Vasseur pod palbou spekulací: „Tohle už není kritika, to je ničení lidí“

Fred Vasseur, šéf Ferrari, se před Velkou cenou Kanady ostře ohradil vůči italským médiím, které spekulovaly o jeho možné výměně i o práci nově příchozího inženýra Loïca Serry. Vasseur označil tento tlak za neúnosný a důrazně připomněl, že za každým jménem v týmu stojí člověk se svou rodinou, kariérou a osobním životem. „Už toho bylo dost. Novináři si musí uvědomit, že mluví o lidech, ne o věcech,“ vzkázal jednoznačně, informuje Motorsport.com.

Přestože připustil, že sám snese mediální tlak, výrazně se ho dotýká neúcta vůči ostatním členům týmu. Zmínil, že podobné spekulace se opakovaly, loni kolem šéfa aerodynamiky Diega Tondiho a letos u dalších pracovníků. „Nevím, co tím sledují. Možná je to jejich způsob, jak se zviditelnit, ale v tom případě to vážně škodí týmu,“ dodal. Podle Vasseura jde o destruktivní přístup, který odvádí pozornost a může stát Ferrari šanci bojovat o titul.

Kritiku rozšířil i na konkrétní příklady. Zaměstnanci si po přečtení novin kladou otázku, zda příští den přijdou o práci. Takové prostředí podle něj není zdravé a ničí vnitřní soudržnost týmu. „Musíme pracovat v čistém prostředí a to aktuálně rozhodně nemáme. Jestli je cílem dostat tým pod tlak, pak se to některým novinářům daří,“ řekl ostře.

Vasseur zároveň plánuje osobně uklidnit tým během své návštěvy v Maranellu, kde chce zaměstnancům potvrdit, že spekulace nejsou pravdivé. „Nejsem hasič, ale tohle už je otázka respektu,“ prohlásil a zdůraznil, že v každém týmu pracují lidé, kteří obětují čas i rodinu pro úspěch. V závěru svého vyjádření dodal: „Dostali jsme se do bodu, kdy se šíří spekulace o lidech, které jsem v životě neviděl. A to už je moc.“

Jeho slova přišla v době, kdy se Ferrari sice nachází na druhém místě v Poháru konstruktérů, ale na dominantní McLaren výrazně ztrácí. Přesto se tým v posledních závodech vrátil na pódium a atmosféra by mohla být pozitivní, nebýt neustálých mediálních tlaků. Lewis Hamilton i Charles Leclerc se za Vasseura postavili s jasnou podporou. „Fred je ten pravý, kdo nás může dostat na vrchol,“ prohlásil Hamilton. Leclerc dodal, že sdílí společnou vizi a věří, že tým je na správné cestě.

Navzdory silné podpoře jezdců i některým úspěchům z loňské sezony zůstává Vasseur v komplikované pozici jako Francouz v tradičně italském prostředí. V kuloárech navíc stále žije odkaz jeho předchůdce Mattii Binotta. A s přetrvávajícím napětím ve vztazích s médii se zdá, že tlak zvenčí jen tak nepoleví.