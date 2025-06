Hrozba zákazu? Verstappen bude bojovat ještě tvrději, věří Lando Norris

Lando Norris odmítl, že by Max Verstappen měl po incidentu se Georgem Russellem měnit svůj styl jízdy, a zdůraznil, že právě jeho agresivita patří k jeho úspěchům. Podle Norrise je Verstappenův přístup tím, co dělá Formuli 1 vzrušující, a nemá důvod ho zásadně měnit.

Lando Norris očekává, že Max Verstappen bude i nadále bojovat naplno, a to i přes to, že se po incidentu s Georgem Russellem ve Španělsku ocitl na hraně zákazu startu v závodě Formule 1. Podle Norrise nezmění svůj přístup, protože právě tvrdá a odvážná jízda je to, co z Verstappena dělá jednoho z nejlepších jezdců současného gridu.

Norris patří mezi piloty, kteří Verstappena znají opravdu dobře. S nizozemským šampiónem soupeřil roky a loni s ním vedl těsný souboj o titul, který nakonec prohrál. Proto je jeho názor na Verstappenovu jízdu velmi cenný.

Na dotaz, zda by měl Verstappen kvůli hrozbě zákazu startu změnit svůj styl, Norris s jistotou odpověděl: „Proč by měl?“ Dodal, že Verstappen je jeden z nejlepších jezdců světa právě díky tomu, jak jezdí, a těžko by někdo mohl tento fakt zpochybnit, informuje Autosport.

Norris připustil, že Verstappen sám uznal chybu v incidentu a pravděpodobně ho to mrzí. „To, co udělal minulý víkend, bylo trochu jiné než obvyklá agresivita a ostré obranné manévry. Bylo to něco mimořádného,“ vysvětlil Norris, ale zároveň zdůraznil, že Verstappen je tím, kým je právě díky svému stylu jízdy a není důvod, aby ho měnil.

Naopak Norris zdůraznil, že Verstappen zůstane i nadále nevyzpytatelným soupeřem, který bude ještě více bojovat, protože zaostává v bodování. „Myslím, že bude ještě více bojovat. Nemá smysl předjímat, co udělá. On pořád bojuje o titul a chce vyhrávat každý závod,“ uzavřel Norris s přesvědčením.

Tímto jasně odmítl spekulace, že by Verstappen měl ustoupit nebo změnit svůj přístup, a naopak potvrdil, že tvrdá a agresivní jízda je právě tím, co dělá Formuli 1 tak napínavou a vzrušující.