Tlak na Lawsona roste: Jeho místo v Red Bullu visí na vlásku

Liam Lawson si plně uvědomuje, že jeho výkony budou rozhodující pro to, aby si udržel své místo v Red Bullu, což je pro něj neustálým tlakem. Zároveň si ale je vědom, že k tomu potřebuje čas, který však v aktuálním tempu sezóny prakticky nemá.

Ve Velké ceně Číny se Lawson ocitl na posledním místě na startovním roštu, což mu dalo možnost, jak říká, „vyzkoušet něco s autem“, a Red Bull využil příležitosti upravit jeho RB21 mimo park ferme. Tento krok se však neosvědčil tak, jak si tým představoval. I když Lawson vyšel ze změn s optimismem, skončil až na 15. místě, což byl jediný malý pokrok, když se Júkimu Cunodovi rozbilo přední křídlo a Jack Doohan dostal penalizaci. I tak si je Lawson vědom, že každé místo a každý bod jsou v jeho současné pozici neocenitelné.

Lawson vysvětluje, že přestože rozumí základům chování vozu, plné pochopení přichází až s více kilometry na trati, a právě to je něco, co si v aktuální sezóně nemůže dovolit. „Je to těžké, víme, že to bude složité. Začali jsme z boxů, abychom něco vyzkoušeli, ale změny nefungovaly, jak jsme si představovali,“ uvedl Lawson. "Nemám čas se na to auto zvykat, ale musím se rychle přizpůsobit, protože každý závod znamená ztrátu bodů, a to pro mě není výhodné."

Když Lawson porovnával svůj výkon s Maxem Verstappenem, který je výrazně rychlejší, poukázal na to, že rozdíly nejsou dramatické, přesto však Verstappen dokáže vozu dostat maximum, zejména v klíčových chvílích, kde jezdí na hranici možností. I když se z hlediska výsledků často nachází na jiném konci startovního pole, Lawson věří, že rozdíly jsou menší, než se na první pohled může zdát.

Na otázku, zda by mohl být nahrazen Júkim Cunodou, Lawson odpověděl jednoznačně a s jistotou. „Závodil jsem s ním roky, v juniorských kategoriích jsem ho porazil a to samé jsem udělal i ve Formuli 1. Takže ať si říká, co chce,“ uzavřel Lawson, což naznačuje jeho odhodlání a sebevědomí, že si zaslouží být v týmu a může i nadále konkurovat svým týmovým kolegům.