Oscar Piastri pokračuje ve svém návratu do boje o šampionát a v Kataru si zajistil pole position pro sprintový závod před Georgem Russellem.
Napětí v boji o šampionát pokračovalo během sprintové kvalifikace v Kataru. Lando Norris, lídr průběžného pořadí, obsadil třetí místo, zatímco Max Verstappen se musel spokojit až se šestým místem za Yukim Tsunodou.
Večer na osvětlené trati v Dauhá odstartovala SQ1 a všichni jezdci vyjeli na předepsaných středních pneumatikách, které během první tréninkové session nikdo nepoužil. Verstappen zahájil kvalifikaci ve vysokém tempu a časem 1:22.2 se krátce ujal vedení, než ho předběhli oba jezdci McLarenu.
„Lando se dostal do čela o osm desetin předemnou a Oscar byl jen dvě setiny za mnou,“ komentoval Verstappen. McLaren jasně ukázal sílu svých vozů a Red Bull se snažil znovu převzít vedení, což se Verstappenovi nakonec podařilo o 0,12 sekundy.
Za nimi potvrdil Fernando Alonso, že jeho páteční tempo nebylo náhodné, a držel se mezi nejrychlejšími. Jak se zlepšovaly podmínky na trati, jezdci vyjížděli znovu a zdokonalovali své časy kolo za kolem.
Konec SQ1 přinesl Verstappena na čele před Alonsem, zatímco z postupu byli vyřazeni Lance Stroll, Liam Lawson, Lewis Hamilton, Pierre Gasly a Franco Colapinto. Komisaři řešili dva incidenty, kdy Verstappen údajně bránil Norrisovi a opačně. „Verstappen prostě nevjel stranou a pokazil mi kolo,“ stěžoval si Norris. Jeho závodní inženýr Will Joseph dodal: „Obvykle jezdci po dokončení kola okamžitě couvají. Tentokrát zůstal a zkomplikoval ti to. Viděli jsme to.“ Stewards nakonec nerozhodli o dalším postihu.
SQ2 začala s Verstappenem jako prvním favoritem, ale McLarené rychle převzali kontrolu. „Lando zajel 1:20.9, čas, který bylo těžké porazit,“ uvedl komentátor. Prvním jezdcem mimo postup byl Esteban Ocon, který skončil na 11. místě.
Během závěrečných kol Verstappen zlepšil čas na 1:21.035, ale Yuki Tsunoda, Carlos Sainz a Charles Leclerc se dostali před něj, takže Red Bull skončil čtvrtý. Isack Hadjar přišel o postup kvůli překročení limitů tratě a jeho místo v nejlepší desítce zaujal Kimi Antonelli.
Sprintová kvalifikace pro Verstappena nezačala dobře. Red Bull měl problémy s ovládáním RB21 a několikrát vyjel mimo trať. „Auto skákalo jako blázen na Turn 2 a Turn 4,“ stěžoval si jezdec, zatímco jeho inženýr mu radil, aby nevzdával pozici na trati.
Oscar Piastri situaci využil a zajel nejrychlejší čas v SQ3 1:20.0, čímž si zajistil pole position pro sprintový závod. Verstappen po svých problémech komentoval: „Turn 2 a Turn 4 jsem vůbec nemohl kontrolovat auto.“ Nakonec se Red Bull umístil pátý za Alonsem a Tsunodou.
Na čele startovního roštu se seřadili Piastri a George Russell. Třetí byl Lando Norris, následovaný Alonsem, Tsunodou a Verstappenem. Do první desítky se dále dostali Kimi Antonelli, Carlos Sainz, Charles Leclerc a Alexander Albon.
Startovní pozice pro osmibodový sprint byla vyrovnaná a napínavá. McLaren ukázal sílu a adaptabilitu, Red Bull čelil problémům s vozem a incidenty mezi Norrisem a Verstappenem přidaly dramatičnost, což slibuje napínavý závod o klíčové body.
