David Coulthard: Varuje před vztahy Landa Norrise a Oscara Piastriho

David Coulthard upozornil, že rivalita mezi týmovými kolegy může posouvat jezdce vpřed, ale zároveň ohrožovat spolupráci a výsledky týmu. Podle něj nejlepší jezdci dokážou soupeřit naplno, aniž by si zbytečně komplikovali práci navzájem.
David Coulthard upozornil na napětí mezi týmovými kolegy Landem Norrisem a Oscarem Piastrim v McLarenu, které podle něj letos vyvrcholí. Rivalita mezi nimi je klíčová, protože oba bojují o svůj první titul mistra světa, přičemž po letní přestávce je od sebe dělí jen devět bodů a McLaren jim dovoluje závodit volně s jediným pravidlem, že souboje musí být čisté.
K první a zatím jediné kolizi došlo v Kanadě, kdy se Norris snažil projet neexistující mezerou, což způsobilo jeho předčasný konec závodu, zatímco Piastri dokončil čtvrtý. Coulthard upozornil, že vztah mezi týmovými kolegy bývá velmi napjatý. „Týmový kolega, 100 procent. Není to váš kamarád, je to váš největší rival,“ řekl v podcastu Indo Sport. „Je to člověk, jehož selhání je vaše vítězství a naopak, a vy z jeho chyb čerpáte psychologickou výhodu.“
Coulthard zdůraznil, že sportovci nemohou cítit radost z úspěchu svého konkurenta, pokud jej chtějí porazit. „Můžete ho obdivovat, podat mu ruku, projevovat respekt, ale pokud jste rádi, že vás porazí, něco je špatně,“ dodal. Podle něj je to jedna z nejtěžších situací pro šéfa týmu, podobně jako u legendárních dvojic Prost-Senna, Mansell-Piquet nebo Rosberg-Hamilton.
Bývalý pilot předpokládá, že rivalita Norrise a Piastriho se postupem sezony vyhrotí. „Viděli jsme malé známky. Jeden z nich bude letos šampion a možná jedinou šanci, jakou kdy budou mít. Příští rok může být McLaren úplně jiný. Stále se to jmenuje F1, ale může to být jejich jediné velké okno,“ uvedl Coulthard.
S odkazem na vlastní zkušenosti připomněl vztah s bývalým týmovým kolegou Mikou Häkkinem, který se po letech změnil v čistý respekt. „Vztah je teď skvělý. Hněv, frustrace, chvíle, kdy jsme se nemohli vystát, už neexistují. Dnes, jako dospělí, si vzpomínáme a obdivujeme, jak těžké to bylo,“ popsal Coulthard.
Podle něj je rivalita nevyhnutelnou součástí, která nutí jezdce podávat nejlepší výkony. „Mika i já jsme se navzájem tlačili, abychom byli lepší. To je fascinující pro lidi mimo sport, ale cílem je vytáhnout to nejlepší z sebe. Teď si můžeme podívat do očí s vědomím, že mezi námi není nic k skrývání, jen respekt,“ uzavřel.
Carlos Sainz je přesvědčený, že jeho přestup z Ferrari do Williamsu pro sezonu 2025 byl správný, ačkoli start u nového týmu byl náročný.
Helmut Marko z Red Bullu potvrdil, že budoucnost Yukiho Tsunody pro sezonu 2026 zatím není jasná a konečné rozhodnutí ohledně jeho místa v týmu padne až po letní přestávce, přičemž vedení pečlivě zvažuje všechny možnosti.
Oscar Piastri, mladý talent McLarenu, se dočká v roce 2026 vlastního vyhlídkového ochozu na hlavní rovince okruhu Albert Park. Tým tak chce oslavit jeho rostoucí význam a poskytnout fanouškům jedinečný zážitek sledovat jeho závody z bezprostřední blízkosti.
Ralf Schumacher kritizoval Lewisa Hamiltona za „divadelní“ gesta na okruhu. Podle něj se Hamilton pomalu adaptuje na podmínky ve Ferrari.
Max Verstappen přijímá pokles formy Red Bullu a soustředí se na učení s aktuálním vozem. Jeho cílem je být připraven na technické změny v roce 2026.
Na Esports World Cupu v Rijádu zavzpomínal Lando Norris na své dětství plné motorek, které formovalo jeho závodnické schopnosti. Britský pilot McLarenu přiznal, že právě tyto zkušenosti ho naučily odvaze, soustředění a soutěživému duchu, který dnes uplatňuje ve Formuli 1.
Nico Hülkenberg i Gabriel Bortoleto vyzdvihli výrazný pokrok týmu Kick Sauber v sezoně 2025, který jim dodává sebevědomí před nadcházející proměnou v Audi.
Formule 1 se připravuje na zásadní obrat v technických pravidlech, která vstoupí v platnost už příští rok.
Sebastian Vettel, čtyřnásobný mistr světa, zůstává skeptický k plánovaným pravidlům Formule 1 pro rok 2026. Podle něj není jisté, zda nová éra skutečně přinese atraktivnější a vyrovnanější závodění, jak si vedení šampionátu slibuje.
Max Verstappen připouští, že Red Bull po ztrátě dominance prochází lehkou přestavbou. Podle něj nejde o krizi, ale o přirozenou reakci na to, že soupeři stáhli náskok.
Letní přestávka F1 2025 není pouhým volnem, ale klíčovým obdobím pro načerpání sil těla, odpočinek mysli a posílení týmového ducha. Jezdci i týmy kombinují regeneraci, lehký trénink, koníčky a cestování, aby se po návratu do Zandvoortu v závodním tempu opět objevili svěží a připraveni na boj o každý bod šampionátu.