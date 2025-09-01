Toto Wolff hájí Kimiho Antonelliho: Chceme, aby šel do soubojů

Toto Wolff hájí Kimiho Antonelliho po kolizi s Charlesem Leclercem a zdůrazňuje, že odvážné manévry jsou součástí jeho růstu.
Šéf Mercedesu Toto Wolff se po Velké ceně Nizozemska postavil za svého nováčka Andreu Kimiho Antonelliho, přestože jeho souboj s Charlesem Leclercem znamenal konec závodu pro Ferrari. Podle Wolffa je podobný incident součástí procesu učení a Ital se nesmí bát pouštět se do odvážných manévrů.
„Jakmile se zavře hledí, máte v autě monstrum a přesně to chceme,“ prohlásil Wolff, informuje Motorsport.com. Zdůraznil, že Antonelli se musí učit agresivně závodit a brát na sebe riziko, i když to může přinést chyby a tresty.
Ke kolizi došlo poté, co Leclerc vyjel z boxů těsně před Antonellim, který měl už zahřáté měkké pneumatiky. Osmnáctiletý Ital se pokusil o útok po vnitřní straně v klopené zatáčce číslo 3, ale podkluz přední části vozu způsobil kontakt s Ferrari. Leclerc skončil ve zdi, zatímco Antonelli pokračoval s menším poškozením, ovšem s penalizací 10 sekund a dvěma trestnými body.
„Samozřejmě, že jako tým nechceme vyřazovat Ferrari. Určitě ne. A ani Kimi by nechtěl poslat Ferrari ze závodu. Ale takové je tvrdé závodění. Je mi líto Charlese i Ferrari, ale chceme, aby do těchto soubojů šel a zkoušel je,“ vysvětlil Wolff.
Připomněl také, že od Antonelliho nelze v jeho premiérové sezoně očekávat bezchybné výkony. „Když jsme mu dali příležitost, bylo jasné, že mu dopřejeme rok učení. Budou chvíle, kdy si budeme rvát vlasy, a jiné, kdy nám ukáže skvělý talent. Tento víkend to vystihl dokonale, nehoda v tréninku, silná rychlost v závodě a pak incident, který bohužel znamenal konec pro Charlese i pro Kimiho.“
Wolff zároveň zdůraznil, že krátkodobé ztráty Mercedesu v Poháru konstruktérů nejsou pro něj rozhodující. „Nebojujeme o titul. Jde o druhé a třetí místo, což má menší váhu než to, co přijde v příštích letech. Kimi má 18 let, skočil do obrovského týmu a logicky dělá chyby. Ale potenciál tam je a o jeho dlouhodobé budoucnosti nepochybuji.“
Antonelli, který už letos zazářil sprintovou pole position v Miami i prvním pódiem v Kanadě, tak má podle Wolffa jisté místo vedle George Russella i v příští sezoně. Mercedes si od něj slibuje, že současné lekce přetaví do stabilních výkonů v době, kdy se bude psát nová kapitola Formule 1 s příchodem pravidel pro rok 2026.