1. Oscar Piastri, McLaren – 1:20.055
2. George Russell, Mercedes – +0.032
3. Lando Norris, McLaren – +0.230
4. Fernando Alonso, Aston Martin – +0.395
5. Yuki Tsunoda, Red Bull Racing – +0.464
6. Max Verstappen, Red Bull Racing – +0.473
7. Kimi Antonelli, Mercedes – +0.477
8. Carlos Sainz, Williams – +0.487
9. Charles Leclerc, Ferrari – +0.567
10. Alexander Albon, Williams – +0.733
11. Isack Hadjar, Racing Bulls – 1:21.433
12. Oliver Bearman, Haas F1 Team – 1:21.494
13. Gabriel Bortoleto, Kick Sauber – 1:21.567
14. Nico Hulkenberg, Kick Sauber – 1:21.631
15. Esteban Ocon, Haas F1 Team – 1:21.666
16. Lance Stroll, Aston Martin – 1:21.807
17. Liam Lawson, Racing Bulls – 1:21.851
18. Lewis Hamilton, Ferrari – 1:22.043
19. Pierre Gasly, Alpine – 1:22.112
20. Franco Colapinto, Alpine – 1:22.364
Oscar Piastri pokračuje ve svém návratu do boje o šampionát a v Kataru si zajistil pole position pro sprintový závod před Georgem Russellem.
Zak Brown promluvil o kontroverzním rozhodnutí z Las Vegas a nastínil, že i FIA měla k uloženému trestu určité výhrady. Šéf McLarenu přitom naznačil, že situace byla složitější, než by se na první pohled zdálo.
Oscar Piastri ovládl jediný trénink na Velkou cenu Kataru, když těsně porazil týmového kolegu Landa Norrise. McLaren tak naznačil, že v Kataru může očekávat další těsný souboj svých jezdců.
Lewis Hamilton zdůraznil, že přestup k Ferrari považuje stále za správné rozhodnutí, i když letošní rok pro něj není jednoduchý. V Kataru se vrátil k předchozím emotivním komentářům.
Lando Norris zdůraznil, že McLaren i po Las Vegas stále může riskovat a posouvat limity vozu, aby zůstal konkurenceschopný. Britský jezdec zároveň podtrhl, že tým je připraven bojovat až do konce sezony a využít každou příležitost k maximálnímu výkonu.
Šéf McLarenu Andrea Stella vysvětlil okolnosti, které vedly k diskvalifikaci obou vozů týmu, a popsal, jak tým situaci zvládl. Zdůraznil také dopad incidentu na šance Landa Norrise a Oscara Piastriho v boji o titul.
Šéf týmu Cadillac Formula 1 Graeme Lowdon přinesl první dojmy z testu Sergia Péreze, který poprvé usedl do vozu budoucí jedenácté stáje šampionátu. Lowdon zhodnotil Pérezovu úvodní jízdu a naznačil, jaké poznatky si tým z tohoto testu odnesl pro další vývoj projektu.
Adrian Newey, ikonický konstruktér F1, od začátku příští sezony převezme roli šéfa týmu Aston Martin. Tento krok je součástí rozšíření jeho současné pozice jako hlavního technického partnera.
Sebastian Vettel upozorňuje, že současný šampion Max Verstappen má jednu „děsivou“ vlastnost, díky níž je pro soupeře obzvlášť nebezpečný. Podle něj by si Lando Norris i Oscar Piastri měli dávat pozor.
Lewis Hamilton pokračuje v náročném období u Ferrari, kdy jeho výsledky nedosahují očekávání a stále častěji se objevují pochybnosti o jeho schopnosti držet krok s nejlepšími. Po závodě v Las Vegas otevřeně přiznal svou nejistotu.
Z interního rádia Mercedesu z Velké ceny Las Vegas pronikly nečekané emoce týmu po rozhodnutí komisařů. Peter Bonnington při penalizaci Antonelliho otevřeně projevil své rozhořčení.
Yuki Tsunoda zažil v Las Vegas další náročný víkend, který jeho tým musel řešit různými úpravami vozu. Přesto se mu nepodařilo bodovat a stále hledá cestu, jak zlepšit své výsledky ve Formuli 1.