týmovým kolegou a majitelem fiktivního týmu APXGP, Rubensem Cervantesem (Javier Bardem), aby se vrátil a pomohl týmu z výkonnostního útlumu.
Lewis Hamilton na Instagramu k premiéře filmu uvedl: "Čtyři roky práce – byla to neuvěřitelná cesta. Jsem nesmírně vděčný všem v Apple a Warner Bros., že nám věřili a spolupracovali s takovým nasazením a vizí. Joe a Jerry, děkuji vám. Naučil jsem se od vás tolik a bylo mi opravdu ctí spolupracovat s vámi."
Hamilton také vzpomínal na první den natáčení: "Toto byly záběry z našeho úplně prvního dne na trati, s Bradem v Silverstone, jak kouká na zatáčku Copse. Skvělý moment. Jeden z těch, které vám zůstanou v paměti."
Film měl premiéru 25. června a od té doby vydělal více než 500 milionů dolarů po celém světě, čímž se stal nejúspěšnějším filmem Applu i Brada Pitta, který překonal jeho předchozí nejúspěšnější film Světová válka Z. Podle webu When To Stream by měl být film dostupný na Apple TV+ od 22. srpna, i když Apple toto datum zatím oficiálně nepotvrdil.
Generální ředitel F1 Stefano Domenicali poukázal na dopad filmu na sport: "Film a napínavá sezóna na trati spolu vytvořily kulturní zájem, díky němuž F1 dosáhla svého největšího dosahu na sociálních médiích, s více než 20 miliardami zhlédnutí, což je nárůst o více než 100 % oproti loňskému druhému čtvrtletí."
Domenicali dále dodal: "Film měl největší globální premiéru pro Brada Pitta a byl promítán na více než 44 000 plátnech ve 80 zemích. V prvních pěti týdnech film vydělal přes 500 milionů dolarů a stane se nejsledovanějším Apple filmem vůbec. Po uvedení na Apple TV+ ještě posílí angažovanost fanoušků našeho sportu."
Film tak slibuje pokračující zájem o Formuli 1 i mimo závodní okruhy a je jasné, že spojení hollywoodské hvězdy a světa F1 přitáhlo pozornost globálního publika.
Ferrari zřejmě naivně očekávalo, že se Lewis Hamilton v Maranellu rychle a bez problémů aklimatizuje. Přechod do italského týmu se však ukazuje jako náročnější, a to i pro zkušeného mistra světa.
Kvůli místním předpisům nebude tým Stake F1 závodit pod svým obvyklým názvem během Velké ceny Nizozemska na okruhu Zandvoort. Tým tak dočasně upraví své označení, aby vyhověl regulacím platným v zemi pořadatele.
Čtyřnásobný mistr světa Alain Prost během Festivalu rychlosti v Goodwoodu otevřeně chválil Oscara Piastriho.
Liam Lawson si splnil sen stát se jezdcem Red Bullu, ale po dvou závodech byl rychle přeřazen. Otázkou zůstává, zda dostane šanci vrátit se a znovu ukázat svůj potenciál.
Valtteri Bottas je blízko návratu do Formule 1, když se podle zpráv dohodl na spolupráci s Cadillacem. Americká značka plánuje vstup do šampionátu v roce 2026 a zkušený Fin by měl být jedním z klíčových jezdců projektu.
Toto Wolff čelí kritice ohledně svého přístupu k jednáním s jezdci, kdy prý někdy na chvíli zmizí. On sám ale trvá na tom, že vždy jedná spravedlivě a snaží se vcítit do druhé strany.
Šéf McLarenu Andrea Stella pochválil úsilí celého týmu a přiznal, že ho překvapila jejich dosavadní dominance v sezoně 2025.
Spekuluje se, že Gabriel Bortoleto ze Sauberu by mohl v budoucnu nahradit Lewise Hamiltona ve Ferrari. Mladý Brazilec předvádí stabilní výkony a představuje pro Scuderii zajímavou investici do budoucí generace jezdců.
Mladý jezdec Haasu tvrdí, že úpravy vozu VF-25 během Velké ceny Británie výrazně posílily jeho sebevědomí za volantem F1. Podle něj mu nové technické vylepšení umožnilo lépe ovládat vůz a cítit se jistěji při náročných manévrech na trati.
Charles Leclerc byl první z tří bratrů, který usedl do vozu F1, a nyní si stejný sen splnil i jeho nejstarší bratr Lorenzo, jenž byl zároveň blízkým přítelem Julese Bianchiho.
Ferrari i Red Bull letos čelí vlně spekulací, zatímco McLaren se jim dokázal vyhnout. Podle Frédérica Vasseura je právě tato schopnost klíčovou silou britského týmu.