Carlos Sainz udeřil na komisaře: Trest je nepřijatelný, chci vysvětlení

Carlos Sainz oznámil, že se jako člen představenstva GPDA hodlá zasadit o zlepšení úrovně rozhodování komisařů, které označil za „nepřijatelné“. Chce prostřednictvím své pozice přispět k transparentnějším a spravedlivějším pravidlům pro všechny jezdce.
Carlos Sainz po svém trestu na Grand Prix Nizozemska otevřeně kritizoval úroveň rozhodování komisařů, které označil za „nepřijatelné“. Španěl dostal desetisekundovou penalizaci a dvě trestné body na licenci poté, co při restartu po safety caru v prvním kole narazil do Liama Lawsona. Komisaři rozhodli, že Sainz byl za kolizi „zcela nebo převážně zodpovědný“.
„Upřímně, teď potřebuju jít za komisaři, abych dostal vysvětlení,“ řekl Sainz médiím. „Chci vidět jejich pohled na ten incident.“ Jezdec Ferrari byl během závodu zaskočen, že trest dostal právě on, a po závodě uvedl, že chce s komisaři diskutovat o jejich rozhodnutí.
Sainz se také vyjádřil k jezdeckému stylu Lawsona, naznačujíc, že podobné incidenty se s novozélandským jezdcem „zdají dít často“. Jeho hlavní kritika se však zaměřila na práci komisařů a celkovou úroveň jejich rozhodování.
„Protože je to nepřijatelné, myslím, že to není úroveň rozhodování, jakou by měla mít Formule 1, pokud skutečně považují toto za trest na deset sekund,“ dodal Sainz. „Pro mě je to vážná záležitost, a to nejen jako pro jezdce, ale i jako pro ředitele GPDA, a chci se o tom postarat, že to budu řešit.“
Web PlanetF1.com zjistil, že Sainz se pokusil s komisaři hovořit okamžitě po závodě, ale byl požádán, aby se vrátil později, protože se zabývali více vyšetřováními. To jeho frustraci jen podpořilo.
„Je to velmi znepokojující nejen pro mě, ale pro motorsport obecně,“ pokračoval. „Snažím se mluvit klidně a co nejlépe vyjádřit své myšlenky, aniž bych někoho urazil, ale to, co jsem dnes viděl a co jsem dnes zažil, je něco, co mě opravdu znepokojuje.“
Sainz zdůraznil, že jeho cílem je nejen chránit vlastní zájmy, ale i zájmy ostatních jezdců a celého sportu. „Pro sebe, ale i pro ostatní jezdce a pro motorsport obecně, pokud skutečně považují takto trest aplikovaný na jezdce, který je na vnější straně, za správný, je to něco, co mě velmi znepokojuje.“
Šéf Ferrari Frédéric Vasseur potvrdil, že Andrea Kimi Antonelli po kolizi s Charlesem Leclercem osobně navštívil garáž a omluvil se týmu.
Toto Wolff hájí Kimiho Antonelliho po kolizi s Charlesem Leclercem a zdůrazňuje, že odvážné manévry jsou součástí jeho růstu.
Carlos Sainz oznámil, že se jako člen představenstva GPDA hodlá zasadit o zlepšení úrovně rozhodování komisařů, které označil za „nepřijatelné“. Chce prostřednictvím své pozice přispět k transparentnějším a spravedlivějším pravidlům pro všechny jezdce.
Po odstoupení v Zandvoortu zůstává Lando Norris pro McLaren klíčovým jezdcem v boji šampionátu jezdců a šéf týmu Andrea Stella věří, že nyní může ukázat svůj plný potenciál.
Mercedes má podle všeho jasno, že i v roce 2026 bude spoléhat na George Russella a Kimiho Antonelliho. Oficiální potvrzení jezdecké sestavy ale zatím stále chybí.
Andrea Kimi Antonelli přišel v Zandvoortu o šanci na dobrý výsledek po kolizi s Charlesem Leclercem v zatáčce číslo 3. Za incident dostal nováček ve Formuli 1 desetisekundový trest.
Lewis Hamilton obdržel od komisařů trest za svou jízdu na cestě na startovní rošt při Velké ceně Nizozemska.
Oscar Piastri po dramatickém závodě v Zandvoortu zůstává nohama na zemi, přestože vede šampionát o 34 bodů. Australský jezdec upozorňuje, že sezóna je ještě dlouhá a jakékoli podcenění soupeřů by ho mohlo stát body i vítězství.
Charles Leclerc v Zandvoortu nedokončil závod kvůli kolizi s Kimim Antonellim. Pro Ferrari to byla další bolestná ztráta bodů a pro Leclerca frustrující vyústění víkendu, který začal slibně.
Lando Norris zažil velkou ránu, když musel v Zandvoortu odstoupit z Velké ceny Holandska. Přesto zůstává optimistický ohledně svých šancí na zisk titulu v letošní sezóně.
Pro Lewise Hamiltona se Velká cena Nizozemska změnila v noční můru, když narazil do zdi a musel závod předčasně ukončit. Incident znamenal další ztrátu bodů pro Ferrari.
Oscar Piastri měl v Zandvoortu navrch nad Landem Norrisem, ale vítězství si musel vybojovat při dvou restartech za Safety Carem. Jeho triumf stvrdil až šokující motorový výpadek týmového kolegy. Překvapením závodu se stal Isack Hadjar