Max Verstappen na hraně zákazu startu: Svůj styl nehodlá měnit

Max Verstappen čelí před nadcházejícími závody v Kanadě a Rakousku nepříjemné statistice: má na kontě 11 trestných bodů a jediný další by znamenal automatický zákaz startu v jednom závodě. Navzdory této hrozbě ale zůstává klidný a odmítá, že by ho to jakkoliv ovlivnilo v přístupu za volantem Red Bullu.

„Ne, nic se nemění. Proč by mělo?“ reagoval Verstappen na dotaz novinářů v Montrealu a dodal: „Byl jsem na osmi bodech, teď mám jedenáct. Nemůžu přece začít ze všeho ustupovat. Budu závodit jako vždycky. Věřím si.“

Zda je spravedlivé, že se kvůli incidentu s Georgem Russellem ve Španělsku ocitl na pokraji zákazu startu, Max Verstappen příliš řešit nechtěl. „Nemusím to nijak víc rozebírat. Ale život není fér. Netrápím se tím. Přijel jsem sem závodit a vždycky budu závodit tvrdě, tak jak si myslím, že se má závodit. A pak se posuneme dál,“ prohlásil sebevědomě.

Verstappen dostal ve Španělsku tříbodový trest a desetivteřinovou penalizaci za kontakt s Russellem v první zatáčce, což završilo sérii frustrujících momentů během závěru závodu. Sám přiznal, že situaci nezvládl ideálně, ale zároveň poukázal na řetězec událostí, který k tomu vedly.

„Samozřejmě, jak jsem řekl, nebylo to správné rozhodnutí. V té zatáčce jsem to špatně odhadl. Ale nemusíme jít do detailů, proč a jak. Každý dělá chyby. Každý se z nich učí a jede se dál,“ řekl.

Verstappen popsal, jak se jeho frustrace během závodu postupně stupňovala. „Na rovince do mě někdo narazil a na tvrdých pneumatikách jsem málem havaroval. Pak do mě v první zatáčce znovu najeli. A nakonec mi řekli, že mám pustit Russella před sebe. Říkal jsem si, že to vůbec nedává smysl. Bylo toho prostě moc najednou,“ shrnul nizozemský jezdec.

Přesto je přesvědčen, že Red Bull udělal dobrou strategii, která alespoň chvíli držela McLaren pod tlakem. Závěr ho ale zklamal: „Do té chvíle jsme jeli dobrý závod. Ale konec byl frustrující.“

A co říká na to, že se o jeho trestných bodech bude mluvit minimálně do října, kdy mu začnou některé z nich mizet? „Možná vy o tom budete přemýšlet. Já ne. Já to neřeším,“ uzavřel Verstappen s typickým nadhledem.