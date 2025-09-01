Toto Wolff hájí Kimiho Antonelliho: Chceme, aby šel do soubojů

Kimi Antonelli v Zandvoortu
Kimi Antonelli v Zandvoortu, foto: Mercedes AMG F1 Team
Josef Mráček DNES 17:16
Sdílej:

Toto Wolff hájí Kimiho Antonelliho po kolizi s Charlesem Leclercem a zdůrazňuje, že odvážné manévry jsou součástí jeho růstu.

Šéf Mercedesu Toto Wolff se po Velké ceně Nizozemska postavil za svého nováčka Andreu Kimiho Antonelliho, přestože jeho souboj s Charlesem Leclercem znamenal konec závodu pro Ferrari. Podle Wolffa je podobný incident součástí procesu učení a Ital se nesmí bát pouštět se do odvážných manévrů.

„Jakmile se zavře hledí, máte v autě monstrum a přesně to chceme,“ prohlásil Wolff, informuje Motorsport.com. Zdůraznil, že Antonelli se musí učit agresivně závodit a brát na sebe riziko, i když to může přinést chyby a tresty.

Ke kolizi došlo poté, co Leclerc vyjel z boxů těsně před Antonellim, který měl už zahřáté měkké pneumatiky. Osmnáctiletý Ital se pokusil o útok po vnitřní straně v klopené zatáčce číslo 3, ale podkluz přední části vozu způsobil kontakt s Ferrari. Leclerc skončil ve zdi, zatímco Antonelli pokračoval s menším poškozením, ovšem s penalizací 10 sekund a dvěma trestnými body.

Carlos Sainz v Zandvoortu

Carlos Sainz udeřil na komisaře: Trest je nepřijatelný, chci vysvětlení

„Samozřejmě, že jako tým nechceme vyřazovat Ferrari. Určitě ne. A ani Kimi by nechtěl poslat Ferrari ze závodu. Ale takové je tvrdé závodění. Je mi líto Charlese i Ferrari, ale chceme, aby do těchto soubojů šel a zkoušel je,“ vysvětlil Wolff.

Připomněl také, že od Antonelliho nelze v jeho premiérové sezoně očekávat bezchybné výkony. „Když jsme mu dali příležitost, bylo jasné, že mu dopřejeme rok učení. Budou chvíle, kdy si budeme rvát vlasy, a jiné, kdy nám ukáže skvělý talent. Tento víkend to vystihl dokonale, nehoda v tréninku, silná rychlost v závodě a pak incident, který bohužel znamenal konec pro Charlese i pro Kimiho.“

Wolff zároveň zdůraznil, že krátkodobé ztráty Mercedesu v Poháru konstruktérů nejsou pro něj rozhodující. „Nebojujeme o titul. Jde o druhé a třetí místo, což má menší váhu než to, co přijde v příštích letech. Kimi má 18 let, skočil do obrovského týmu a logicky dělá chyby. Ale potenciál tam je a o jeho dlouhodobé budoucnosti nepochybuji.“

Antonelli, který už letos zazářil sprintovou pole position v Miami i prvním pódiem v Kanadě, tak má podle Wolffa jisté místo vedle George Russella i v příští sezoně. Mercedes si od něj slibuje, že současné lekce přetaví do stabilních výkonů v době, kdy se bude psát nová kapitola Formule 1 s příchodem pravidel pro rok 2026.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Mercedes Andrea Kimi Antonelli Toto Wolff
Stalo se
Novinky
Frédéric Vasseur

Fred Vasseur po kolizi Kimiho Antonelliho a Charlese Leclerca: Kimi se poté zachoval dobře

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur potvrdil, že Andrea Kimi Antonelli po kolizi s Charlesem Leclercem osobně navštívil garáž a omluvil se týmu.

Novinky
Kimi Antonelli v Zandvoortu

Toto Wolff hájí Kimiho Antonelliho: Chceme, aby šel do soubojů

Toto Wolff hájí Kimiho Antonelliho po kolizi s Charlesem Leclercem a zdůrazňuje, že odvážné manévry jsou součástí jeho růstu.

