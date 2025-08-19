Toto Wolff nechce opakovat stejnou chybu: Kimi Antonelli je jeho naděje

Alex Jacques z F1 TV tvrdí, že Toto Wolff stále cítí následky, když před deseti lety přišel o Maxe Verstappena. Podle Jacquese ho tato zkušenost motivovala k tomu, aby dal Kimimu Antonellimu příležitost debutovat ve Formuli 1 hned v jeho první sezóně.
Kimi Antonelli letos vstoupil do světa Formule 1, a to pouhé dva roky poté, co absolvoval šampionát Formula Regional European Championship. Přes rychlý postup přes Formuli 3 a jen jeden rok v F2 je pro mladého Itala přechod do vrcholné kategorie obrovskou výzvou, což se v posledních závodech také projevilo.
Ačkoliv Antonelli začal sezonu slibně, jeho výsledky během evropské části šampionátu klesly a snížila se i jeho sebejistota. Osmnáctiletý jezdec byl viditelně emocionální na Grand Prix Belgie, kde skončil v Q1 a zaznamenal šestý závod bez bodů z posledních sedmi. O týden později se ale vrátil s desátým místem v Maďarsku, což naznačilo, že stále dokáže konkurovat, ačkoli někteří se ptají, zda nebylo na mladíka příliš brzy.
Poradce Red Bullu Helmut Marko nedávno upozornil, že Mercedes vystavil Antonelliho tlaku F1, zatímco bývalý šéf Haasu Guenther Steiner doufá, že mladý Ital nebude zlomený. Rozdíl oproti jeho týmovému kolegovi George Russellovi je zásadní. Wolff jej neposadil do Williamsu, aby si zkušenosti sbíral postupně, ale rovnou do Mercedesu.
Podle analytika Alexe Jacquese to pramení z Wolffovy minulosti a ztráty Maxe Verstappena. „Myslím, že ho velmi zasáhlo, že přišel o Maxe Verstappena,“ řekl Jacques pro F1 Oversteer. „Byl teprve ve druhém roce jako šéf týmu v roce 2015 a byl přehlédnut. Ferrari, Red Bull i Mercedes se o Verstappena zajímali, a Red Bull ho dokázal posunout rovnou do F1. Wolff přišel o Maxe Verstappena, který vyhrál nejvíce závodů desetiletí.“
Jacques dodal, že toto rozhodnutí spolu s minulými zkušenostmi s Estebanem Oconem, který musel čekat na závody kvůli problému s dohodou mezi týmy, utvrdilo Wolffa v přesvědčení, že je třeba rychle jednat. „Wolff byl rozhodnutý, že nedojde k opakování minulosti. Chtěl, aby Antonelli nasbíral zkušenosti a byl připravený na velký regulační reset,“ vysvětlil Jacques.
Podle něj také Antonelli strávil značné množství času testováním starších Mercedes vozů, což dále podporovalo rozhodnutí Wolffa posunout jej rychle na vrchol. „To vše dohromady vedlo k tomu, že Wolff chtěl mladého jezdce dostat co nejrychleji na trať a připravit ho na novou éru F1, kdy přijde velký technický reset,“ uzavřel Jacques.
