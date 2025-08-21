Alain Prost vyzdvihl Oscara Piastriho: Australan zareagoval

Čtyřnásobný mistr světa Alain Prost během Festivalu rychlosti v Goodwoodu otevřeně chválil Oscara Piastriho.
Na letošním Goodwood Festival of Speed zazněla slova, která Oscara Piastriho rozhodně potěšila. Alain Prost, čtyřnásobný mistr světa a legenda formule 1, vyjádřil své uznání současnému lídrovi šampionátu. Pro mladého Australana to byla mimořádná pocta. Sám totiž přiznal, že slyšet takové hodnocení od jezdce Prostova formátu je velmi cool.
Francouzský šampion, jenž měl v minulosti s Piastrim pracovní zkušenosti z dob, kdy působil v roli poradce u týmu Alpine, se v rozhovoru s Karunem Chandhokem zaměřil na jezdcovy kvality. „Líbí se mi, jak se chová. Je to trochu jako u mě, přemýšlet, kdy je správný čas na předjížděcí manévr, být o něco chytřejší,“ prohlásil Prost a neváhal naznačit, že v Piastrim vidí část své závodní filozofie.
Na toto srovnání reagoval i samotný Piastri, který se s úsměvem shodl, že určité podobnosti skutečně existují, i když závodění se od Prostovy éry zásadně proměnilo. „Je to velmi cool, že to řekl Alain. Už jsem párkrát slyšel, že mě s ním lidé porovnávají, a v některých ohledech to sedí,“ uvedl pilot McLarenu. „Ale samozřejmě je to dnes hodně jiné. Tehdy se hodně řešila spolehlivost a často i jezdecké chyby, které ji ovlivňovaly. Dnes se závodí jinak, ale mentalita v určitém smyslu zůstává stejná, snažit se být konzistentní.“
Piastri zdůraznil, že v boji o titul je nejdůležitější zůstat vyrovnaný a nepouštět se do zbytečných rizik. Připomněl, že rozdíl mezi prvním a druhým místem je jen sedm bodů, ale nedokončený závod může znamenat ztrátu až pětadvaceti. Podle něj je proto klíčem k úspěchu jezdit spolehlivě, sbírat body a vyhnout se chybám, které by mohly stát celý výsledek.
Napětí v McLarenu však nadále roste. Piastri momentálně vede o pouhých devět bodů před týmovým kolegou Landem Norrisem, který dokázal vyhrát tři z posledních čtyř závodů. Dva z nich navíc šly do jisté míry na úkor samotného lídra šampionátu, ať už kvůli penalizaci v Silverstone, nebo riskantní strategii v Maďarsku, která Norrisovi přinesla vítězství.
Ať už ale bude vnitrotýmový souboj pokračovat jakkoli vyrovnaně, Piastri se snaží držet přístup, který kdysi proslavil právě Alaina Prosta. Závodit s rozvahou, chytře a s důrazem na konzistenci. Jak poznamenal: „Ta mentalita je asi dost podobná a myslím, že v minulosti docela dobře fungovala.“