Novinky
Carlos Sainz v Zandvoortu

Carlos Sainz udeřil na komisaře: Trest je nepřijatelný, chci vysvětlení

Carlos Sainz oznámil, že se jako člen představenstva GPDA hodlá zasadit o zlepšení úrovně rozhodování komisařů, které označil za „nepřijatelné“. Chce prostřednictvím své pozice přispět k transparentnějším a spravedlivějším pravidlům pro všechny jezdce.

Novinky
Lando Norris po vítězství v Maďarsku

Zlomil Zandvoort Landa Norisse? McLaren očekává, že ukáže lepší verzi sebe sama

Po odstoupení v Zandvoortu zůstává Lando Norris pro McLaren klíčovým jezdcem v boji šampionátu jezdců a šéf týmu Andrea Stella věří, že nyní může ukázat svůj plný potenciál.

Novinky
Kimi Antonelli

Mercedes udržuje všechny v napětí: Toto Wolff vysvětluje odklad podpisů jezdců

Mercedes má podle všeho jasno, že i v roce 2026 bude spoléhat na George Russella a Kimiho Antonelliho. Oficiální potvrzení jezdecké sestavy ale zatím stále chybí.

Novinky
Kimi Antonelli v Zandvoortu

Kimi Antonelli doplnil svůj názor ke kolizi s Charlesem Leclercem

Andrea Kimi Antonelli přišel v Zandvoortu o šanci na dobrý výsledek po kolizi s Charlesem Leclercem v zatáčce číslo 3. Za incident dostal nováček ve Formuli 1 desetisekundový trest.

Novinky
Lewis Hamilton v Zandvoortu

Další rána pro Lewise Hamiltona: Na Monzu dostal penalizaci ztráty pozic na startu

Lewis Hamilton obdržel od komisařů trest za svou jízdu na cestě na startovní rošt při Velké ceně Nizozemska. 
Novinky
Oscar Piastri a Lando Norris

Oscar Piastri není spokojený: Šampionát se může ještě změnit

Oscar Piastri po dramatickém závodě v Zandvoortu zůstává nohama na zemi, přestože vede šampionát o 34 bodů. Australský jezdec upozorňuje, že sezóna je ještě dlouhá a jakékoli podcenění soupeřů by ho mohlo stát body i vítězství.
Novinky
Charles Leclerc v Zandvoortu

Charles Leclerc po havárii v Zandvoortu: Antonelli byl příliš agresivní

Charles Leclerc v Zandvoortu nedokončil závod kvůli kolizi s Kimim Antonellim. Pro Ferrari to byla další bolestná ztráta bodů a pro Leclerca frustrující vyústění víkendu, který začal slibně.
Novinky
Lando Norris v Holandsku

Smůla Landa Norrise: Selhání motoru snížilo šance na titul

Lando Norris zažil velkou ránu, když musel v Zandvoortu odstoupit z Velké ceny Holandska. Přesto zůstává optimistický ohledně svých šancí na zisk titulu v letošní sezóně.
Novinky
Lewis Hamilton v Zandvoortu

Hořký konec pro Lewise Hamiltona v Nizozemsku: Noční můra Ferrari pokračuje

Pro Lewise Hamiltona se Velká cena Nizozemska změnila v noční můru, když narazil do zdi a musel závod předčasně ukončit. Incident znamenal další ztrátu bodů pro Ferrari.

Grand Prix
Oscar Piastri zvítězil v Holandsku

GP Holandska: Oscar Piastri vítězí v dramatickém Zandvoortu, pódium Isacka Hadjara zastínilo tragédii Ferrari

Oscar Piastri měl v Zandvoortu navrch nad Landem Norrisem, ale vítězství si musel vybojovat při dvou restartech za Safety Carem. Jeho triumf stvrdil až šokující motorový výpadek týmového kolegy. Překvapením závodu se stal Isack Hadjar